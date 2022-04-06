США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения

США изучают возможность предоставления Украине более тяжелых и сложных вооружений, чем те, которые передавали ей до сих пор. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос корреспондента DW в среду, 6 апреля, перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Россия отошла от Киева, из пригородов Киева не по своей воле, ее оттеснили, отбросили украинцы. И они использовали многие системы (вооружений. - Ред.), которые мы им предоставили", - напомнил он.

Блинкен: Для использования ряда систем необходимо обучение и техобслуживание

До сих пор США передавали вооруженным силам Украины противотанковое вооружение, в частности Javelin, и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. "На чем мы сосредоточены сейчас, так это на поставках в Украину систем, которые они могут использовать уже сейчас, использовать эффективно", - отметил госсекретарь.

"В то же время мы рассматриваем другие системы, некоторые из них более крупные и сложные, которые могут быть полезными и важными в будущем. Но использованию которых украинцев нужно обучить. Потому что некоторые из этих систем нельзя просто передать, после чего их немедленно можно использовать. Требуется обучение. Требуется техническое обслуживание", - добавил Блинкен.

Напомним, что Киев уже давно просит западных партнеров предоставить ему более тяжелые вооружения. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед саммитом НАТО, просил боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие.

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