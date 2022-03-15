Дебаты в бундестаге по Украине: "Это война Путина, а не русских"

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Немецкие парламентарии назвали российского президента "военным преступником" и призвали правительство ФРГ увеличить поставки вооружений для украинской армии.
"Надо перестать бояться Путина, запугивание - это его мафиозный метод. Он хочет наводить страх, чтобы самому ничего не бояться… Но чего Путин сам страшится, так это идеи демократии и свободы, которая подавляется в его стране и против которой он ведет войну в Украине", - задал тон посвященным войне в Украине дебатам в бундестаге Робин Вагенер (Robin Wagener) из партии "зеленых", входящей наряду с либеральной СвДП в правительство социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz).
Имя российского президента упоминали в среду, 16 марта, все выступавшие в дебатах, посвященных положению в Украине и внесенным в повестку дня по инициативе нескольких фракций бундестага.
"Эта война - война Путина", - лаконично констатировала, например, министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Ее, как и некоторых других выступавших в бундестаге, тревожит враждебность, с которой стали сталкиваться в Германии говорящие по-русски выходцы из бывшего СССР. "Это не война живущих в Германии людей, имеющих русские корни", - напомнила она.
Сопредседатель фракции посткоммунистической Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) в свое время писал в Москве кандидатскую диссертацию в одной группе с русскими и украинцами.
"Вот уже 21 день гибнут украинцы и украинки, дети в результате обстрелов российской артиллерии и от российских ракет, - заявил он. - Владимир Путин несет ответственность за смерть и горе, за страх, безжалостные разрушения и миллионы изгнанных, - заявил Барч. - Но русские в нашей стране, их язык, русские литература и музыка ни в чем не виноваты, и всякие нападки на них должны встречать наше решительное сопротивление".
Можно напомнить, что немецкие посткоммунисты традиционно благосклонно относились к политике российского президента, призывали, что называется, "войти в положение", критиковали НАТО.
Тем примечательнее такое, например, заявление Барча: "Нет никакого оправдания этой войне Путина, никакого извинения. Не Украина, не НАТО превратили тлеющий конфликт в настоящий ад, а российский президент".
И даже главные любимцы Кремля в ФРГ - немецкие правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) устами своего депутата Маттиаса Моосдорфа (Matthias Moosdorf) потребовали от российского президента "немедленно прекратить кровопролитие, вернуться к здравому смыслу, то есть, за стол переговоров".
Войну России против Украины он назвал "ужасной трагедией", сказал, что "никто не мог поверить в возможность такого разрыва с цивилизацией в XXI веке прямо по соседству с нами". По оценке депутата АдГ, "эта война разобщила русских и украинцев как минимум на одно поколение".
Заместитель председателя фракции либералов Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) говорил с трибуны бундестага о беззастенчивой лжи российского президента: "Используя ложь о желании денацифицировать эту страну, Путин 24 февраля беспощадно напал на Украину. Используя ложь, что речь идет о некой "спецоперации", он старается скрыть от своего народа правду о широкомасштабной войне. Используя ложь о том, что оппозиция ослабляет Россию, он преследует демократов, журналистов, гражданских активистов, которых отравляют, сажают в тюрьмы и убивают".
О какой денацификации можно говорить, возмущается Ламбсдорф, если Украиной управляет выходец из еврейской семьи, потерявший многих родственников во время Холокоста. "Эта Украина не нуждается в денацификации, эта Украина - крупный сосед Европейского Союза, в котором при всех проблемах регулярно проходили демократические выборы и мирные смены власти, где пресса имеет возможность критиковать и даже высмеивать правительство", - заявил Ламбсдорф, а закончил он свое выступление по-русски - лозунгом "Слава Украине".
Представители оппозиционных консерваторов в свою очередь критиковали правительство Олафа Шольца за медлительность и недостаточную, с их точки зрения, решимость в поддержке Украины и санкционной политике в отношении России.
Так, зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадепуль (Johann Wadephul) обвинил канцлера в нежелании вводить дальнейшие санкции и отказе обсуждать такую меру, как остановка первого "Северного потока", по которому газ из России по-прежнему поступает в Германию. Напомнил он и о просьбах Украины о дополнительных поставках немецких вооружений.
"Если вы действительно хотите внести вклад в укрепление обороноспособности Украины, то должны быть готовы к дальнейшим поставкам вооружений", - обратился Вадепуль к правительственной ложе и добавил, что ему стыдно за то, что Германия поставляет Украине меньше военной помощи, чем Дания.
Михаэль Бранд (Michael Brand) из фракции ХДС/ХСС назвал происходящее в Украине "военными преступлениями, которые совершаются по приказу военного преступника, которого Европа - и в том числе Германия - не смогла последовательно удержать от подготовки и совершения этих военных преступлений".
Бранд попросил занести в протокол, что ему стыдно за то, что "мы, немцы, совершившие в нашей истории столь чудовищные военные преступления на территории Украины, своевременно не защитили Украину и слишком долго были заодно с военным преступником".
Выступавшая в бундестаге министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) оправдывалась. В арсеналах бундесвера, по ее словам, просто не было больше подходящих оборонительных вооружений, типа противотанковых гранатометов или установок Stinger, которые можно было бы передать Украине. Поэтому, объяснила Бербок, Германия выделила Киеву деньги, на которые Украина могла бы сама приобрести нужное ей оружие у военно-промышленных фирм.
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