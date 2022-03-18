Как Украина во время войны вступила в "энергетический ЕС"

С 16 марта Украина и Молдова являются частью энергетической системы континентальной Европы. О начале этой "пробной синхронизации" сообщила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). В ее пресс-службе рассказали, что "теперь поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы".

Это означает, что Украина и Молдова окончательно разорвали энергетические связи с Россией и Беларусью. Электросети двух стран теперь присоединены к ЕС, и между ними свободно может перетекать электроэнергия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом страна стала членом "энергетического Евросоюза".

Почему синхронизация энергосистемы Украины с Европой важна во время войны

На практике это означает, что если у Украины окажется недостаточно мощностей собственной генерации, то она получит электроэнергию из Европы. А если в стране отключат часть потребителей, то излишек производства электроэнергии сможет перетечь в страны ЕС. Балансирование энергосистемы - задача непростая и в мирное время. Ведь производиться должно столько же электроэнергии, сколько и потребляется. Кроме того, необходимо постоянно поддерживать частоту на уровне 50 герц. Во время войны балансирование стало еще сложнее, ведь потребление электричества резко упало.

Административный корпус Запорожской АЭС после нападения армии России, 4 марта

Кроме того, Украина утратила контроль над некоторыми электростанциями, а инфраструктура ее линий электропередач подвергается разрушениям во многих местах. Впрочем, в пресс-службе оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго" заявили DW, что все электростанции работают в энергосистеме, захваченными россиянами энергоблоками управляют украинские специалисты, а компания сохраняет с ними оперативную связь.

Синхронизация с Европой поможет Украине поддерживать поставки электроэнергии, включая и вооруженным силам, без чего невозможно вести боевые действия и совершать "сопротивление российской агрессии", отмечает председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Что бы с нами сейчас ни случилось, каким бы разрушениям ни оказалась подвержена наша энергетическая инфраструктура, мы знаем, что нам всегда теперь может подставить плечо Европа и в достаточно большом объеме предоставить мощности, в которых мы можем нуждаться", - пояснил он.

Изоляция энергосистемы Украины от России и Беларуси

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Так совпало, что за несколько часов до этого Украина вместе с Молдовой отсоединили свои энергосистемы от России и Беларуси. Это был один из важнейших тестов, которые Украина и Молдова должны были пройти, чтобы присоединиться к энергосистеме континентальной Европы.

Этот тест был запланирован задолго до начала войны. Он представлял собой несколько дней работы в режиме, изолированном от России и Беларуси, с которыми энергосистемы Украины и Молдовы были объединены еще с советских времен. С началом войны в Кабмине в Киеве решили не подключаться опять к единой энергосистеме с РФ и Беларуси, как это было запланировано на 27 февраля. Вместо этого Украина попросила Европу об экстренной синхронизации.

На заседании Совета ЕС 28 февраля министры энергетики политически поддержали экстренную синхронизацию энергосистем Украины и Молдовы с европейской "настолько быстро, насколько это возможно". На следующий день соответствующее решение приняла и ENTSO-E.

Захват ЗАЭС войсками России убедил Европу

Но даже после этого политического решения в ЕС еще сомневались. "Энергосистема должна быть безопасной по европейским стандартам, чтобы не случилось так, что во всей Европе будет блэкаут, если российская армия захватит электростанцию в Украине", - указывал тогда DW министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). В итоге российские войска захватили даже не одну электростанцию в Украине. Среди них была и Запорожская АЭС (ЗАЭС), крупнейшая атомная электростанция в Европе. И именно это события в итоге убедило Европу присоединить Украину к своей энергосистеме.

Роберт Хабек

Владимир Кудрицкий вспоминает, что когда российские войска ночью зашли на ЗАЭС, то "Укрэнерго" была вынуждена отключить от сети два атомных энергоблока. "И все же в этом изолированном режиме украинская энергосистема сохранила стабильность, не было никаких отключений потребителей. Для европейцев это был последний и ключевой аргумент для присоединения, потому что они увидели, что украинская энергосистема чрезвычайно устойчива", - подчернул Кудрицкий.

Как заявили в ENTSO-E, там провели анализ, "подтвердивший, что экстренная синхронизация технически возможна при проведении ряда мер для гарантирования безопасности энергетических систем".

Украина готовилась к синхронизации энергосистемы с Европой пять лет

Соглашение между "Укрэнерго" и ENTSO-E предусматривало, что пробная синхронизация должна была произойти только в 2023 году. А в 2022-м Украина и Молдова должны были еще работать синхронно с энергосистемами РФ и Беларуси.

На лето был запланирован второй тест в режиме изоляции. Таким образом, вторжение России позволило Украине подключиться к энергосистеме Европы на год раньше. Но это было бы невозможно без всей подготовительной работы. Началась синхронизация энергосистем Украины и Европы еще в 2017 году. И в ее ходе в украинские сети и электростанции было вложено около 700 млн евро.

Во время экстренной синхронизации между Украиной и Европой возможны только некоммерческие перетоки электроэнергии. По словам Кудрицкого, после войны в "Укрэнерго" планируют организовать и торговлю электроэнергией.

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