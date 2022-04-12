В Берлине удивлены решением Киева по визиту Штайнмайера

В Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в украинскую столицу восприняли с удивлением. С соответствующим заявлением во вторник, 12 апреля, выступил представитель правительства ФРГ.

"Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ. После своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину: "Снимите петлю с шеи Украины!" - и указал, что ни одна страна в мире не имеет право уничтожать самоопределение и суверенитет Украины, напомнил он.

"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", - продолжил представитель кабинета министров Германии.

"Поездка стала бы знаком солидарности"

"Поездка федерального президента в Киев стала бы явным внешнеполитическим знаком солидарности", - в свою очередь заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) изданию Die Rheinische Post. "Я по-прежнему убежден, что визит президента мог бы подчеркнуть постоянную поддержку нашей страны", - указал он.

Ранее президент Германии, находящийся в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По словам германского политика, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему совместно с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу. "Я был готов это сделать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - отметил федеральный президент. Предложение Дуды заключалось в том, чтобы президенты Польши, Германии, Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев и послали "там сильный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной", уточнил Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с польским лидером.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник еще в выходные дал понять, что в Киеве скорее ждут визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), чем Штайнмайера. Мельник подверг резкой критике федерального президента и обвинил его в том, что тот якобы "на протяжении десятилетий плел паутину контактов с Россией". Дипломат при этом указывал на деятельность Штайнмайера в качестве министра иностранных дел ФРГ и главы ведомства канцлера.

Президент ФРГ признал ошибки в более ранней политике в отношении РФ

Ранее на фоне критики в свой адрес президент ФРГ несколько раз выступил с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России, в особенности - в бытность министром иностранных дел Германии. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - отметил Штайнмайер 4 апреля. На следующий день он исключил нормализацию отношений с РФ при президенте Владимире Путине. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество в формате, который имел место в предыдущие годы, признал он.

В конце 2015 Штайнмайер, занимавший в то время пост министра иностранных дел ФРГ, предложил свой вариант действий по одному из пунктов минских соглашений. Этот вариант, получивший впоследствии название "формула Штайнмайера", был задуман как компромисс в вопросе очередности выполнения этих договоренностей.

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