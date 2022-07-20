Бербок: Расширение "географии" войны - это новая пропаганда Москвы

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о географическом расширении задач войны в Украине- это "всего лишь новая пропаганда российской стороны", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью DW в среду, 20 июля. "Россия каждый раз использует новые аргументы. Сейчас они (россияне. - Ред.) утверждают, что это связано с военной поддержкой (Украины Западом. - Ред.). Но они и прежде атаковали Киев и другие части Украины", - напомнила Бербок.

Она отметила, что Запад не только поддерживает Украину, выражая солидарность с этой страной, но и продолжает оказывать ей военную помощь. Это объединенные усилия всех государств-членов НАТО, указала Анналена Бербок. Глава МИД ФРГ выразила надежду на то, что Германия и Нидерланды поставят Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение, а также системы противоракетной обороны к концу нынешнего лета.

Бербок назвала Китай "системным соперником"

Говоря о разрабатываемой правительством ФРГ стратегии в отношении Китая, Анналена Бербок отметила, что Берлин "очень внимательно" изучает свою зависимость от страны, которую он теперь рассматривает как "системного соперника".

"Поскольку это системный соперник, мы должны ясно дать понять, что никто не может шантажировать нас, как это произошло в случае с нашей зависимостью от России. И это - основа нашей новой стратегии в отношении Китая: работать вместе там, где мы можем работать вместе, но иметь суверенную европейскую стратегию независимости в области критической инфраструктуры, прежде всего в соответствии с нашей внешней политикой", - отметила министр иностранных дел Германии.

РФ заявила о расширении "географии" войны в Украине

Ранее Сергей Лавров заявил о расширении "географии" войны в Украине. "Сейчас география другая. Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается", - сказал Лавров. Одновременно он пригрозил, что "географические задачи" войны в Украине расширятся, если Запад будет поставлять Киеву дальнобойное оружие.

ФРГ пообещала Киеву три РСЗО Mars II

В конце июня правительство ФРГ обнародовало список поставленного Украине оружия. Из него следует, что с конца марта Германия передала Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. В июне Украина также получила от ФРГ семь противотанковых гаубиц, первоначально их обещали поставить в начале мая.

Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, обещанных Киеву еще в начале апреля, он должен получить в конце июля, остальные - к концу августа. В начале июня также сообщалось, что Германия готова поставить Украине четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II. Позднее министерство обороны ФРГ уточнило, что может предоставить только три таких системы.

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