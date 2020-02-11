Солнечной энергетике в Германии нужны кадры

"Мне очень нравится эта работа, я полон энтузиазма и многому учусь", - подчеркивает Фабиан Рохас. С октября 2020 года 26-летний аргентинец работает в фирме под Кельном, которая устанавливает фотоэлектрические устройства на крышах домов. Пока у фирмы всего четыре сотрудника. Ее руководитель Рене Хегель (René Hegel) предложил работу аргентинскому инженеру, который в нужное время оказался в нужном месте - он как раз приехал в гости к друзьям в Германии.

"У нас много запросов, я публикую не менее шести вакансий в неделю, и у нас уже есть заказы на четыре-пять месяцев вперед", - подчеркивает Фабиан в интервью DW. По его словам, клиенты хотят сами производить солнечную электроэнергию, заряжать ею электромобили и сокращать потребление электроэнергии из сети.

Инженер Фабиан Рохас общается с клиентами, проектирует системы, а нередко даже сам помогает со сборкой и установкой солнечных батарей на крышах домов. Его шеф продает эти солнечные системы с 2008 года. "Фабиан учится очень быстро", - радуется Рене Хегель.

Солнечной энергетике Германии требуются квалифицированные кадры

Рене Хегель хочет увеличить штат сотрудников, потому что спрос на солнечные батареи постоянно растет. В XXI веке в Германии начался настоящий бум, вызванный принятием нового закона о возобновляемых источниках энергии.

Отрасли требуется все больше специалистов, подчеркивает Гюнтер Хауг (Günter Haug), ведущий менеджер BayWa r.e. Эта компания со штаб-квартирой в Мюнхене строит большие солнечные и ветряные парки по всему миру и продолжает расти. В 2017 году у BayWa r.e. было 1100 сотрудников, сегодня их число выросло более чем вдвое - их уже 2700. "Мы ищем специалистов для разработки проектов, инженеров, финансовых экспертов и технически подготовленных людей для установки и обслуживания солнечных батарей", - говорит Гюнтер Хауг. По его словам, чтобы найти и удержать персонал, приходится инвестировать немало средств и самим обучать кадры, потому что квалифицированных рабочих на рынке слишком мало".

Специалисты по фотоэлектрическим устройствам: Рене Хегель, Фабиан Рохас, Василеиадис Анастазиос и Александрос Анастазиос на крыше дома

"В настоящее время в возобновляемой энергетике отрасли Германии насчитывается около 50 000 рабочих мест именно в сфере солнечных батарей", - подчеркивает Фолькер Квашнинг (Volker Quaschning), профессор в области возобновляемых источников энергии в Высшей школе техники и экономики Берлина (HTW Berlin). Многие люди потеряли рабочие места во время кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекцией, и теперь ищут новое предназначение для себя. "Мы должны проявить грамотный подход, начать программы обучения, чтобы у нас было достаточно квалифицированных специалистов и рабочих. В противном случае энергетический переход потерпит неудачу из-за нехватки персонала", - предостерегает профессор Квашнинг в интервью DW.

Солнечной энергетике потребуется 60 миллионов рабочих мест

Около 11,5 миллиона человек во всем мире работали в области возобновляемых источников энергии в 2019 году, более трети из них - в солнечной энергетике. Об этом свидетельствует отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Согласно IRENA, инвестиции для стимулирования экономики и рынка труда после коронавирусного кризиса должны быть направлены на переход к возобновляемым источникам энергии.

Ученые предполагают, что для глобального климатически нейтрального энергоснабжения необходимо около 60 000 гигаватт солнечной энергии. Для этого в ближайшее десятилетие отрасли потребуется более 60 миллионов рабочих и специалистов для производства и сборки модулей, а также обслуживания этих систем.

Новые шансы в сфере возобновляемых источников энергии

Инженер Фабиан из Кельна увлечен добычей энергии из возобновляемых источников, как и новыми технологиями для ее экономии. Он регулярно обменивается информацией с помощью видеосвязи со своим другом из Аргентины, который строит солнечные системы в США. "Солнечная энергия нужна во всем мире, и именно поэтому отрасли требуются такое огромное число специалистов", - утверждает Фабиан.

Инженер рекомендует проявлять инициативу всем, кто хочет работать в этой сфере: "Проходите стажировки, в интернете достаточно много информации на эту тему". В секторе выработки солнечной электроэнергии он видит много шансов получить международный опыт, набраться и поделиться своими знаниями и опытом: "Мне очень интересно, кто постучится в наши двери в ближайшее время", - говорит 26-летний инженер из Аргентины, работающие теперь в Германии.

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