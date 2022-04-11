Комментарий: Нужны эмбарго на газ из РФ и больше оружия для Украины

У федерального правительства Германии есть весомые аргументы против немедленного отказа от поставок газа из России. Ведь, кроме прочего, это решение затронет не только Германию, но и другие страны ЕС, чье экономическое развитие сильно зависит от ФРГ. Многолетняя неверная стратегия энергоснабжения не позволяет так быстро отказаться от российского газа, как хотелось бы на фоне войны России против Украины.

Райнхард Фезер

В вопросе о поставках вооружений Украине, однако, более быстрая смена курса Германии могла бы начаться еще в конце февраля. В отличие от газового эмбарго, которое ударит по российской экономике только с лагом по времени и не сможет сразу остановить путинское вторжение, оружие в руках Украины может сразу подействовать.

Но и в этом вопросе Берлин долго медлил, поступал как бюрократ и руководствовался вопросом, а что скажет об этом военный преступник в Москве. Но может быть, еще не поздно, если за выраженной главой МИД ФРГ готовностью поставлять Украине тяжелые вооружения сразу последуют дела. Параллельно должна идти и работа, направленная на то, чтобы как можно быстрее отказаться от нефти и газа из России. Чтобы добиться поражения России в этой войне, необходима комбинация из экономического давления на Россию и военной поддержки Украины.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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