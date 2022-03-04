 Россия вербует сирийцев для уличных боев в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2022

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Мир

Россия вербует сирийцев для уличных боев в Украине

Часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России, рассказали газете The Wall Street Journal сразу несколько американских чиновников.

Последствия уличных боев в Сирии (Фото из архива)

Последствия уличных боев в Сирии (Фото из архива)

Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев. Об этом сообщила в воскресенье, 6 марта, газета The Wall Street Journalсо ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников. В частности, один из них рассказал изданию, что часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России.

Информацию The Wall Street Journal косвенно подтвердили некоторые сирийские СМИ. Так, газета, выходящая в Дейр-эз-Зоре, сообщила, что российские представители предлагали добровольцам из Сирии "поехать в Украину и работать в качестве охранников". Контракт якобы был рассчитан на полгода с ежемесячной оплатой от 200 до 300 долларов.

Начав войну 24 февраля, Россия так и не смогла овладеть Киевом, а также Харьковом - вторым по величине городом Украины. Российские войска регулярно обстреливают, бомбят и наносят ракетные удары по украинским городам.

Россия поддержала режим Асада в Сирии

Россия вступила в гражданскую войну в Сирии в 2015 году на стороне режима президента Башара Асада, напоминает американское издание The US daily. Уличные бои были составной частью военного конфликта в ближневосточной стране, продолжающегося уже более десяти лет.

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    Автор: Николай Пермяков


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