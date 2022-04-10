 Шольц обещал Зеленскому поддержку в расследовании преступлений в Буче | Новости из Германии об Украине | DW | 10.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Шольц обещал Зеленскому поддержку в расследовании преступлений в Буче

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности в национальных и международных судах.

Тела погибших в Буче, 6 апреля 2022 года

Тела погибших в Буче, 6 апреля 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским ход переговоров Киева и Москвы о мирном урегулировании в Украине. Как сообщает в воскресенье, 10 апреля, пресс-служба канцлера ФРГ, при этом Шольц резко осудил "мерзкие военные преступления российских военных в Буче и других районах Украины".

Глава германского правительства подчеркнул солидарность с жителями Украины и полною поддержку в их адрес со стороны Берлина. Вместе со своими партнерами правительство ФРГ сделает все возможное, чтобы обеспечить объективное расследование этих преступлений и выявить виновных, чтобы они могли быть привлечены к ответственности в национальных и международных судах, пообещал Шольц.

Канцлер ФРГ и президент Украины также обменялись мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте, указывает пресс-служба Олафа Шольца.

Со своей стороны, Владимир Зеленский написал в Twitter, что темой обсуждения стала и возможность введения новых санкций против России.

Смотрите также:

  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Война в Украине - Буча

    Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 2 апреля

    Война в Украине - Буча

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Война в Украине - Буча

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 61:37

Буча - вершина айсберга: в каких еще преступлениях подозревают военных РФ в Украине? DW Новости (07.04.2022)

Контекст

Зеленский: Один из лидеров ЕС требовал доказательств убийств в Буче

Президент Украины отказался называть имя политика. "Украинская правда" сообщила, что, по информации источников, с подобным требованием к Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)  

Ужасы войны в Бородянке - разрушенные дома и тела под завалами (08.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Война в Украине: хроника событий 10 апреля  

30 дней до дефолта: Россию "поставили на счетчик" из-за оплаты долгов рублями  

В Штутгарте прошел пророссийский автопробег  