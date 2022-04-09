Зеленский: один из лидеров ЕС требовал доказательств убийств в Буче

Президент Украины рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательств того, что убийства мирных жителей в Буче не были инсценировкой. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, опубликованном поздним вечером в пятницу, 8 апреля.

По словам украинского лидера, подобного рода риторика обычно исходит непосредственно из Кремля. Зеленский отказалась называть имя европейского политика. При этом издание "Украинская правда" сообщило, что, по информации источников, с подобным требованием к президенту Украины обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По-прежнему готов к переговорам с Путиным

В прошлом Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Это остается актуальным и сегодня, сказал украинский президент. "Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров. Но в России ни у кого больше нет сил остановить эту войну. Только он решает, когда закончится эта война", - сказал Зеленский.

Резня в Буче

В украинском городе Буча под Киевом после ухода российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей, многие из которых были застрелены. В мировом сообществе произошедшее приравнивают к военным преступлениям. Украина обвиняет в убийствах своих граждан Россию, представители РФ отрицают причастность к этим преступлениям, По оценке властей Бучи, всего в городе погибли около 320 мирных жителей.

Власти Гостомеля и Бородянки - еще двух населенных пунктов Киевской области, которые непродолжительное время контролировались российскими войсками - заявили о том, что пропавшими без вести в общей сложности считаются около 600 человек. Украинские власти полагают, что часть из них была убита.

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Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

