 США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2022

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Европа

США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения

Соединенные Штаты Америки до сих пор предоставляли Украине оружие, которое ее военные могут сразу же использовать. Сейчас они рассматривают возможность передачи Киеву более тяжелых и сложных вооружений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

США изучают возможность предоставления Украине более тяжелых и сложных вооружений, чем те, которые передавали ей до сих пор. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос корреспондента DW в среду, 6 апреля, перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Россия отошла от Киева, из пригородов Киева не по своей воле, ее оттеснили, отбросили украинцы. И они использовали многие системы (вооружений. - Ред.), которые мы им предоставили", - напомнил он.

Блинкен: Для использования ряда систем необходимо обучение и техобслуживание

До сих пор США передавали вооруженным силам Украины противотанковое вооружение, в частности Javelin, и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. "На чем мы сосредоточены сейчас, так это на поставках в Украину систем, которые они могут использовать уже сейчас, использовать эффективно", - отметил госсекретарь.

"В то же время мы рассматриваем другие системы, некоторые из них более крупные и сложные, которые могут быть полезными и важными в будущем. Но использованию которых украинцев нужно обучить. Потому что некоторые из этих систем нельзя просто передать, после чего их немедленно можно использовать. Требуется обучение. Требуется техническое обслуживание", - добавил Блинкен.

Напомним, что Киев уже давно просит западных партнеров предоставить ему более тяжелые вооружения. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед саммитом НАТО, просил боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие.

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