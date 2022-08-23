Канцлер ФРГ заверил Украину в поддержке

Германия намерена и дальше поддерживать "беспрецедентные санкции" в отношении Москвы, помогать Украине финансово, лечить украинских раненых в немецких больницах, поставлять вооружения, заявил Олаф Шольц.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ будет твердо стоять "на стороне Украины" до тех пор, пока Украина нуждается в поддержке в войне против России. Об этом политик заявил во вторник, 23 августа, обращаясь к участникам учрежденной Киевом "Крымской платформы" по видеосвязи из Канады.

По словам главы немецкого правительства, "международное сообщество никогда не примет незаконную, империалистическую аннексию Россией украинской территории". Германия вместе с партнерами намерена и дальше поддерживать "беспрецедентные санкции" в отношении Москвы, помогать Украине финансово, лечить украинских раненых в немецких больницах, а также держать открытыми границы, школы и рынок труда "для всех, кто вынужден бежать от российского террора", - указал Шольц.

Кроме того, канцлер заявил, что Берлин продолжит поставлять Киеву вооружения. "Мы ввели в действие новый пакет, включающий современные системы противовоздушной обороны, ракетные установки, тонны боеприпасов, средства защиты от дронов и бронированные эвакуационные машины", - отметил глава правительства.

Шольц также указал, что Германия осуждает "попытки России насильно интегрировать части украинской территории". "Любые фиктивные референдумы или иные попытки изменить статус частей украинской территории никогда не будут признаны. И такие шаги исключают любые переговорные подходы", - заявил канцлер ФРГ.

Вооружения на сумму в полмиллиарда евро

Как сообщило агентство Reuters, Германия планирует поставить Украине новые вооружения на сумму более 500 млн евро - ракетные системы Iris-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов. Оружие будет поставлено в 2023 году, а возможно и ранее, сказал осведомленный собеседник агентства, добавив, что бюджетный комитет бундестага должен еще одобрить поставки, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию вооруженных сил Украины.

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