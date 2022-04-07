Бойня в Буче: сплошные руины и тела людей на пепелище

Поездка в Бучу из Киева из-за последствий боевых действий и разрушения дорожной инфраструктуры теперь занимает около двух часов. До полномасштабного российского вторжения добраться до этого города из столицы можно было на машине за 15-20 минут.

На Житомирской трассе и участке дороги от Стоянки до Бучи стоит большое количество сожженных и расстрелянных автомобилей, на некоторых из них видна надпись "Дети". Также на обочинах дороги - несколько колонн разбитой российской бронетехники, у отдельных танков - отбиты башни.

Ранее пригороды Киева, особенно северо-западные окраины, мало чем отличались от столицы. Буча всегда была уютной и комфортной для жизни. До войны многие киевляне отправляли туда своих детей летом на отдых в детские лагеря. Сейчас все по-другому. После масштабных бомбардировок, ожесточенных боев и более месяца российской оккупации отдельные улицы Бучи разрушены до основания.

Тела людей на пепелище

Перед поездкой правоохранительные органы распространили информацию о том, что в подвале одного из детских санаториев под Бучей обнаружили тела пятерых убитых безоружных мужчин со связанными руками. Группу журналистов, в том числе корреспондента DW, привезли микроавтобусами в другое место в Буче, где были найдены убитые мирные жители. Тела шести человек, которые, вероятно, пытались сжечь, лежат во дворе одного из домов. Обугленные тела жертв тяжело идентифицировать. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, сопровождающий журналистов, объясняет, что следователи обнаружили здесь четыре женских тела и два мужских.

"Не исключено, что среди погибших есть ребенок, ведь одно из тел имеет небольшие размеры. На одном из женских трупов мы обнаружили пулевое ранение", - объясняет он во время брифинга, проходящего в нескольких метрах от тел погибших. В дальнейшем, как отмечает Небитов, точная причина смерти будет установлена специалистами. "Впрочем, учитывая, что рядом нет разрушений от артиллерии, можно предположить, что эти люди были местными жителями, их расстреляли, а дальше пытались уничтожить тела огнем", - добавляет он. После брифинга тела складывают в черные пакеты и переносят в автомобиль для проведения судмедэкспертизы.

Тела погибших в Буче складывают в мешки, чтобы отправить на судмедэкспертизу

Глава МВД Украины Денис Монастырский, также сопровождающий журналистов в этой поездке, рассказывает, что в Буче еще продолжается "отработка территории и сбор трупов в городе". Министр добавляет, что, по показаниям полиции, спасателей и местных жителей, "еще десятки тел находятся в квартирах после взрывов, десятки тел лежат в лесах, в которые еще нет доступа, поскольку там территория еще не проверена на наличие взрывоопасных предметов". "Граница человечности однозначно пересечена. Здесь нельзя говорить, что это делали люди, имеющие какое-то понятие о культуре, о гуманности. Это абсолютно не имеет ничего общего с этим", - заявил Монастырский.

Тысячи взрывоопасных предметов

По его словам, каждый день в этой местности "находят тысячи взрывоопасных предметов", среди которых - снаряды, остатки взрывчатки, мины-ловушки. В частности, как говорит министр, "мины-растяжки или гранаты российские военные оставляли в домах, особенно если в них обнаруживали фотографии украинских военных, украинскую символику". По условным стандартам, один день активных боевых действий означает месяц разминирования, поясняет Монастырский.

Местные жители могут возвращаться в город только после разминирования территории, добавляет он. Журналистов, привезенных в Бучу, также предупреждают об опасности мин. Когда корреспондент DW попытался войти во двор одного из разрушенных домов, организаторы поездки настойчиво попросили немедленно покинуть это место и перемещаться только по асфальтированным дорогам.

Неразорвавшаяся мина в Буче

Те районы Бучи, где удалось побывать журналистам, фактически были уничтожены во время обстрелов. Однако в настоящее время, после освобождения города от российских войск, в нем уже чуть-чуть начинает ощущаться возвращение к жизни.

Больше месяца в подвале

Местные жители, стоящие возле разбитого супермаркета в Буче в очереди за гуманитарной помощью, которую привозят в город волонтеры и военные, рассказывают о том, что пережили. В частности, жительница Бучи Владислава вместе с мужем Александром и двумя детьми Евгением и Настей говорят, что находились в городе с начала масштабных боев. "Снаряды залетели в наш и соседний дворы, мы почувствовали силу этих ударов. Окна и двери вылетали, крыша сыпалась. Мы поняли, что это очень большая угроза", - вспоминает Владислава. Затем ее семья увидела российские танки, которые, как говорит Владислава, "стреляли в разные стороны", а затем стали слышны автоматные очереди.

"Надо было бежать, но куда? Снаряды везде летят, свистят. Напротив нашего дома есть детский сад. Мы туда побежали, потому что я знала, что там есть подвал. Мы почти все дни оккупации были в подвале, но он не приспособлен для пребывания в нем людей. Там очень сыро и мокро", - рассказывает женщина. По ее словам, сторож из детского сада позволил переместить в подвал детские кровати, чтобы дети спали не на земле.

Человек несет мешки и продукты, которые раздают волонтеры в Буче

Как рассказывают жители Бучи, они не могли получить никакой информации о происходящем - телефоны не работали, света не было. "Мы не понимали - сейчас день или ночь. Вы понимаете, они стреляли все время, все время велись бои", - говорит Владислава.

В школе по улице Вокзальной, как рассказывают жители Бучи, российские военныеобустроили себе штаб. В этой школе также было бомбоубежище, в котором находились многие люди, в том числе беременные и дети.

Улица Вокзальная в Буче после активных боевых действий

На улице Вокзальной проживает и 72-летняя Лариса Савенко. Она рассказывает, что во время боев "вся улица была в огне". Там до сих пор находится колонна сожженной бронетехники. "27 февраля были страшные бои. Спали мы в сарае. Потом летали снаряды, звучали канонады", - говорит она. По словам Ларисы, россияне постоянно меняли место дислокации, откуда вели обстрелы и "разрушали все, к чему прикасались".

"Наше спасение - сухари"

Лариса рассказывает, что во время оккупации ела раз в день, питаясь сухарями. "Наше спасение - сухари", - говорит она. Свежий хлеб снова появился только после освобождения Бучи. "У нас просто слезы на глаза наворачиваются, когда мы теперь видим хлеб. Мы позавчера даже сфотографировали то, как мы снова едим хлеб", - делится Лариса.

58-летняя Наталья рассказывает, что после того, как еще 27 февраля исчез свет, еду приходилось готовить на огне на улице. "Днем пытались есть суп. Ели иногда под обстрелами", - говорит она.

По словам Натальи, из домов, куда заходили российские военные, вывозили мебель, женские вещи. "Люди все это видели. Они однажды к нам вошли в количестве десяти человек. Они проверили все комнаты, сарай, погреб. Они не сказали, что искали, но они заглянули повсюду - во все щели", - рассказывает она.

Когда российские войска начали отступать из Бучи, всю ночь с 30 на 31 марта был слышен грохот работающих двигателей, вспоминает Наталья. "Мы не знали чего ждать. Мы в эту ночь волновались больше, чем когда были обстрелы. Когда они ушли, мы сначала не верили. Мы поверили только, когда увидели наших ребят - военных и полицию", - говорит она.

Даже теперь, после освобождения города, Наталья признается, что до сих пор не может прийти в себя. "Сейчас мы ночью просыпаемся и прислушиваемся. Если тишина, то мы можем позволить себе уснуть, - рассказывает она. - Мы живем надеждой, что вернутся наша дочь с внучкой. Вот они вернутся, мы их встретим и обнимем".

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