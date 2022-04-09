 Зеленский: один из лидеров ЕС требовал доказательств убийств в Буче | Новости из Германии об Украине | DW | 09.04.2022

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Украина

Зеленский: один из лидеров ЕС требовал доказательств убийств в Буче

Президент Украины отказалась называть имя политика. "Украинская правда" сообщила, что, по информации источников, с подобным требованием к Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи

Президент Украины рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательств того, что убийства мирных жителей в Буче не были инсценировкой. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, опубликованном поздним вечером в пятницу, 8 апреля.

По словам украинского лидера, подобного рода риторика обычно исходит непосредственно из Кремля. Зеленский отказалась называть имя европейского политика. При этом издание "Украинская правда" сообщило, что, по информации источников, с подобным требованием к президенту Украины обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По-прежнему готов к переговорам с Путиным

В прошлом Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Это остается актуальным и сегодня, сказал украинский президент. "Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров. Но в России ни у кого больше нет сил остановить эту войну. Только он решает, когда закончится эта война", - сказал Зеленский.

Резня в Буче

В украинском городе Буча под Киевом после ухода российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей, многие из которых были застрелены. В мировом сообществе произошедшее приравнивают к военным преступлениям. Украина обвиняет в убийствах своих граждан Россию, представители РФ отрицают причастность к этим  преступлениям, По оценке властей Бучи, всего в городе погибли около 320 мирных жителей.

Власти Гостомеля и Бородянки - еще двух населенных пунктов Киевской области, которые непродолжительное время контролировались российскими войсками - заявили о том, что пропавшими без вести в общей сложности считаются около 600 человек. Украинские власти полагают, что часть из них была убита.

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  • Буча

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  • Буча

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  • Буча

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    Война в Украине - Буча

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  • Буча

    Война в Украине - Буча

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  • Буча

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    Автор: Николай Пермяков


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