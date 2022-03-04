Россия вербует сирийцев для уличных боев в Украине

Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев. Об этом сообщила в воскресенье, 6 марта, газета The Wall Street Journalсо ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников. В частности, один из них рассказал изданию, что часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России.
Информацию The Wall Street Journal косвенно подтвердили некоторые сирийские СМИ. Так, газета, выходящая в Дейр-эз-Зоре, сообщила, что российские представители предлагали добровольцам из Сирии "поехать в Украину и работать в качестве охранников". Контракт якобы был рассчитан на полгода с ежемесячной оплатой от 200 до 300 долларов.
Начав войну 24 февраля, Россия так и не смогла овладеть Киевом, а также Харьковом - вторым по величине городом Украины. Российские войска регулярно обстреливают, бомбят и наносят ракетные удары по украинским городам.
Россия поддержала режим Асада в Сирии
Россия вступила в гражданскую войну в Сирии в 2015 году на стороне режима президента Башара Асада, напоминает американское издание The US daily. Уличные бои были составной частью военного конфликта в ближневосточной стране, продолжающегося уже более десяти лет.
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Автор: Николай Пермяков