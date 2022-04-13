Штайнмайер не поехал в Киев. Что говорят в Берлине

Президент ФРГ считается не только высшей надпартийной морально-политической инстанцией, но и своего рода витриной Германии на мировой арене. Поэтому многие в Берлине восприняли сообщение о нежелании Владимира Зеленского встречаться в Киеве с Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) как афронт, как выпад в адрес всей Германии. Некоторые немецкие политики весьма резко критикуют украинского президента и призывают его пересмотреть свое решение.

Депутаты бундестага возмущены

Так, председатель парламентской фракции правящих социал-демократов Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) заявил: "При всем понимании экзистенциальной угрозы для Украины в результате российского вторжения я ожидаю, что украинские представители будут придерживаться хотя бы минимального уровня дипломатического этикета и не станут неподобающим образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны".

Александер Ламбсдорф

Внешнеполитический эксперт также входящих в правительственную коалиции либералов Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) назвал решение не принимать в Киеве президента ФРГ "крайне неудачным", "ошибкой", которая теперь делает, с его точки зрения, невозможным скорый визит в Украину канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Такой визит, мол, стал бы "афронтом" по отношению к главе немецкого государства.

А его коллега из фракции "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) считает, что "объявление президента Германии нежелательной персоной (в Украине. - Ред.) является большим пропагандистским успехом Владимира Путина". "Если хочешь внести раскол в ряды европейцев, надо действовать так, как украинский президент", - добавил он.

Мотивы Зеленского и самокритика Штайнмайера

А вот внешнеполитическому эксперту фракции консерваторов Юргену Хардту (Jürgen Hardt) мотивы президента Украины понятны: "Для Украины Штайнмайер тот человек, который, занимая пост руководителя администрации канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), сделал возможным газопровод "Северный поток - 1", а также тот, кто участвовал в минском переговорном процессе в "нормандском формате", Киев же видит в этом процессе тактику Путина тянуть время и упрекает нас (Германию. - Ред.) в том, что мы слишком долго это терпели".

Несколько раундов переговоров в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел Штайнмайер проводил в Берлине на вилле Борзиг

Штайнмайер и сам публично признал, что в прошлом допустил целый ряд ошибок в своей политике по отношению к России, шел на поводу у аргументации Кремля и недостаточно учитывал законные интересы Украины.

Официальный представитель канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвал самокритику президента "примечательным и достойным уважения" поступком, но, отвечая на вопрос корреспондента DW, не захотел такую самокритику комментировать, а тем более к ней присоединяться. "Это было бы со стороны федерального правительства совершенно неуместным", - заявил он.

Германия "однозначно" на стороне Украины

В вопросах о не-визите Штайнмайера в Киев, которые представителю канцлера задавали на правительственной пресс-конференции в среду, 13 апреля, то и дело звучали слова "афронт", "неуважение", "отягощение отношений".

Вольфганг Бюхнер

Вольфганг Бюхнер, однако, тщательно избегал формулировок, которые можно было бы воспринять как критику украинского президента, которая прозвучала бы странно в ситуации, когда Германия однозначно поддерживает Украину в отражении российской агрессии, снабжает ее оружием.

Он счел своим долгом напомнить, что и федеральный президент Штайнмайер "очень четко и однозначно" выступал и выступает на стороне Украины, а после своего переизбрания призвал Путина "снять петлю с шеи Украины", подчеркнул, что никто не имеет права покушаться на самоопределение и суверенитет этой страны.

"Германия относится на мировой арене к тем государствам, которые самым решительным образом поддерживают Украину, что тесно связано с многолетней работой действующего федерального президента", - указал Вольфганг Бюхнер.

Вопросы о возможной поездке в Киев канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), которого уже фактически официально пригласил Владимир Зеленский, были ему явно неприятны. "О предстоящих поездках канцлера мы информируем тогда, когда они уже твердо запланированы", - сухо ответил Бюхнер и добавил, что и без очных встреч канцлер поддерживает регулярный контакт с президентом Украины и говорил с ним по телефону не далее, как в минувшее воскресенье.

Причина скандала - утечка в Bild?

Тем временем поступило сообщение, что советник президента Украины Сергей Лещенко в интервью CNN опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский отказался принять президента Германии. Выходит, все это одно сплошное недоразумение?

В июле 2021 года Франк-Вальтер Штайнмайер принимал Владимира Зеленского в Берлине

Вполне возможно, что Штайнмайер и в самом деле не получал официального уведомления из Киева о нежелательности его приезда. Он и сам на пресс-конференции в Варшаве о формальном отказе не говорил. Но помимо официальных дипломатических каналов существует много иных способов дать понять высокопоставленному иностранному визитеру, что его приезд в настоящий момент не совсем к месту.

Примечательно, что о нежелании Зеленского принимать в Киеве немецкого президента первой сообщила бульварная газета Bild. Это была явная утечка не предназначенной для печати информации. Без такой утечки, возможно, Штайнмайер и не стал бы по собственной инициативе объявлять о своем неучастии в поездке нескольких европейских лидеров в Киев.

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