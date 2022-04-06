Мэр Бучи: Число обнаруженных тел растет с каждым днем

Расположенный под Киевом город Буча, где после ухода армии РФ остались на дорогах тела расстрелянных горожан, братские могилы с замученными людьми и уничтоженная инфраструктура, постепенно возвращается к жизни. О том, что сейчас происходит в Буче, рассказал корреспонденту DW мэр города Анатолий Федорук.

DW: Какова сейчас обстановка в Буче?

Анатолий Федорук: Уже четвертый день специалисты занимаются зачисткой - в ​​широком понимании этого слова - от диверсантов и минирования, опасных элементов, которых очень много. Коммунальщики восстанавливают критическую инфраструктуру - в первую очередь снабжением электричеством, газом, водой… Ну, и занимаемся сегодня гуманитарными вопросами: наладили доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены, корма для животных. Поскольку газа и света нет, приобрели тысячу газовых баллонов и газовых плит, создали локальные центры приготовления пищи. Раздаем плиты и баллоны там, где люди компактно проживают, определили ответственного, чтобы люди могли себе готовить. Так мы выходим на другой уровень организации нашей жизни.

- Сколько было людей в общине, в частности в Буче, до начала полномасштабного вторжения России, и сколько осталось?

Анатолий Федорук

- В Буче было 50 тысяч горожан. Всего в общине, куда входят и окрестные села, - 67 тысяч человек. На сегодня в Буче живут 3700 человек, но это число понемногу растет, потому что возвращаются специалисты по критической инфраструктуре. В других населенных пунктах общины численность уменьшилась на 30 процентов. Вчера я был в Воздвиженке - это самый отдаленный старостинский округ. Там из 1780 жителей села под оккупацией оставались 760. Там, к большому сожалению, шесть мирных жителей были расстреляны российскими оккупантами. Но люди поддерживали друг друга, передавали продукты, лекарства и пережили оккупацию.

- Установлено ли уже точное число погибших в Буче и вообще в общине? Тех, кто погиб во время российской оккупации?

- По состоянию на вчерашний вечер было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела.

- Люди гибли в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов?

- Практически 90 процентов - это пулевые поражения, а не осколочные.

- Мир был шокирован страшными кадрами массовых захоронений. Сколько таких могил обнаружено в Буче?

- В Буче обнаружены три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще - улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями.

- Были ли вы на момент оккупации в городе, видели ли расстрелы гражданских лиц?

- И до, и во время оккупации я был вместе с общиной, как и полагается. Лично видел три эпизода на одной локации. Я был в частном доме, рядом с которым происходили расстрелы. Это улица Леха Качиньского, где находится предприятие "Южтеплоэнергомонтаж", там как раз был блокпост российских оккупантов, и они три автомобиля с определенным временным интервалом расстреляли. В одном автомобиле было четыре человека - мужчина, беременная женщина и дети, трое из них были расстреляны. Тело женщины ее муж похоронил в том окопе, который русские оккупанты выкопали для своего укрытия. Вместо креста он установил номерной знак автомобиля, на котором они ехали, а тела детей были увезены к церкви и захоронены. Выжил ли тот человек и какова его судьба, я не знаю.

- Идет ли документирование, кто в городе погиб и при каких обстоятельствах? Участвуют ли в этом представители Международного уголовного суда?

- Все соответствующие международные и украинские органы задействованы в этом процессе, чтобы установить личность каждого расстрелянного. Самое главное - привлечь к ответственности преступников, которые это сделали.

- Когда могут быть опубликованы списки погибших, чтобы родные смогли забрать и похоронить их тела?

- Списки обязательно будут обнародованы после установления имен граждан нашей общины и соседних общин, которые проезжали через нашу общину и были расстреляны. Сейчас работают правоохранительные органы.

- Есть ли в городе факты мародерства?

- Нацполиция патрулирует каждую улицу, и фактов мародерства в городе нет. У наших граждан после пережитого даже в мыслях не может такого быть.

- Есть хотя бы предварительные подсчеты, сколько частных домов разрушено в городе?

- Наши специалисты осматривают частные дома, но пока без детализации. 112 частных домов разрушены до основания и не подлежат восстановлению, еще около сотни повреждены. Кроме того 18 многоквартирных домов получили в результате артиллерийских обстрелов тяжелые повреждения и выгорели. Два из них не подлежат восстановлению, поскольку являются панельными. Но восстанавливать все это или сносить, скажут эксперты. Это будем решать позже.

- Насколько серьезны разрушения критической инфраструктуры в Буче?

- Критическая инфраструктура на подходах к городу и в самом городе практически разрушена до основания. На третий день войны российские оккупанты полностью разбили тяговую подстанцию. Это энергетический центр, который подавал напряжение и на город, и на "Укрзализныцю". Эту подстанцию ​​нельзя восстановить, надо строить новую, потому что все разрушено. Что касается воды, то город имел определенную специфику: три микрорайона имели три водолокации. Вот центральная локация выведена из строя. Мы сейчас работаем - сварщики заваривают пробоины, возникшие в результате обстрелов. Пытаемся восстановить.

- Сколько времени займет восстановление критической инфраструктуры города?

- Делаем все, чтобы было как можно быстрее. Это как считали в оккупации дни до того, когда нас освободят ВСУ: два-три дня и наши выбьют оккупантов. Так и здесь, ждем с нетерпением, чтобы город мог ожить. Максимально прилагаем усилия. Есть поддержка и Киевоблгаза, ДТЭКа. Они работают почти 24 часа.

- Сейчас многие хотят возвращаться в свои дома. Когда можно будет возвратиться в Бучу?

- В Буче сейчас и в регионе действует комендантский час до 7 апреля включительно. Какие будут приняты решения после этого, неизвестно. Но я бы не рекомендовал до окончательного решения гражданским, не задействованным в коммунальной сфере, медицине или социальной сфере, возвращаться в город. Особенно это касается женщин и детей. Потому что пока ни света, ни воды, ни газа в городе нет. Прошу всех с пониманием отнестись. Мы прилагаем максимум усилий для быстрого восстановления инфраструктуры города.

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