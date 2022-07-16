 Байден пообещал, что США не уйдут с Ближнего Востока | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.07.2022

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Мир

Байден пообещал, что США не уйдут с Ближнего Востока

США не уйдут с Ближнего Востока, чтобы там не возник "вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном", заявил Джо Байден. По его словам, Вашингтон останется партнером в регионе.

Президент США Джо Байден и саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд на саммите в Джидде

Джо Байден и саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, чтобы не допустить "вакуума, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном". "Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке", - заявил глава Белого дома в субботу, 16 июля, на саммите с участием лидеров стран Персидского залива в саудовском портовом городе Джидда.

Он также объявил о предоставлении помощи США в размере 1 миллиарда долларов на борьбу с голодом в регионе и призвал своих коллег обеспечить права человека, включая права женщин, и позволить своим гражданам говорить открыто.

Байден пригласил президента ОАЭ в Вашингтон

Во время двусторонних переговоров в кулуарах саммита с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном Байден пригласил его еще до конца года посетить Вашингтон. Партнерство с Эмиратами очень важно для США, страны сотрудничают как в вопросах безопасности и политики в сфере содействия развитию, так и в области науки, технологии и космоса, указал американский президент.

Отношения между Вашингтона и Абу-Даби в последние месяцы были напряженными, отчасти из-за войны в Украине, отмечает агентство AFP. Богатая нефтью страна все больше развивает экономические и политические отношения с Россией. В конце февраля ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к России вывести войска из Украины.

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    Автор: Максим Филимонов


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