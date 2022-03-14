Глава Донецкой области: "Придется все восстанавливать с нуля"

Ситуация в Донецкой области сейчас одна из самых критичных в Украине. Города и деревни находятся под постоянными обстрелами, а в осадном Мариуполе развернулась настоящая гуманитарная катастрофа. Более подробно об этом DW поговорила с главой Донецкой облгосадминистрации, руководителем военно-гражданской администрации (ОДА-ВГА) Павлом Кириленко. Данные, которые приводит Кириленко в интервью, Deutsche Welle не может подтвердить из независимых источников.

DW: Господин Кириленко, какая ситуация с безопасности в Донецкой области? Какие города больше всего обстреливают российские войска?

Павел Кириленко: Постоянные авиаудары, артиллерийские обстрелы, работает тяжелая артиллерия, реактивные системы залпового огня по всей линии разграничения, которая была до начала войны. Авдеевка постоянно обстреливается. В этом городе в мирное время проживало чуть больше 40 тысяч, сейчас чуть больше 20 тысяч. Этот город важен тем, что там расположено крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе - Авдиевский коксохимический завод. И уже два дня подряд идет обстрел этого предприятия из "Градов", поскольку этот завод предоставляет отопление городу. Сейчас Авдеевка практически не отапливается.

Российские оккупационные войска двигаются так, чтобы оцепить область с севера со стороны Харьковской области и с юга, с направления Мариуполя. Также обстреливают Краматорск. Сбрасывают авиабомбы прямо на жилые кварталы. Украинская армия мужественно сдерживает противника, но те силы, которые Россия бросила на достижение своих имперских планов по Донбассу, неравные.

Павел Кириленко

- Какая часть Донецкой области находится под контролем российской армии?

- Город Волноваха и несколько населенных пунктов на мариупольском направлении находятся под контролем войск РФ. Это единственный город, который удалось захватить оккупантам. К началу войны 2022 года территория области была оккупирована не более одной трети в ее административных пределах. Сейчас с учетом еще Волновахи и населенных пунктов Мангуш, Никольское более одной трети области, к сожалению, находится под контролем России.

- Вы говорите о постоянных обстрелах, в частности, критической инфраструктуры. Есть ли возможность ее оперативно ремонтировать? Или ремонтные бригады тоже обстреливают?

- На примере Мариуполя очень хорошо видно, как действует РФ. Сначала это был разведчик, который фотографировал и наносил на их карты узлы критической инфраструктуры: газо- и водоснабжение. Затем они начали артиллерийский обстрел и авиаудары по входящим узлам, которые питали город. Также была уничтожена теле- и радиосвязь. В других городах коммунальные службы области, по возможности, работают, и мы возобновляем поставки. В Мариуполе уже все разрушено. Не подлежит восстановлению как критическая инфраструктура, так и жилищный фонд, социальные, спортивные и админздания. В Волновахе так же. Этого города уже как такового нет. Там разрушены практически все дома, админздания, сети. Нам нужно будет все восстанавливать с нуля.

- По поводу гуманитарной ситуации в Мариуполе и Волновахе. Удалось согласовать зеленые коридоры и эвакуировать хоть какое-то количество людей? Идет ли российская сторона на переговоры по этому поводу?

- Очень неблагодарное дело договариваться о чем-то с этими людьми, но несмотря на это ми будем делать все, чтобы эвакуировать людей. Когда были первые переговоры и российская сторона дала согласие якобы на открытие "зеленого коридора", мы убедились, что все договоренности цинично нарушаются. Например, по Волновахе договорились об эвакуации, украинские военные прекратили огонь, въехали в город эвакуационные автобусы и российские войска сразу начинают запускать по ним системы реактивного огня. Мы тогда сменили тактику и оставляли эвакуационные автобусы в пригороде, и люди самостоятельно во время относительной тишины могли добраться до автобусов, и мы их вывозили. Были эвакуированы более 5 тысяч человек.

Доставка раненных в больницу Мариуполя, 15 марта 2022 года

Это удалось в Волновахе, потому что город тогда не был окружен. В Мариуполе ситуация другая, потому что город в окружении. Оккупанты дают "зеленые коридоры", но потом их сразу и отменяют. Например, 6 марта, было все согласовано, люди начинают заходить в автобусы, выезжают десять российских танков и начинают обстрел. Вот так действуют договоренности с россиянами…

15 марта мы добились, чтобы население смогло выезжать на частном транспорте. За этот день из Мариуполя уехало около 4 тысяч автомобилей. Вообще, цель российской стороны - заставить людей из Мариуполя ехать на оккупированную территорию так называемой "ДНР", а затем отправлять их в Россию. Хотя люди этого не желают. Наш гуманитарный груз россияне не пускают, чтобы спровоцировать панику для достижения их целей. Это тактика их.

- Будет ли эвакуация людей, не имеющих собственного транспорта? Сколько людей осталось в Мариуполе и Волновахе, нуждающихся в эвакуации?

- В Волновахе это около тысячи человек. Они находятся в укрытиях, и трудно сказать, желают ли они во время режима тишины выезжать из города. Ведь, к сожалению, есть определенное количество людей в Донецкой области, имеющих определенное лояльное отношение к Российской Федерации. Но здесь без политики - мы делаем все, чтобы каждый человек был спасен.

В настоящее время колонна с гуманитарным грузом с продуктами питания и медикаментами находится в Бердянске. В этой колонне с большими фурами находятся еще 23 автобуса для эвакуации людей. Еще с начала первых попыток эвакуировать людей под Мариуполем стояли 50 автобусов для эвакуации. Сейчас из этих автобусов осталось всего 6. Все остальные российская армия просто разбила при попытках вывезти людей. Сейчас в Мариуполе более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации, чтобы уехать из этого ада.

- Есть информация, что в Мариуполе российские войска взяли в заложники врачей. Что вам известно об этом? Выходили ли люди на связь?

- К сожалению, есть такая информация. Связь в Мариуполе очень плохая, потому что все уничтожено. Поэтому можно связаться через спутниковую связь, которая есть у единиц и это очень тяжело. В Мариуполе есть современная больница интенсивного лечения, отстроенная, с новейшим оборудованием. Хотя здесь лучше сказать "была", потому что из-за бомбежки россиян от нее остался только каркас. Врачи этой больницы находятся в укрытии, но из сообщения, которое им удалось прислать, из укрытия они не могут выйти, поскольку их насильно удерживают российские вооруженные формирования, в том числе из Чечни и наемники российской армии. Врачи заложники, поскольку у россиян много раненых и врачи им нужны.

- Сколько человек находятся в заложниках россиян?

- В укрытии было всего 400 человек - врачей и мирных жителей из ближайших от больницы домов. Из них 150 - это именно врачи.

- Относительно жертв среди мирного населения в Донецкой области: есть ли уже какие-либо предварительные данные об их числе?

- В Мариуполе подсчеты очень предварительные. Там сейчас примерно более 2 тысяч гражданских погибших. Из-за постоянных обстрелов захоронение людей происходит в братских могилах. Многих не удается идентифицировать. И каждый час там гибнут люди, потому что обстрелы продолжаются. В других городах области такая статистика ведется, но официально обнародовать достоверные данные сможем только тогда, когда будет восстановлен контроль на всей территории. Но, по предварительной информации, на территории Донецкой области погибли около трех тысяч человек.

Смотрите также:

Война в Украине - 16.03.2022 16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Владимир Зеленский вновь потребовал создать над Украиной бесполетную зону - защитить небо. При этом он использовал цитату - название самой известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". Ожидается также, что 17 марта Владимир Зеленский обратится из Киева к депутатам бундестага - парламента Германии.

Война в Украине - 16.03.2022 Подольский район в Киеве после обстрела. 16 марта в столице Украины весь день действует комендантский час. Жителям разрешено покидать дома только для того, чтобы перебраться в убежища. Также в галерее - снимки из Харькова, Львова, Запорожья, Мумбаи, Идлиба, Берлина, Кельна, Ганновера, Осаки, Парижа и Дрездена.

Война в Украине - 16.03.2022 15 марта снаряды попали в Киеве в несколько жилых домов - в Святошинском и Подольском районах. Эта фотография сделана во время спасательных работ. На следующее утро обстрелы продолжились.

Война в Украине - 16.03.2022 16 марта некоторые жители многоэтажных домов в Киеве, попавших под обстрел накануне, вернулись в свои уцелевшие квартиры, начали убирать осколки и как-то наводить порядок.

Война в Украине - 16.03.2022 В этой комнате выбитые стекла пока закрыли картоном - разрезанными упаковками от сборной мебели.

Война в Украине - 16.03.2022 15 марта в Киев на поезде приехали представители трех стран ЕС - премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Сейчас они уже вернулись из Украины обратно.

Война в Украине - 16.03.2022 Российские войска продолжают попытки штурмовать Харьков. Много домов в этом городе разрушены полностью и не смогут быть восстановлены.

Война в Украине - 16.03.2022 Вагон метро на время стал домом. В Харькове только на станции "Майдан Конституции" нашли временное убежище около двухсот человек.

Война в Украине - 16.03.2022 Жительница одного из разрушенных домов в харьковском районе Салтовка в бомбоубежище, оборудованном в подвале соседней школы.

Война в Украине - 16.03.2022 Харьков, 15 марта. Кухня в одном из попавших под обстрел жилых домов.

Война в Украине - 16.03.2022 Житель района Салтовка в Харькове около своего разрушенного дома показывает фотографу альбом со снимками дочери, которая сейчас находится во Львове.

Война в Украине - 16.03.2022 15 марта во Львове прошли похороны нескольких украинских военных, погибших в результате ракетного обстрела Яворовского полигона. Общее число погибших в результате этого ракетного удара, по заявлению региональных властей, составило 35 человек.

Война в Украине - 16.03.2022 Цирк в городе Запорожье, где разместили часть людей из осажденного российскими войсками Мариуполя.

Война в Украине - 16.03.2022 Павильон Ганноверской ярмарки в Германии, подготовленный для приема беженцев из Украины. Здесь установили 1000 полевых кроватей и палатки.

Война в Украине - 16.03.2022 Жертвами войны уже стали несколько представителей прессы. 15 марта в Горенке погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и координатор группы - Александра Кувшинова. Ранее в Ирпене был убит кинодокументалист из США Брент Рено. Этот снимок сделан в индийском Мумбаи, где таким образом решили почтить память.

Война в Украине - 16.03.2022 "Сирия - Украина. Один убийца". Демонстрация в Идлибе по случаю 11-летия начала гражданской войны в Сирии, 15 марта.

Война в Украине - 16.03.2022 Благотворительный концерт в помощь Украине и украинским беженцам в Берлинской филармонии, 15 марта. Лишь один пример таких акций, проходящих в разных странах мира.

Война в Украине - 16.03.2022 "Нет войне" и цвета украинского флага - на церемонии открытия литературного фестиваля Lit.Cologne в немецком Кельне, 15 марта.

Война в Украине - 16.03.2022 Много-много оригами…. Японские школьники в префектуре Осака делают журавликов мира - в знак солидарности с народом Украины.

Война в Украине - 16.03.2022 Антивоенный стрит-арт. Граффити в столице Франции Париже.

Война в Украине - 16.03.2022 Немецкие города принимают беженцев и демонстрируют солидарность. Новая подсветка купола Дрезденской академии изобразительных искусств. Автор: Николай Пермяков

