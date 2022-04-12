Штайнмайер принял к сведению, что в Киеве не ждут его визита

Руководство в Киеве отклонило визит в Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Об этом он сообщил во вторник, 12 апреля.

По словам германского политика, находящегося в Варшаве, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему совместно с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу. "Я был готов это сделать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - отметил федеральный президент.

Предложение Дуды заключалось в том, чтобы президенты Польши, Германии, Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев и послали "там сильный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной", уточнил Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с польским лидером.

Ранее германская газета Bild сообщила, что глава украинского государства Владимир Зеленский не согласился принять Штайнмайера в Киеве.

Посол Украины: В Киеве скорее ждут Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник еще в выходные дал понять, что в Киеве скорее ждут визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), чем Штайнмайера.

В ходе поездки в Варшаву Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Анджея Дуду за большую помощь украинским беженцам. Германский президент отметил "хорошо организованный прием беженцев в Польше". По его словам, на данном этапе солидарность лучше всего проявляется именно в поддержке скрывающихся от войны. "В этом конфликте нам понадобится" способность играть вдолгую, добавил Штайнмайер, говоря о ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину.

После переговоров с Дудой президент ФРГ, говоря о поставках российского газа, предупредил, что страны ЕС не должны наносить себе больший вред санкциями, чем Москве. Штайнмайер обратил внимание на специфику работы энергетического сектора ФРГ. При этом он добавил, что правительство Германии работает над скорейшим сокращением закупок нефти и газа у России, а Москва уже и так страдает от санкционного давления.

Зеленский: Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал интервью газете Bild. "Германия не поддерживала нас оружием. Германия открыто заявила, что мы не будем членом НАТО", - отметил он. "Но, если оставаться честными - риторика Германии изменилась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся", - добавил украинский лидер.

До этого на фоне критики в свой адрес президент ФРГ несколько раз выступил с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России, в особенности - в бытность министром иностранных дел Германии. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - отметил Штайнмайер 4 апреля. На следующий день он исключил нормализацию отношений с РФ при президенте Владимире Путине. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество в формате, который имел место в предыдущие годы, признал он.

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