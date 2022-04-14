Поможет ли Германия Украине отбить атаку армии РФ танками "Леопард"?

Какой смысл принимать в Киеве федерального президента Германии, не обладающего в своей стране реальной властью? Пусть лучше приедет германский канцлер, от которого зависит решение вопроса о поставках Украине тяжелых вооружений, нужных ей, как воздух, ввиду предстоящего наступления российских войск в Донбассе.

Так в Германии поняли мотивы официального Киева, прозрачно давшего в начале недели понять, что визит в Украину президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в составе делегации лидеров Польши и стран Балтии был бы в настоящее время некстати. Такой афронт по отношению к главе немецкого государства вызвал в политическом Берлине волну возмущения. Но не только. Параллельно от немецкого правительства все настойчивее стали требовать разрешить поставки Украине и тяжелых вооружений.

Список Зеленского

Причем, президент Украины Владимир Зеленский точно указывает, какая именно боевая техника нужна. Это, перечислил он в среду, 13 апреля, в видеообращении на английском языке, - тяжелая артиллерия калибра 155 и 152 миллиметра, системы залпового огня типа "Град", "Смерч" и американские M142 HIMARS плюс боеприпасы, тяжелая бронетехника, например, танки Т-72 советского производства или аналогичные американские и немецкие, системы ПВО С-300 и "Бук" либо похожие западные.

БМП "Мардер"

Внешнеполитический эксперт фракции оппозиционных консерваторов Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) указал в этой связи на "готовность немецкого ВПК быстро поставить Украине танки Leopard 1 или БМП Marder. Его коллега по объединенной фракции ХДС/ХСС Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) также считает, что "обороноспособность Украины должна быть усилена за счет тяжелых вооружений и бронированных транспортных средств, а также разведывательных беспилотников".

Бывшие пацифисты стали сторонниками наращивания вооружений

Усиливают нажим на канцлера и представители правящих партий, причем, даже те, которые очень долго придерживались пацифистских убеждений и в прошлом резко критиковали экспорт немецких вооружений.

Михаэль Рот

Так, председатель внешнеполитического комитета бундестага, социал-демократ Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD) признался, что поездка в Украину пару дней назад, где он повидал тяжелораненых украинских солдат, оказала на него сильное впечатление: "Возможно, теперь я имею некоторое представление о том, что такое война на самом деле, когда люди живут в постоянном страхе - за свою жизнь и жизнь своих близких, страхе перед следующим еще более брутальным наступлением (российских войск - Ред.) на востоке".

Ранее Рот был убежден, что по-настоящему безопасный и прочный мир возможен только на основе политики разоружения. "На фоне новых ужасных событий, которые теперь по всей видимости предстоят Украине, - заявил он теперь, - я изменил свою точку зрения и говорю: Украине нужны все возможные вооружения, чтобы защищаться еще более успешно, чем до сих пор".

Антон Хофрайтер в интервью DW после возвращения из Украины

Вместе с Ротом в Украине побывал председатель парламентского комитета по делам ЕС Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Он из партии "зеленых". Пацифизм вообще относится к их генетическому коду. Это, однако, не помешало Хофрайтеру заявить в интервью DW: "В ближайшие же дни в немецком правительстве должна быть достигнута договоренность о допустимости поставок тяжелых вооружений Украине… Я хочу, чтобы проблемы были решены, и было сделано то, что мы сделать можем".

По мнению Хофрайтера, тормозит процесс в первую очередь сам канцлер. "Такими действиями канцлер не только осложняет положение в Украине, но и массивным образом подрывает авторитет Германии в Европе и мире", - заявил депутат и призвал Олафа Шольца (Olaf Scholz): "Хватит давить на тормоз, освободите дорогу!"

За поставки Украине тяжелых вооружений теперь выступают и большинство жителей Германии (55 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса, только что проведенного социологическим институтом Infratest dimap.

Война Путина привела к смене парадигм в Германии

Все настойчивее спрашивают о тяжелых вооружениях и журналисты на регулярных правительственных пресс-конференциях в Берлине. Тот факт, что Германия вообще стала поставлять оружие воюющей стране, официальный представитель канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвал в среду, 13 апреля, "сменой парадигм", ставшей необходимой "в результате российского нападения на Украину, в результате войны Путина".

Известно, что Германия поставляла Украине ручные противотанковые гранатомета

Германия, по его словам, поставляла и будет далее поставлять вооружения Украине, правда, теперь он не указывает, какие именно. Этого, мол, требуют соображения безопасности. В подборе же конкретной боевой техники немецкое правительство руководствуется тремя критериями - какая есть в наличии и может быть быстро поставлена, какую имеет смысл передавать с учетом времени, необходимого на обучение обращению с ней, какая отвечает принципу координации поставок вооружений с партнерами Германии по ЕС и НАТО.

Patriot для Словакии в обмен на ее С-300 для Украины

Представитель министерства обороны ФРГ полковник Арне Коллатц (Arne Collatz) привел такой конкретный пример поставок Украине тяжелых вооружений. Словакия предоставила в распоряжении украинской ПВО свои системы С-300 еще советского производства, опыт обращения с которыми в Украине уже есть. А задачи по защите самой Словакии от воздушного нападения взяли на себя американцы, голландцы и немцы с их системами ПВО Patriot.

С-300 советского производства

А если бы те же самые Patriot Германия начала поставлять Украине, пояснил Коллатц, то ее военнослужащим пришлось бы для начала долго учиться обращению с очень сложной техникой и тренироваться, налаживать логистику и обслуживание, обеспечивать поддержку в полевых условиях, что предполагает наличие соответствующей промышленной базы. То же самое касается немецких танков "Леопард", обращению с которыми в бундесвере учат около двух лет.

Советник украинского президента Алексей Арестович возражает. В интервью ARD он напомнил, что украинские танкисты уже проходили обучение в Германии, принимали участие в танковых соревнованиях, завоевывая на них призовые места. "Я знаю нашу армию, я сам солдат, - сказал Арестович. - Через три дня мы научимся ими управлять, дайте нам танки, а дальше видно будет".

На просьбу DW прокомментировать это заявление полковник Коллатц ответил так: "Одно дело научить танкиста управлять машиной, другое, - обучить танковый батальон и дать ему необходимые навыки, чтобы в содействии с другими родами войск выстоять на поле боя".

Осталось убедить канцлера

Как бы то ни было, и в самом немецком правительстве растет понимание необходимости снабдить украинскую армию таким вооружением, с помощью которого она могла бы отразить предстоящее в Донбассе наступление российских войск.

В пользу поставок тяжелых вооружений Украине в последние дни высказалась и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock), и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), ведомство которого, собственно, и выдает лицензии на поставку немецких вооружений за рубеж.

"Мы ожидаем нападения русских в ближайшие дни, - заявил Хабек. - Это значит, все, что может помочь украинской армии, надо как можно скорее ей поставить". Ему осталось убедить канцлера.

Смотрите также:

Война в Украине - 14.04.2022 12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 14.04.2022 На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".

Война в Украине - 14.04.2022 Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".

Война в Украине - 14.04.2022 70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.

Война в Украине - 14.04.2022 Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого российскими солдатами в Буче.

Война в Украине - 14.04.2022 Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Война в Украине - 14.04.2022 Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

Война в Украине - 14.04.2022 Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.

Война в Украине - 14.04.2022 "31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.

Война в Украине - 14.04.2022 Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.

Война в Украине - 14.04.2022 В Харькове после обстрела. Сил для взятия этого города российским войскам не хватит, но они будут обстреливать его, чтобы запугать мирных жителей. Об этом предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Война в Украине - 14.04.2022 Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.

Война в Украине - 14.04.2022 Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.

Война в Украине - 14.04.2022 Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.

Война в Украине - 14.04.2022 Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.

Война в Украине - 14.04.2022 Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.

Война в Украине - 14.04.2022 Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".

Война в Украине - 14.04.2022 Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.

Война в Украине - 14.04.2022 Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.

Война в Украине - 14.04.2022 Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами. Автор: Николай Пермяков

