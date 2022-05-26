Саудовская Аравия заменит Россию, или Нефти хватит всем

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Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти, если на мировом рынке возникнет дефицит в связи с санкциями против России. Про нехватку черного золота на Ближнем Востоке не слышали.
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