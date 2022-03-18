 Как Украина во время войны вступила в ″энергетический ЕС″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 18.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Как Украина во время войны вступила в "энергетический ЕС"

Украина присоединилась к энергосистеме континентальной Европы. DW объясняет, почему членство в "энергетическом ЕС" важно для Киева во время войны и как его удалось получить по ускоренной процедуре.

ЛЭП в Украине

С 16 марта Украина и Молдова являются частью энергетической системы континентальной Европы. О начале этой "пробной синхронизации" сообщила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). В ее пресс-службе рассказали, что "теперь поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы".

Это означает, что Украина и Молдова окончательно разорвали энергетические связи с Россией и Беларусью. Электросети двух стран теперь присоединены к ЕС, и между ними свободно может перетекать электроэнергия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом страна стала членом "энергетического Евросоюза".

Почему синхронизация энергосистемы Украины с Европой важна во время войны

На практике это означает, что если у Украины окажется недостаточно мощностей собственной генерации, то она получит электроэнергию из Европы. А если в стране отключат часть потребителей, то излишек производства электроэнергии сможет перетечь в страны ЕС. Балансирование энергосистемы - задача непростая и в мирное время. Ведь производиться должно столько же электроэнергии, сколько и потребляется. Кроме того, необходимо постоянно поддерживать частоту на уровне 50 герц. Во время войны балансирование стало еще сложнее, ведь потребление электричества резко упало.

Административный корпус Запорожской АЭС после нападения армии России, 4 марта

Административный корпус Запорожской АЭС после нападения армии России, 4 марта

Кроме того, Украина утратила контроль над некоторыми электростанциями, а инфраструктура ее линий электропередач подвергается разрушениям во многих местах. Впрочем, в пресс-службе оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго" заявили DW, что все электростанции работают в энергосистеме, захваченными россиянами энергоблоками управляют украинские специалисты, а компания сохраняет с ними оперативную связь.

Синхронизация с Европой поможет Украине поддерживать поставки электроэнергии, включая и вооруженным силам, без чего невозможно вести боевые действия и совершать "сопротивление российской агрессии", отмечает председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Что бы с нами сейчас ни случилось, каким бы разрушениям ни оказалась подвержена наша энергетическая инфраструктура, мы знаем, что нам всегда теперь может подставить плечо Европа и в достаточно большом объеме предоставить мощности, в которых мы можем нуждаться", - пояснил он.

Изоляция энергосистемы Украины от России и Беларуси

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Так совпало, что за несколько часов до этого Украина вместе с Молдовой отсоединили свои энергосистемы от России и Беларуси. Это был один из важнейших тестов, которые Украина и Молдова должны были пройти, чтобы присоединиться к энергосистеме континентальной Европы.

Этот тест был запланирован задолго до начала войны. Он представлял собой несколько дней работы в режиме, изолированном от России и Беларуси, с которыми энергосистемы Украины и Молдовы были объединены еще с советских времен. С началом войны в Кабмине в Киеве решили не подключаться опять к единой энергосистеме с РФ и Беларуси, как это было запланировано на 27 февраля. Вместо этого Украина попросила Европу об экстренной синхронизации.

На заседании Совета ЕС 28 февраля министры энергетики политически поддержали экстренную синхронизацию энергосистем Украины и Молдовы с европейской "настолько быстро, насколько это возможно". На следующий день соответствующее решение приняла и ENTSO-E.

Захват ЗАЭС войсками России убедил Европу

Но даже после этого политического решения в ЕС еще сомневались. "Энергосистема должна быть безопасной по европейским стандартам, чтобы не случилось так, что во всей Европе будет блэкаут, если российская армия захватит электростанцию в Украине", - указывал тогда DW министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). В итоге российские войска захватили даже не одну электростанцию в Украине. Среди них была и Запорожская АЭС (ЗАЭС), крупнейшая атомная электростанция в Европе. И именно это события в итоге убедило Европу присоединить Украину к своей энергосистеме.

Роберт Хабек

Роберт Хабек

Владимир Кудрицкий вспоминает, что когда российские войска ночью зашли на ЗАЭС, то "Укрэнерго" была вынуждена отключить от сети два атомных энергоблока. "И все же в этом изолированном режиме украинская энергосистема сохранила стабильность, не было никаких отключений потребителей. Для европейцев это был последний и ключевой аргумент для присоединения, потому что они увидели, что украинская энергосистема чрезвычайно устойчива", - подчернул Кудрицкий.

Как заявили в ENTSO-E, там провели анализ, "подтвердивший, что экстренная синхронизация технически возможна при проведении ряда мер для гарантирования безопасности энергетических систем".

Украина готовилась к синхронизации энергосистемы с Европой пять лет

Соглашение между "Укрэнерго" и ENTSO-E предусматривало, что пробная синхронизация должна была произойти только в 2023 году. А в 2022-м Украина и Молдова должны были еще работать синхронно с энергосистемами РФ и Беларуси.

На лето был запланирован второй тест в режиме изоляции. Таким образом, вторжение России позволило Украине подключиться к энергосистеме Европы на год раньше. Но это было бы невозможно без всей подготовительной работы. Началась синхронизация энергосистем Украины и Европы еще в 2017 году. И в ее ходе в украинские сети и электростанции было вложено около 700 млн евро.

Во время экстренной синхронизации между Украиной и Европой возможны только некоммерческие перетоки электроэнергии. По словам Кудрицкого, после войны в "Укрэнерго" планируют организовать и торговлю электроэнергией.

Смотрите также:

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.

  • Киевская область

    Война в Украине - 18.03.2022

    Горящий склад в Киевской области, 17 марта.

  • Russland Ukraine Krieg | Kiew

    Война в Украине - 18.03.2022

    Класс в одной из школ Киева, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.

  • Киевская область

    Война в Украине - 18.03.2022

    Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 18.03.2022

    Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.

  • Львов

    Война в Украине - 18.03.2022

    Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.

  • Бровары

    Война в Украине - 18.03.2022

    Украинский пост около города Бровары, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 18.03.2022

    Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.

  • Одесса

    Война в Украине - 18.03.2022

    Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.

  • Рейсвейк

    Война в Украине - 18.03.2022

    Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.

  • Гамбург

    Война в Украине - 18.03.2022

    "Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.

  • Берлин

    Война в Украине - 18.03.2022

    Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.

  • Бангкок

    Война в Украине - 18.03.2022

    Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.

  • Торонто

    Война в Украине - 18.03.2022

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.

  • Прага

    Война в Украине - 18.03.2022

    На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.

  • Богота

    Война в Украине - 18.03.2022

    Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 05:04

Война в Украине: пожар на АЭС, ожесточенные бои по всей стране, угроза гуманитарной катастрофы (04.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский призвал Шольца снести "стену между свободой и несвободой" (17.03.2022)  

Страшная война в Украине: тысячи беженцев приняла Словакия (04.03.2022)  

Реклама