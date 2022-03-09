Комментарий: Украина разрушила миф о силе Путина

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Война в Украине изменила представление о российской армии, которая на глазах всего мира превратилась в организованную преступную группировку Путина, считает Сергей Руденко.
Российские войска бомбят мирные кварталы Чернигова, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, превращая в пепел школы, детские сады и роддомы. Варварам ХХІ столетия противостоит весь украинский народ во главе с Владимиром Зеленским. Он достойно принял вызов Кремля. И во многом именно благодаря ему весь мир увидел всю сущность нынешней России и ее президента, кичившихся высокотехничной армией, которая, ступив на землю Украины, превратилась в банальных убийц и мародеров.
За три года своего президентства Зеленский не единожды публично повторял: он готов встретиться с Путиным и посмотреть ему в глаза. Бывший комик был уверен, что его личная встреча с президентом России кардинально изменит отношение Кремля к Украине и с Москвой можно будет договориться о мире в Донбассе. Впрочем, все усилия Зеленского оказались тщетными. Путин игнорировал нынешнего президента Украины, давая понять, что тот - не его уровень в переговорах о будущем украинского государства.
На протяжении последних четырех месяцев американская и британская разведки много раз публично предупреждали Киев о возможном наступлении российской армии. О такой опасности говорил и президент США Джо Байден. Но все это время Зеленский успокаивал украинцев, упрекая Запад в распространении фейков. Он до последнего не верил, что Россия пойдет на широкомасштабное вторжение в Украину. Трудно в это было поверить и всему миру.
Однако реальность оказалась страшнее всех прогнозов - утром 24 февраля Россия атаковала украинскую территорию баллистическими ракетами. К чести Зеленского, он не убежал из страны, не спрятался от Путина в бункере и не пошел на капитуляцию агрессору. Он как Верховный главнокомандующий украинской армии возглавил сопротивление российским оккупантам. И даже не верится, что это - тот самый Зеленский, который еще до недавнего времени хотел заглянуть в глаза Путина. Да, и это тот самый Зеленский, о котором до сих с пренебрежением говорит Москва.
Чем и когда закончится российско-украинская война, сегодня не знает никто. Но абсолютно очевидно, что Владимир Зеленский войдет в историю Украины как президент, принявший вызов одной из самых сильных армий мира. Путин, похоже, недооценил своего киевского визави, поведением которого восхищены не только в Украине, но и в мире. Ему аплодируют стоя в парламентах Западной Европы. Он - на обложках мировых СМИ. Президент Украины - друг Макрона и Джонсона. А вот Путин превратился в нерукопожатного в странах Запада.
Сегодня, вне всякого сомнения, звездный час Зеленского в мировой политике. Он стал настоящим символом борьбы не только украинского народа, но и всего мира против российской агрессии. Нынешнюю популярность Владимира Зеленского на Западе можно сравнить разве что с популярностью Михаила Горбачева. Правда, чем это закончилось для Горби, мы все хорошо знаем: любовь к нему в мире и презрение - внутри страны. Надеюсь, Владимир не повторит тот же путь.
14 дней войны превратили Зеленского в настоящего лидера нации. Сегодня он - враг номер один для Владимира Путина, который был искренне уверен, что его армию в Украине встретят как освободителей с цветами. Окружение украинского президента утверждает, что за две последние недели спецслужбами было предотвращено 10 покушений на Зеленского. Путин жаждет его смерти - если не физической, то, по крайней мере, политической. И то, что этого не произошло до сих пор, свидетельствует о слабости хозяина Кремля.
Ультиматум Москвы Киеву, состоящий из четырех пунктов, - свидетельство того, что Россия не готова идти на компромиссы в переговорах с Украиной. Любой мир на условиях Путина неизбежно приведет к краху украинского государства. Это понимают и Зеленский, и Путин. Россия продолжает бомбить мирные города, вынуждая украинскую сторону к капитуляции. Но в Украине никто - от мала до велика - сдаваться не собирается. Ни в Киеве, ни в Херсоне, ни в Николаеве, ни в Харькове, ни в других больших и маленьких городах.
Сейчас Кремль требует от Киева невозможного - признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", аннексии Крыма и проведения демилитаризации. Путин на глазах всего мира уничтожает украинцев. Конечная его цель ясна - ликвидация украинской государственности. Может ли в такой ситуации Зеленский пойти на мир с Россией? Теоретически, да. Но даже если какой-то документ и будет им подписан, Москва должна понимать - через какое-то время он утратит свою ценность, ибо был подписан под дулом пушек, которые Россия, развязав войну под надуманными предлогами, нацелила не только на миллионы украинцев, но и на Европу.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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