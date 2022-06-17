Комментарий: Шольц в Киеве вернул доверие украинцев к Германии

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Визит канцлера ФРГ в Украину должен был дать Киеву надежду и конкретные результаты. Казалось, "миссия невыполнима", но все прошло лучше, чем можно было ожидать, считает Розалия Романец.
Федеральный канцлер Германии сам установил настолько высокую планку для своей поездки в Киев, что были опасения: он вряд ли сможет оправдать ожидания. "Я не собираюсь вставать в один ряд с людьми, совершающими короткие визиты с фотосессией. Если уж ехать, то речь должна идти о совершенно конкретных вещах", - сказал он месяц назад.
Олаф Шольц (Olaf Scholz) отправился в Киев не один, а с двумя другими лидерами стран Западной Европы - президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. За ними - три сильнейшие экономические державы ЕС, они - политические тяжеловесы Европы. На месте к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий восточноевропейцев. Визит был коротким, было сделано и много фотографий, но результат выглядит весьма серьезным.
Поездка трех западноевропейцев в первую очередь должна была стать знаком европейской солидарности с украинцами. Но как бы ни была велика символическая сила этого визита, не менее важно было, и то, что гости привезут с собой. Особенно Олаф Шольц - потому что взгляды украинцев были прикованы прежде всего к нему.
После более чем 100 дней войны канцлер Германии, наконец, сел в специальный поезд до Киева и отправился в путешествие, которое может стать самым важным в его политической карьере.
Прежде всего, украинское руководство ожидало от Запада двух вещей: больше тяжелых вооружений и согласия на статус страны-кандидата в члены ЕС. Что касается оружия, то результаты удовлетворительны лишь отчасти. Шольц пообещал дальнейшие поставки тяжелой техники, но мало что сказал о конкретных сроках. Так что на это еще потребуется время, даже если Шольц так много подчеркивал, что обучение украинских солдат в Германии уже давно началось.
Однако по второму вопросу канцлер не разочаровал, почувствовав важность момента. Как самая влиятельная страна ЕС, а также в силу исторической ответственности он сказал прямым текстом: "Украина - часть европейской семьи народов". Этими словами Шольц взял на себя в Киеве роль лидера, которой теперь должен соответствовать канцлер Германии. Он не мог позволить себе ничего другого.
То, что Владимир Зеленский сразу же назвал решение "историческим событием", было умной демонстрацией единства с Европой - несмотря на все ожидаемые разногласия на долгом пути от статуса кандидата к членству. Перед публикой президент Украины подтвердил: "Я удовлетворен".
Из-за промедлений и колебаний немецкого правительства в последние месяцы доверие украинцев - а также и восточноевропейцев - к надежности Германии, казалось, было подорвано. В этой поездке Шольцу удалось хотя бы частично избавиться от своего имиджа нерешительного политика.
И для Зеленского в этот день речь шла больше, чем о формальной перспективе членства Украины в ЕС. В его стране - война. Его соотечественники демонстрируют такое мужество и боевой дух, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны. Они должны держаться день за днем. Перспектива европейского будущего помогает им. И когда Шольц говорит, что Украина относится к Европе, они понимают, что их борьба за свободу не бессмысленна. Для внутриполитической повестки Зеленского это послание также важно, поскольку его стране предстоят трудные месяцы.
И еще кое-что было очень полезно для Киева. "Украина должна выиграть войну", - сказал французский президент, послав четкий сигнал не только Украине, но и Москве. Эти слова также принесли облегчение и надежду странам Восточной Европы.
Поездка, конечно, не оправдала всех надежд Киева. Прежде всего, Украина должна проявить терпение, когда речь идет о тяжелых вооружениях. Для Зеленского, однако, фундаментальные вопросы в тот день казались едва ли не более важными. Перед поездкой он сказал: "Нам нужны заверения канцлера Шольца, что Германия поддерживает Украину". По его словам, не должно быть балансирования между Украиной и отношениями с Россией.
Шольц понял послание и, поддержав Украину на пути в ЕС, добился того, что его поездку в Киев можно считать успешной. Это не следует недооценивать. Долгое время Шольц и Макрон считались главными скептиками Европы по вопросу Украины. Франко-германский дуэт символизирует провал восточной политики и потакание Москве. Минское соглашение, согласованное Берлином и Парижем, мертво и не вариант для Зеленского. Тот факт, что три западноевропейских государства так четко позиционировали себя в Киеве в поддержку Украины как части Европы, является новым качеством.
Для Олафа Шольца эта поездка также была шансом заставить замолчать критиков его прежнего "вялого" курса. Для того чтобы это продолжалось дольше, чем мгновение, канцлеру просто необходимо придерживаться взятого курса.
Автор: Розалия Романец, обозреватель DW
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