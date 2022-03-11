Путин согласился привлечь наемников с Ближнего Востока к войне против Украины

Президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь иностранных наемников к войне против Украины, развязанной по его приказу. "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - заявил Путин в пятницу, 11 марта, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.



Задействовать наемников предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого, Россия получила огромное количество заявок "от разного рода добровольцев из разных стран", в том числе якобы от более чем 16 тысяч человек из государств Ближнего Востока.

Принадлежащий министерству обороны России телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале разместил кадры с сирийцами, готовыми воевать против Украины. По его утверждению, отправиться на войну хотят "и ветераны Сирийской Арабской Армии, и бойцы христианского ополчения, и бывшие боевики оппозиции".

WSJ: Россия вербует сирийцев для уличных боев в Украине

Чуть менее недели назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников сообщила, что Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев. В частности, один из чиновников рассказал изданию, что часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России.

Эту информацию The Wall Street Journal косвенно подтвердили некоторые сирийские СМИ. Так, газета, выходящая в Дейр-эз-Зоре, сообщила, что российские представители предлагали добровольцам из Сирии "поехать в Украину и работать в качестве охранников". Контракт якобы был рассчитан на полгода с ежемесячной оплатой от 200 до 300 долларов.

Идет 16-й день войны, развязанной Россией на территории Украины. Так, 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение во многих регионах Украины. Вооруженные силы Украины и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление. Миллионы жителей покинули свои дома и уехали в другие регионы Украины либо за ее пределы.

Смотрите также:

Украина, изможденная войной Номер с видом на противника Солдат украинской армии наблюдает за позициями сепаратистов через пробитое снарядом отверстие в стене бывшего санатория в окрестностях Мариуполя. Несмотря на перемирие, перестрелки здесь происходят ежедневно. Задача украинской армии - удерживать подступы к Мариуполю, который обеспечил бы самопровозглашенные республики промышленными мощностями и стал бы сухопутным мостом между Россией и Крымом.

Украина, изможденная войной Потерянный рай Украинский солдат патрулирует руины Широкино в пяти километрах от Мариуполя. Курортный поселок на побережье Азовского моря был практически полностью разрушен в ходе августовских боев. Ранее сюда каждое лето приезжали тысячи туристов. Теперь же через поселок проходит линия разграничения между сепаратистами и украинской армией, под контролем которой находится Мариуполь.

Украина, изможденная войной Постоянная боеготовность Военно-морская станция "Тигр" в окрестностях Мариуполя состоит из системы траншей, напоминающих окопы Первой мировой. Непрекращающиеся обстрелы и снайперский огонь вдоль линии фронта заставляют военных находиться в постоянной боеготовности. Земляные и деревянные траншеи и бункеры служат им не только защитой, но и домом.

Украина, изможденная войной Частичная мобилизация Солдат украинской армии бреется осенним утром в 500 метрах от позиций сепаратистов вблизи Донецка. Летом 2014 года на Украине была объявлена частичная мобилизация, в результате которой численность армии увеличилась со 130 до 280 тысяч человек. Теперь мужчины, призванные в армию, удерживают 200-километровую линию противостояния, протянувшуюся от морского побережья до украинских степей.

Украина, изможденная войной Из кино на войну 31-летняя актриса Алла записалась в армию добровольцем и служит в центре гражданско-военного сотрудничества в Мариуполе. Его сотрудники оказывают гуманитарную помощь мирному населению в зоне конфликта и медицинскую помощь военным. "Мой друг офицер сказал, что во время войны я должна служить своей родине. И я согласилась", - говорит Алла.

Украина, изможденная войной Короткий перерыв У Аллы на кровати лежит противотанковый гранатомет. Проведя весь день на передовой и ополоснувшись водой из бутылки, она заходит в Facebook. Алла живет в дачном доме на Азовском побережье вместе с 20 мужчинами. Ее товарищи выделили ей в комнате отдельный уголок, отгородив его книжными шкафами и душевыми занавесками. "Они хорошие парни, мои друзья, я доверяю им", - говорит Алла.

Украина, изможденная войной Международная помощь Канадские медики-волонтеры оперируют украинских военных в киевском военном госпитале. Группа из 40 человек приехала сюда, чтобы проводить сложные операции, которые не могут делать местные хирурги. Граждане Канады и других стран с большой украинской диаспорой пытаются залатать технические и финансовые дыры, появившиеся на Украине в результате войны.

Украина, изможденная войной Шрамы войны 28-летний Андрей, призывник из Киева, подорвался на мине в Донецкой области. Сейчас он ожидает пластической операции: канадские медики уменьшат шрамы и вытащат из его лица осколки. Они настолько крупные, что парень может приставить к щеке и лбу магниты. До войны у Андрея был собственный бизнес по продаже спутниковых антенн. Ему осталось отслужить еще 12 месяцев, потом он вернется к своей работе.

Украина, изможденная войной Домашний фронт Катя сидит в своей киевской квартире, где она теперь живет одна с двумя дочерьми - двухлетней Дашей и девятилетней Аней. Ее муж призван в армию и сейчас несет службу возле Мариуполя. "Мне очень плохо здесь без него. Мне не нужен большой дом или много денег - мне нужно, чтобы мой муж был рядом и воспитывал своих дочерей", - говорит она.

Украина, изможденная войной Дом на фронте Муж Кати - 29-летний Максим - сидит на кровати в подземном бункере на линии боевых действий в окрестностях Мариуполя. Здесь он уже три месяца. До мобилизации Максим импортировал одежду из Германии и продавал ее в Киеве. Все три его магазина сейчас закрыты: после возвращения ему предстоит заново наладить бизнес и возобновить деловые контакты.

Украина, изможденная войной Иллюзорный мир Солдат правительственных войск несет службу на КПП в Донецке. Несмотря на режим прекращения огня и отсутствие открытых военных действий здесь ежедневно происходят перестрелки. Автор: Кристофер Бобин, Александра Ёлкина

