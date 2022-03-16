 В НАТО договорились продолжить поставки оружия Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.03.2022

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Мир

В НАТО договорились продолжить поставки оружия Украине

Министры обороны стран НАТО договорились продолжать поставки Украине вооружений. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это укрепит и позиции Киева на переговорах с Москвой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Государства Североатлантического альянса намерены и дальше предоставлять Украине практическую помощь, включая поставки оружия. Об этом, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, договорились министры обороны стран альянса на заседании в Брюсселе в среду, 16 марта, сообщает корреспондент DW.

"Мы помогаем Украине отстаивать ее фундаментальное право на самозащиту, свободу и демократию с помощью значительных объемов критически важного военного оборудования. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать предоставление значительной поддержки Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что речь идет, в частности, о предоставлении "продвинутых вооружений", систем противовоздушной обороны, противотанкового оружия". Впрочем, генсек НАТО не уточнил, имел ли он в виду только переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые страны альянса уже передают Украине, либо также и более мощные и дальнобойные системы ПВО (линк: 61064083).

НАТО: Поставки Украине оружия помогут в переговорах с Россией

Столтенберг выступил в поддержку переговоров, идущих между Украиной и Россией. В то же время он подчеркнул, что на поле боя в НАТО не увидели "никаких свидетельств" того, что Москва готова к настоящим переговорам. "Поэтому мы призываем Россию искренне участвовать в этих переговорах", - отметил он.

Генсек НАТО высказал мнение, что успех переговоров напрямую зависит от хода военных действий. "То, чего Украина может достигнуть за переговорным столом, очень тесно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому та поддержка, которую мы ей предоставляем для противодействия российской агрессии, также помогает нам достигнуть приемлемых результатов в переговорах", - подытожил Столтенберг.

В НАТО не поддержали идею миротворческой миссии в Украине

По просьбе журналистов, генсек НАТО прокомментировал и предложение вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского направить миротворческую миссию альянса в Украину. "Мы поддерживаем мирные усилия, мы призываем Россию и президента Путина вывести свои войска, но у нас нет планов размещать войска НАТО на территории Украины", - заявил Столтенберг.

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    Автор: Николай Пермяков


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