Байден пообещал, что США не уйдут с Ближнего Востока

Президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, чтобы не допустить "вакуума, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном". "Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке", - заявил глава Белого дома в субботу, 16 июля, на саммите с участием лидеров стран Персидского залива в саудовском портовом городе Джидда.

Он также объявил о предоставлении помощи США в размере 1 миллиарда долларов на борьбу с голодом в регионе и призвал своих коллег обеспечить права человека, включая права женщин, и позволить своим гражданам говорить открыто.

Байден пригласил президента ОАЭ в Вашингтон

Во время двусторонних переговоров в кулуарах саммита с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном Байден пригласил его еще до конца года посетить Вашингтон. Партнерство с Эмиратами очень важно для США, страны сотрудничают как в вопросах безопасности и политики в сфере содействия развитию, так и в области науки, технологии и космоса, указал американский президент.

Отношения между Вашингтона и Абу-Даби в последние месяцы были напряженными, отчасти из-за войны в Украине, отмечает агентство AFP. Богатая нефтью страна все больше развивает экономические и политические отношения с Россией. В конце февраля ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к России вывести войска из Украины.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

