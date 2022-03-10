После саммита ЕС в Версале: есть ли для Украины перспектива членства

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Первый барьер она взяла сразу - Совет ЕС попросил Еврокомиссию подготовить заключение по этой заявке.

ЕС признал Украину частью европейской семьи

Первое серьезное политическое обсуждение заявки Украины прошло в ночь с 10 на 11 марта во время неформального саммита ЕС в Версале. На дискуссию президенты и премьер-министры стран, входящих в Евросоюз, потратили пять часов. В итоге они сделали заявление, в котором признали "европейские стремления и европейский выбор Украины, как это записано в соглашении об ассоциации". Это повторение той формулировки о перспективе членства Украины в ЕС, на которую Брюссель до этого был согласен.

Во время саммита ЕС в Версале, 10 марта

Но теперь он пошел дальше. "Совет ЕС отреагировал быстро и попросил Еврокомиссию дать свое заключение по этой заявке согласно соответствующим положениям договоров Евросоюза. Ожидая этого и без задержек, мы дальше будем укреплять наши связи и углублять наше партнерство и поддержку Украины в продвижении по европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье", - отмечается в заявлении.

Коммюнике саммитов ЕС - это ключевые документы, определяющие политический курс объединения. Хотя часто их формулировки очень дипломатичны, каждое слово тут имеет значение, и над ними на протяжении часов и дней могут спорить представители 27 государств-членов. Что важно в версальской декларации?

Ни перспектива членства, ни статус кандидата в ней не упомянуты. Но в них и не отказано. Отсылка на договоры ЕС, европейский путь и принадлежность к европейской семье являются максимальным приближением к теме членства без ее упоминания. Если пересказать заявление саммита простыми словами, то Евросоюз хочет приблизить Украины к себе настолько, насколько возможно, но решение о вопросе вступления пока не принято.

Заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. На следующий день представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов передал ее в Совет ЕС. 3 марта руководители Грузии и Молдовы подписали свои заявки. И уже 7 марта комитет постоянных представителей стран ЕС решил обратиться в Еврокомиссию за заключением.

Киев, Тбилиси и Кишинев могли подать заявки и ранее. Ведь статья 49 Договора о Европейском Союзе предусматривает, что любое европейское государство, придерживающееся "ценностей уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", имеет право подать такую заявку.

Владимир Зеленский

Почему этого не сделали? Чтобы просто начать процедуру рассмотрения этой заявки, нужна единогласная поддержка всех 27 государств ЕС. До сих пор не было согласия даже о том, признавать ли перспективу членства Украины, Грузии и Молдовы. Для ЕС они относятся к политике соседства, а не расширения. Но война России против Украины все изменила. Украина сейчас - главная тема для Брюсселя, и поддержка ее очень высокая. Зеленский решил этим воспользоваться и поставил Евросоюз перед выбором, подав заявку. Не во всех европейских столицах этому рады, но к действиям Киева отнеслись с пониманием.

А вот к шагу Тбилиси и Кишинева другое отношение. "Другие две страны просто воспользовались этим огромным кризисом в Украине, созданным начатой Путиным войной. Мы отнеслись к ним одинаково, но у нас европейский кризис в Украине, поэтому наше основное внимание приковано к ней", - пояснил на условиях анонимности дипломат одной из стран ЕС. До последнего не было понятно, упомянут ли Грузию и Молдову в версальской декларации вообще. В итоге им посвящено одно короткое предложение - Еврокомиссию попросили подготовить заключение и по их заявкам.

Возможна ли ускоренная процедура вступления Украины в ЕС?

Украинские власти хотят ускоренного вступления в ЕС. Что это означает и возможно ли это? Два высокопоставленных чиновника ЕС говорят, что ускоренную процедуру уже применили. Они привели пример стран Западных Балкан, для передачи заявок которых в Еврокомиссию Совету ЕС потребовалось от четырех до десяти месяцев. В этот же раз уложились в неделю.

Следующие этапы пройти настолько же быстро едва ли получится. В пресс-службе Еврокомиссии сообщили DW, что "будут быстро продвигать работу над заключением". "Мы понимаем важность этого шага для украинского народа, так же как и для народов Грузии и Молдовы. Они принадлежат к европейской семье", - добавили в Еврокомиссии. При этом каких-либо формальных ограничений по срокам у брюссельских чиновников нет.

После того, как это заключение будет готово, на его основании Совет ЕС и будет решать, предоставлять ли статус кандидата на вступление в объединение. Для этого нужна единогласная поддержка нынешних государств-членов ЕС, а также отдельное решение саммита Евросоюза.

Получение статуса кандидата - это фактически только начало работы над вступлением в ЕС. Состоит она в перенесении всех норм права ЕС в законодательство страны-кандидата. А это 88 000 страниц законодательных актов. Обойти эту работу невозможно, ведь если в стране не действуют все нормы европейского права, то ее вступление в ЕС превратиться в хаос. При этом не следует забывать, что Украина в рамках соглашения об ассоциации уже идет по пути внедрения законодательства ЕС, хотя пока далека от его завершения.

Есть ли критерии для статуса кандидата на вступление в ЕС?

На сайте Еврокомиссии отмечается, что для получения статуса кандидата, страна должна быть "готова". На вопрос DW о конкретных условиях собеседники в Брюсселе указывают на Копенгагенские критерии. Их три. Это наличие стабильных государственных институций, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и защиту меньшинств; действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС, в частности, его политического, экономического и монетарного союзов.

Впрочем, стопроцентное выполнение критериев - это условие уже полноправного членства. "Вы правы, (для статуса кандидата. - Ред.) выполнение всех Копенгагенских критериев не нужно. Но необходимо двигаться в направлении того, чтобы они стали неотъемлемой частью общества. А этого нет (в Украине. - Ред.)", - заявил корреспонденту DW дипломат одной из стран ЕС. По его словам, и до войны его правительство указывало на то, что выполнение этих критериев Украиной двигается не в том направлении, в котором бы хотелось.

Эмманюэль Макрон

В то же время есть ряд государств ЕС, выступающих за немедленное предоставление Украине статуса кандидата. "Мы дали важный и необходимый сигнал нашим друзьям и партнерам украинцам. Это месседж, что мы готовы предоставить перспективу (членства. - Ред.) и начать процесс", - подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа по итогам обсуждения Украине в Версале.

Всю сложность этой дискуссии подытожил президент Франции Эмманюэль Макрон: "Я считаю, что нужно послать мощный сигнал Украине и украинцам в эти времена. Но нужно быть осторожным. Можно ли открывать процедуру вступления для страны, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю. Нужно ли закрыть двери и сказать: "Никогда"? Это будет несправедливо".

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