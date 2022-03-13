 СМИ: Россия обращалась к Китаю за военной помощью | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2022

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Мир

СМИ: Россия обращалась к Китаю за военной помощью

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 14 марта.

Колонна бронетехники под Киевом

Колонна бронетехники под Киевом

На 19-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий понедельника, 14 марта. (время московское).

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На 14 марта запланирована эвакуация гражданских лиц из Луганской области, написал на своей странице в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Автобусы будут поданы в населенных пунктах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное, Золотое и других, откуда людей доставят к железнодорожной станции Новозолотаревка. "Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины", - сказано в сообщении.

В России началась блокировка Instagram

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В России началась блокировка социальной сети Instagram, свидетельствует мониторинговый сервис NetBlocks. "Анализ сетевых данных в реальном времени показывает, что работа Instagram ограничивается сразу несколькими провайдерами", - сообщается в его официальном микроблоге Twitter.



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После начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, сообщают Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Анатолий Колесников


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