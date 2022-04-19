Шольц и тяжелые вооружения для Украины: канцлер под огнем критики

Когда во вторник, 19 апреля, Нидерланды впервые объявили о поставках тяжелых вооружений Украине, это определенным образом сформировало ожидания по отношению к внезапно объявленному на вечер того же дня правительственному заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Канцлер подтвердил, что Германия поддержит Украину, но обошел стороной тему поставок танков, бронированной техники или артиллерии - тяжелых вооружений, о которых Киев просит уже очень давно. Не сможет, по его словам, Германия и отправить в Украину технику из запасов бундесвера, - нет ничего годного. Если отправить уже давно вышедшие в тираж боевые машины пехоты (БМП) "Мардер", то у самой армии ФРГ возникнут дыры в обороноспособности, поддержали Шольца в самом бундесвере.

Новую помощь глава правительства ФРГ все же предложил, но по определенной схеме. ФРГ, по его словам, готов оплатить прямые поставки в Украину оружия от немецких производителей по составленному Берлином списку. Вот только разочарованный выступлением Шольца посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что Германия действительно согласна выделить на эти цели миллиард евро, но "проблема в том, что в этом списке вообще нет тяжелых вооружений", а "оружие, которое нам необходимо, его в списке нет", сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Окружение Шольца: Берлин уже делает много для Киева

Выступление Олафа Шольца разочаровало не только Мельника, но и очень многих немцев - пользователи в социальных сетях от речи Шольца не оставили и камня на камне. "Где Олаф?" - главная шутка критиков канцлера. Мол, пока в мире хаос, он прячется от ответственности. Впечатление очень популярное в Германии, но в окружении главы германского Кабмина считают его совершенно неверным. Через пару изданий те, кто с ним работают близко, согласились анонимно изложить аргументы, которыми руководствуются сегодня ведомство канцлера и он лично.

Киев во время войны посетили европейские лидеры, как 20 апреля глава Евросовета Шарль Мишель

Во-первых, канцлер отказался от пасхального отпуска и продолжил работать, во-вторых, круглосуточно только и занят помощью Украине, говорят в его окружении. Оказать конкретную помощь сложнее, чем хотелось бы, взять, например, танки: да, есть свободные "Леопарды" на площадке концерна-производителя Rheinmetall и в других местах, но их еще необходимо привести в боевое состояние, а на это потребуется пара недель, а то и месяцев, говорят в окружении канцлера.

И все же значительную роль в руководстве ФРГ до сих пор играет опасение, как бы "не стать в глазах Путина воюющей стороной", пришла к выводу газета Tagesspiegel, опросив сторонников главы Кабмина из его фракции социал-демократов (СДПГ). Другое опасение - мол, получив серьезное вооружение, Украина может оттеснить армию РФ до ее границ и даже попытаться забрать Крым, а это чревато использованием ядерного оружия со стороны РФ.

Шольца критикуют все, кроме крайне левых и крайне правых

Но многие, даже в правительстве самого Шольца, такие опасения не разделяют. Ведущие партии выступают в поддержку максимального увеличения помощи Украине, включая поставки танков, бронированных машин и артиллерийских орудий. "Украина может защищаться от масштабного российского нападения в Донбассе, только имея соответствующее вооружение", - заявил эксперт партии ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Если Германия и дальше будет затягивать, то окажется "одной ногой на стороне Путина", заявил зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul).

Шольца критикуют резко не только в оппозиции, но и политики из правящей с ним коалиции. "Мне показалось очень примечательным, что он (Шольц. - Ред.) сказал, что достаточно посмотреть на международное сообщество, чтобы понять, что в мире делают то, что делаем и мы (для поддержки Украины. - Ред.). Это определенно не так, ведь тогда бы в мире очень мало делали", - заявила ZDF член фракции партии СвДП, глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Штрак-Циммерман, которая вместе с Хофрайтером посетила Украину, полагает, что ведомство канцлера действительно считает свои усилия достаточными и не замечает удара по имиджу Германии из-за ее позиции и международной критики в ее адрес.

Призыв к поставкам тяжелых вооружений на одной из демонстраций в Берлине в поддержку Украины

Экономические анализы показывают, что правы скорее критики Шольца, и что Германия делает не так много, как некоторые другие западные страны, если считать в пересчете к ВВП. По расчетам института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия в списке стран, оказывающих помощь Украине, только на 12 месте. Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), глава комитета по делам ЕС в бундестаге из партии "зеленых", упрекнул Шольца в том, что из-за его позиции "мы тормозим с санкциями, мы тормозим с поставками вооружений, и тем самым растет риск, что война затянется", что, по его мнению, повышает риски втягивания в конфликт других стран и фактической Третьей мировой войны, заявил политик ZDF.

Линию Шольца поддержали только в пророссийской немецкой партии "Альтернатива для Германии". "Канцлер Шольц выступил против сторонников войны из СвДП, "зеленых" и ХДС: никаких поставок тяжелых вооружений, никакого эмбарго, никакого участия НАТО. Победит разум?" - написал в сети Twitter один из ее лидеров Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Против поставок вооружений Украине выступает и Левая партия.

Бербок: у Берлина нет табу на поставки тяжелых вооружений Украине

Критика Шольца и его партии социал-демократов нарастает последние дни, в том числе из-за скандала вокруг тесных связей с "Газпромом" главы земли Мекленбурга - Передней Померании Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) - тоже из партии СДПГ. У самого канцлера рейтинги рекордно низкие. На следующий день после пресс-конференции, которая явно не произвела эффекта, пресс-секретарь Шольца добавил, что Германия обсуждает, - а по другим сведениям, уже договорилась с партнерами по НАТО - наладить еще один вариант помощи Украине. Согласно плану, Берлин возместит потери военной техники тем странам Восточной Европы, которые, как Чехия, отправляют Украине танки советского образца, произведя для них взамен современное вооружение НАТО.

Гаубицы PzH 2000, судя по неподтвержденной информации, будут отправлены из Нидерландов в Украину

На помощь канцлеру Шольцу пошла министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая давно выступает за отправку тяжелой техники Киеву. Выступая 20 апреля в Латвии после встречи с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем, она добавила, что часть поставок вооружений из ФРГ не была озвучена публично и что ощущение, что у Берлина есть табу на поставки именно тяжелых вооружений, неверно, просто "в краткосрочном плане у Германии нет ничего, что она могла бы поставить действительно быстро и без задержек".

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