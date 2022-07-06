 В Евросоюзе газ и атомная энергия станут ″зелеными″ технологиями | Новости из Германии о Европе | DW | 06.07.2022

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Европа

В Евросоюзе газ и атомная энергия станут "зелеными" технологиями

Европарламент признал инвестиции в атомную энергетику и газ соответствующими концепции устойчивого развития. Это означает, что правила таксономии в ЕС, по всей видимости, вступят в силу уже в 2023 году.

Атомная электростанция в Баварии

Атомная электростанция в Баварии

Европарламент (ЕП) открыл путь к признанию инвестиций в природный газ и атомную энергетику соответствующими концепции устойчивого развития при соблюдении определенных условий. На заседании ЕП в среду, 6 июля, лишь 278 из 639 присутствовавших депутатов проголосовали за блокировку такого решения, 328 были против и еще 33 воздержались. Для получения парламентского вето было необходимо большинство в 353 из 705 голосов.

Теперь блокировка признания газа и атомной энергии "зелеными" возможна лишь в том случае, если правом вето воспользуются не менее 20 из 27 стран Евросоюза. Эксперты считают такой вариант весьма маловероятным. Это означает, что таксономия - список технологий, которые инвесторы получат право продвигать на рынке как "зеленые", может вступить в силу уже с 2023 года.

Спорные виды энергии

Франция находится в авангарде сил, выступающих за признание атомной энергетики экологической. Атомная энергия не приводит к выбросу вредных для климата "парниковых газов", но в то же время является источником радиоактивных отходов. Со своей стороны целый ряд стран ЕС, в том числе Польша, считают газ меньшим злом для экологии, чем уголь.

В ЕС в этом году уже вступили в силу менее спорные правила таксономии, касающиеся в числе прочего электромобилей и реновации зданий.

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    Автор: Андрей Гурков


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