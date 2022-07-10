Байден обсудит поставки оружия в Украину в ходе турне по Ближнему Востоку

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по Ближнему Востоку. В преддверии поездки глава американской администрации написал колонку для The Washington Post, которую издание опубликовало в субботу, 9 июля.

Энергоресурсы региона жизненно важны для смягчения воздействия войны России в Украине "на глобальные поставки", отметил Байден.

По его словам, его администрация признает наличие вызовов, связанных с ядерной программой Ирана, активностью проксигруппировок, гражданской войной в Сирии, кризисом продовольственной безопасности на фоне войны в Украине, деятельностью террористических формирований, политическим тупиком в Ираке, Ливии и Ливане, а также отставанием в стандартах в области прав человека. "Мы должны решить все эти проблемы", - пишет американский лидер.

Визит на фоне отсутствия боевых миссий США в регионе

По словам американского лидера, регион, который "объединяется посредством дипломатии и сотрудничества, а не распадается в результате конфликта", с меньшей вероятностью породит насильственный экстремизм, угрозы для США или новые войны.

Джо Байден подчеркнул, что станет первым президентом США, который посетит Ближний Восток после терактов 11 сентября - при отсутствии американских боевых миссий в регионе. "Моя цель, чтобы это оставалось неизменным", - добавил он.

Проблема поставок оружия

В свою очередь The New York Times (NYT) пишет, что Вашингтон призывает третьи страны предоставить остатки оружия советского производства, с которым в Украине смогут лучше обращаться, и этот пункт включен в повестку дня поездки Байдена на Ближний Восток, где глава государства должен встретиться с лидерами арабских стран, когда-то сотрудничавших с Москвой в плане поставок вооружений.

Американские официальные лица признают, что запасы оружия в США и Европе в какой-то момент иссякнут, а выделения еще 54 млрд долларов (53 млрд евро) на военную и другую помощь Киеву в ближайшее время не ожидается, пишет NYT.

На этом фоне команда Байдена ищет долгосрочную стратегию по мере того, как опасность масштабной эскалации в Европе возрастает, перспектива урегулирования в войне России с Украиной путем переговоров - далека, а общественность начинает уставать от войны - как в США, так и за их пределами, отмечает издание.

Израиль, Западный берег реки Иордан, Саудовская Аравия

Визит американского президента в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.

Ранее, в конце июня, Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. По словам американского лидера, в этот пакет войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы к ней, контрбатарейные радары, а также ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS.

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