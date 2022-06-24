Солнечная энергетика в Германии: все больше солнца, панелей и инвестиций

Германия не относится к числу самых солнечных стран Европы. Это факт, и из него можно было бы сделать вывод, что немецкая солнечная энергетика вряд ли спообна успешно развиваться - и уж тем более вряд ли в состоянии помочь ФРГ при решении ключевой в настоящее время задачи преодоления зависимости от российского газа. Но такой вывод, если посмотреть на статистику, представляется ошибочным.

Летом солнечные электростанции обгоняют газовые ТЭС

Энергетическая статистика показывает, что установленные в стране солнечные панели вырабатывают все больше электричества, так что солнца им явно хватает (тем более, что они работают и при облачной погоде). А метеорологическая статистика свидетельствует, что число солнечных часов в Германии в последние годы увеличивается, поскольку меняется климат. К тому же усиливается политическая поддержка отрасли. Так, в крупнейшем по населению регионе ФРГ вскоре станет обязательной установка солнечных панелей на крышах новых промышленных зданий и жилых домов.

Вот самые свежие данные: В первом квартале 2022 года солнечная энергетика Германии выработала примерно 8,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, сообщило 21 июня Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Это 6,3% от всего произведенного в стране электричества. Казалось бы, не так много. Отметим, однако, что речь идет об особо неблагоприятных для отрасли зимних и ранневесенних месяцах, когда, в свою очередь, обычно особо важную роль играет другой возобновляемый источник энергии (ВИЭ) - ветер.

Крупнейшую в ФРГ солнечную электростанцию фирма EnBW соорудила под Берлином вблизи ветропарка

Именно благодаря сочетанию различных ВИЭ доля "зеленого" электричества по итогам первого квартала этого года вновь превысила в немецкой электроэнергетике 50%, сообщило еще в конце марта Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

Если же посмотреть на итоги всего 2021 года, то, по подсчетам Института солнечных энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE), на фотовольтаику пришлись 9,9% произведенного электричества. По сравнению с другими ВИЭ доля солнечной энергетики оказалась в прошлом году в Германии существенно выше, чем у гидроэнергетики (4,0%), и несколько выше, чем у электростанций, работающих на биомассе (8,8%). Для сравнения: доля ветровых электростанций на суше и в море составила 23,1%.

Роль фотовольтаики в электроэнергетике ФРГ быстро растет

Доля газовых электростанций, поставляющих электроэнергию в общенациональные сети (Fraunhofer ISE не учитывает в своей статистике газовые ТЭС промышленных предприятий, обслуживающие только их собственное производство), составила в прошлом году 10,4%. Так что газ и солнце по своей роли в немецкой электроэнергетике уже почти сравнялись. Более того, в отчете института подчеркивается, что в прошлом году с апреля по октябрь ежемесячная выработка электроэнергии солнечными электростанциями превышала показатели газовых электростанций.

Но вернемся к свежим данным Destatis по итогам первого квартала 2022 года. Тут обращают на себя внимание не столько абсолютные цифры, сколько динамика. Если в этом году доля солнечной энергетики достигла 6,3%, то год назад она была на уровне 4,7%, а в аналогичный период 2018 года составляла всего 3,5%.

Старейшая в ФРГ солнечная электростанция заработала в 1982 году при университете Ольденбурга

Схожую динамику демонстрирует и выработка электроэнергии. Полученные в первые три месяца этого года 8,8 млрд кВт-ч на 34,7% превышают показатели аналогичного прошлогоднего периода. А по сравнению с первым кварталом 2018 рост составил 64,3%.

При столь быстром развитии солнечная энергетика вполне сможет уже в этом году реально помочь немецкой электроэнергетике максимально снизить использование (российского) газа, что предусматривают экстренные планы правительства ФРГ. Тем более, что в результате глобального изменения климата Германия становится все более солнечной.

В Германии все больше солнечных дней в году

На этот тренд еще в 2019 году обратила внимание энергетическая компания E.on, которая, проанализировав данные Немецкой метеорологической службы (DWD), пришла к выводу, что в последние пять лет в Германии регистрировалось на 100 с лишним солнечных часов больше, чем в предшествующий пятилетний период.

Солнечные панели во Фрайбурге в Браусгау - самом солнечном регионе Германии на крайнем юго-западе страны

В свою очередь, сама DWD 30 мая 2022 года сообщила, что нынешняя весна в ФРГ была одной из трех самых солнечных со времени начала соответствующих наблюдений в 1951 году. С марта по май солнце сияло над Германией в среднем 675 часов. Абсолютный рекорд в 709 часов был установлен всего два года назад, в 2020-м, а в 2011-м было 705.

По сравнению с 1961-1990 годами, отмечает далее DWD, солнце светило нынешней весной на 45% дольше, а по сравнению с периодом 1991-2020 годов солнечных часов было на 29% больше. Так что тренд более чем очевидный.

Мощность солнечной энергетики ФРГ равна доброй дюжине АЭС

Он не может не радовать те немецкие предприятия, фермерские и домашние хозяйства, которые установили на открытых участках и на крышах хозяйственных построек, многоквартирных и индивидуальных домов свыше 2,2 млн солнечных батарей суммарной мощностью 58 400 мегаватт.

Крыша хлева - оптимальное меато для размещения солнечных батарей, считают многие немецкие фермеры

Эти цифры по состоянию на март 2022 года приводит в своем новейшем сообщении Destatis и указывает, что установленная мощность выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,7%, а по сравнению с январем 2018-го, когда данную статистику начали впервые вести, на 38,3%.

Что важно знать для понимания ситуации: 58 400 мегаватт - это 58,4 гигаватт, а 1-3 гигаватт - это стандартная мощность большинства атомных электростанций в мире.

В Северном Рейне-Вестфалии установка панелей станет обязательной

Можно твердо исходить из того, что в ближайшие годы в Германии заметно вырастут и число панелей, и их мощность. На это будут направлены политические усилия и федерального правительства, и региональных властей. Так, 23 июня в крупнейшей по населению федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия победившие на недавних выборах и формирующие теперь совместное правительство консервативная партия ХДС и партия "зеленых" представили коалиционный договор - программу действий на ближайшие пять лет.

Пенсионеры в баварском Динкельсбюле производят на своем балконе солнечную энергию для собственных нужд

Одним из ее ключевых пунктов является форсированное развитие в этом промышленно развитом регионе, в который входит и Рурская область, возобновляемой энергетики. Программа предусматривает, в частности, принятие регионального закона об обязательной установке с 2024 года солнечных батарей на крышах всех новых промышленных и коммерческих построек, с 2025-го - на крышах новых жилых зданий, а с 2026-го - на любых зданиях после проведения ремонта крыши.

Впрочем, солнечные панели уже сейчас стали непременным элементом многих новостроек повсюду в Германии, что отражает растущий запрос на экологичную энергию со стороны широких слоев немецкого общества. А в последние недели, свидетельствует экономическая газета Handelsblatt, наблюдается "прямо-таки взрывной спрос на "зеленые" энергетические решения". В качестве причин издание называет войну в Украине, дебаты о возможном прекращении российских поставок сырья и запредельные цены на нефть и газ.

Дополнительный доход для домовладельцев и рост оборота отрасли

Destatis указало на еще один немаловажный мотив для владельцев индивидуальных домов. В 2020 году солнечные батареи обеспечили 1,4 млн немецких домашних хозяйств дополнительный доход от продажи энергокомпаниям произведенного электричества, составивший в среднем 174 евро в месяц. Правда, раньше было больше, но по мере роста конкурентоспособности отрасли государство неуклонно снижает субсидии производителям "зеленого" электричества.

Производство солнечных панелей на заводе Meyer Burger в Фрайберге

В свою очередь, растут доходы немецких предприятий, производящих оборудование для солнечной энергетики и оказывающих ей сервисные услуги, причем как в самой Германии, так и за рубежом. В 2016 году, по данным Destatis, выручка отрасли составила 2,6 млрд евро, спустя пять лет она выросла на 39% до 3,7 млрд евро. При таком росте не удивительно, что солнечная энергетика, как и многие другие отрасли экономики ФРГ, испытывает острый дефицит кадров.

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Альтернативные ландшафты Германии Рюген (Мекленбург - Передняя Померания) • Планы установки новых ветроэнергетических турбин в разных регионах все чаще наталкиваются в Германии на сопротивление со стороны населения. Соответствующие судебные иски часто имеют успех, что уже заметно сказывается на годовых показателях роста отрасли - тем более, что подходящие места становится находить все труднее.

Альтернативные ландшафты Германии Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Согласно данным службы Deutsche WindGuard, в 2018 году в Германии было введено в эксплуатацию всего 743 новых ветряка. При этом предыдущий 2017 год оказался рекордным в истории развития этого вида возобновляемой энергии в ФРГ: почти 1849 новых установок.

Альтернативные ландшафты Германии Дассов (Мекленбург - Передняя Померания) • Всего в Германии сейчас насчитывается около тысячи гражданских инициатив, выступающих против строительства новых ветряков. Их сторонники считают, что эти установки разрушают жизненное пространство птиц и летучих мышей, уродуют ландшафты, а инфразвук и прочий постоянный шум этих установок вредит здоровью людей, живущих по соседству.

Альтернативные ландшафты Германии Восточная Фризия (Нижняя Саксония) • Эти инициативы требуют, в частности, в качестве альтернативы рассматривать газовые и паровые электростанции, повышать эффективность угольных станций, а также пересмотреть решение парламента и правительства Германии об отказе от атомной энергии.

Альтернативные ландшафты Германии Зауэрланд (Северный Рейн - Вестфалия) • Представители отрасли обычно указывают на недоказанность негативного влияния инфразвука на здоровье. Что касается гибели птиц из-за ветровых установок, специалисты называют разные цифры, максимум - до 200 тысяч в год в целом по Германии. Для сравнения: в результате столкновений со стеклами окон и фасадов погибает около 18 миллионов птиц в год.

Альтернативные ландшафты Германии Сиверсдорф (Бранденбург) • Летучих мышей гибнет более 100 тысяч в год (по некоторым оценкам, втрое больше) - не только от столкновений с лопастями, но и из-за травм, получаемых в результате завихрений воздуха, когда они пролетают рядом. Много гибнет во время сезонной миграции. Эксперты требуют учитывать эти факторы - в частности, отключать ветряки в часы особой активности летучих мышей.

Альтернативные ландшафты Германии Бедбург-Хау (Северный Рейн - Вестфалия) • Правила выбора мест для ветряков регулируются земельными законами. Например, в Северном Рейне - Вестфалии минимальное расстояние до жилых построек составляет 1500 метров, в Тюрингии - 750 метров. В Баварии это расстояние вычисляется по формуле "Высота установки х 10", то есть, например, два километра между жилыми зданиями и двухсотметровым ветряком.

Альтернативные ландшафты Германии Ренцов (Мекленбург - Передняя Померания) • Дискуссии о развитии возобновляемых источников энергии часто ведутся в Германии эмоционально и будут продолжаться в обозримом будущем. Чтобы повысить готовность населения видеть в окрестностях такие установки, предлагается, в частности, отчислять дополнительную часть доходов конкретным регионам на различные нужные и полезные для местных жителей проекты. Автор: Максим Нелюбин

