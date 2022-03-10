Война в Украине: "Когда летят бомбы, мне кажется, что они попадают в меня"

"Когда я вижу, как в Украине летят ракеты и бомбы, мне кажется, что они попадают в меня", - так описывает свой страх 83-летняя Нелли Абрамис, пережившая Великую Отечественную войну, будучи ребенком. Она родилась в Ленинграде в 1938 году, а сегодня живет в баварском городе Нюрнберге. Войну России против Украины Нелли воспринимает, как страшный сон, который вернулся к ней из далекого детства.

Нелли Абрамис по профессии инженер-химик, ее муж 25 лет прослужил военным врачом. Когда он вышел на пенсию, то буквально через два месяца умер от инфаркта. С тех пор она живет одна.

Нелли Абрамис

Детство в воспоминаниях Нелли - это бомбежки и детский дом в эвакуации: "Сначала мы с мамой жили в Ленинграде. Она была военнообязанная и вывозила из блокадного Ленинграда детей. В одном из этих поездов с белым флагом и красным крестом были и мы с мамой. Это был санитарный поезд, но его все равно бомбили. По рассказам мамы, сначала мы направлялись недалеко - в город Калинин (сейчас Тверь. - Ред.), где для нас приготовили место, ведь все думали, что война будет недолгой. Но по пути в Калинин выяснилось, что там уже были немцы. Наш поезд отправился по другому направлению - на Урал. Нас определи в одно из сел под Челябинском. У меня до сих пор сохранилась фотография детей нашего детского дома, на котором есть и мы с мамой. Я берегу ее, как зеницу ока. Она одно из немногих зримых воспоминаний о моем детстве в эвакуации. Взгляните на этот снимок: мы, дети, на нем очень худые и болезненные".

Эвакуированрные из Ленинграда дети, 1942 год в деревне под Челябинском

По словам Нелли Абрамис, многие дети не доехали до Челябинска, погибли в пути. Ей с мамой повезло, они добрались до места эвакуации и уже после войны, в 1946 году, снова вернулись в Ленинград. Их с мамой приютили родственники, потому что комната в коммунальной квартире оказалась занятой, в ней жили уже другие люди. Два года мама Нелли судилась, чтобы вернуть свою комнату в коммунальной квартире.

"К этому времени у меня уже не было отца, он погиб в 1942 году. Похоронка пришла в 1943, когда мы находились в эвакуации. Мама принесла ее ко мне в больницу, где я лежала с цингой. Она плакала и потом сказала, что наш папа погиб. Я никогда не забуду заплаканное лицо мамы. Для нас гибель отца и мужа было большим горем. Мама так и не смогла пережить потерю любимого человека и ее в 49 лет парализовало, а я одиннадцать лет за ней ухаживала. При этом я не могла не работать, потому что иначе мы бы голодали", - вспоминает Нелли.

Половина семьи живет в России, другая - в Германии

Сегодня у Нелли двое взрослых детей и шесть внуков. Семья разделена государственными границами: сын с семьей живет в России, дочь с мужем и детьми под Нюрнбергом. "Зять и невестка у меня украинцы. У зятя в Украине остались родители и дочь от первого брака. Теперь, наверное, вы можете себе представить, что я, ребенок войны, с семьей напрямую связанной с украинским народом, испытываю в эти дни. Мои родственники в России против войны, но они не могут выйти на демонстрации и высказать свое мнение - им грозят огромные штрафы и даже тюрьма. А родственники в Украине спасаются от бомбежек или с оружием в руках защищают свою землю против, у меня язык не поворачивается, но я вынуждена это сказать - против российских оккупантов", - подчеркивает Нелли в интервью DW.

Ощущение, что в Россию вернулась сталинская эпоха

Нелли и подумать не могла, что окажется свидетельницей братоубийственной войны. "Я в полном ужасе, мне в июне будет 84 года, и я не могла предположить, что доживу до такой трагедии. Я думаю, что зачинщики этой войны должны предстать перед международным судом, как в свое время нацисты оказались на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе. Каждый новый день войны - это жертвы с обеих сторон. Так как моя семья состоит из россиян и украинцев, я не принимаю ничью сторону, я просто хочу, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. В то время, когда в Украине погибают люди, в России противников войны арестовывают, такое ощущение, что в страну вернулась сталинская эпоха. И это страшно. Я очень сильно переживаю за своих родственников и друзей, которые живут в России, ведь многие из них тоже против войны".

Вместе с "Дождем" из России ушла правда

Дочь Нелли, которая живет в Германии, помогает украинцам чем может: собирает гуманитарную помощь, ее семья приняла у себя дома украинских беженцев. Сама Нелли Абрамис в Германии смотрела телепрограммы "Дождя" (Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала "Дождь" из-за освещения российской войны против Украины. - Ред.), и она очень сожалеет о том, что редакцию закрыли. Там, по ее мнению, работали мужественные люди, которые старались давать объективную информацию о том, что на самом деле происходит в России, и они не побоялись называть войну войной, хотя это запрещено в России. "Но мы -то все понимаем, что это никакая не военная операция, а самая настоящая братоубийственная война", - подчеркивает Нелли.

В конце интервью она обязательно хотела прочитать отрывок из стихотворения Максимилиана Волошина "Гражданская война", написанное им в далеком 1919 году. На взгляд Нелли оно очень правдиво описывает и ее состояние сегодня:

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

"Кто не за нас - тот против нас!

Нет безразличных: правда с нами! "

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

"Мои родители из Украины и работали на победу в тылу"

Ирина Ибрагимова уже 18 лет живет в Германии, сегодня - под городом Нойсом в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В интервью DW она рассказывает: "Когда я увидела, что бомбят Харьков и город Сумы, то сразу вспомнила рассказ моей мамы, как они под бомбежками в 1941 году уезжали из Сум вместе с моим отцом и трехмесячным братом. Моя бабушка работала врачом на железной дороге, а отец был конструктором на сумском машиностроительном заводе имени Фрунзе, который было решено в срочном порядке эвакуировать в город Чирчик Ташкентской области Узбекистана, где он мог выпускать военную продукцию, так необходимую для фронта. По рассказам родителей, они чудом под бомбежками добрались тогда до места назначения. Из детей, которые были в поезде, выжил только мой брат, потому что мама кормила его грудью. И вот теперь, 80 лет спустя, в феврале 2022 года на родину моих родителей опять падают снаряды, ракеты и бомбы. Я не нахожу себе места от всего этого ужаса. У меня в голове не укладывается, как Россия могла пойти на войну против братского народа Украины и почему так много россиян поддерживают эту войну? Что случилось с народом-победителем фашисткой Германии? На этот вопрос я не могу найти вразумительного ответа", - признается Ирина Ибрагимова в интервью DW.

"Мое имя переводится с греческого - мир"

Мама Ирины рассказывала, что когда объявили о победе над фашистской Германией, то люди с радостью бежали к заводу, где каждому наливали стопку спирта, чтобы отметить это долгожданное событие. Мама Ирины не могла пить алкоголь, потому что была на седьмом месяце беременности, но она плакала от счастья со всеми остальными коллегами.

Ирина Ибрагимова сегодня

В Узбекистане в июле 1945 года родилась Ирина. "Я не видела войны, но у меня было послевоенное детство, а бомбежки навсегда остались в памяти моих родителей, о которых они часто вспоминали, - рассказывает Ирина. - На свою родину, в Украину, они так и не вернулись, мама с папой умерли в Узбекистане. Но они часто ездили к родным и родственникам в Украину. Мои родные до сих пор живут в этой стране - в Харькове и в Сумах, за которых я очень сильно переживаю сейчас, когда их города бомбят российские военные по приказу Путина. Я без слез не могу смотреть репортажи с войны", - признается Ирина.

Ирина не смотрит российское телевидение, потому что, как она сама говорит: "Оно очень вредит моему здоровью". По ее словам, многие эмигранты из России, особенно пожилые люди, которые плохо говорят и понимают по-немецки, смотрят программы пропагандистского путинского телевидения и превращаются в настоящих зомби. Ирина избегает общения с такими людьми и ей, по большому счету их очень жаль, потому что, как она считает, они так и не узнают правду о войне в Украине.

"Уже тогда, когда Россия стянула к украинской границе свои войска, я почувствовала неладное, хотя многие говорили, что это учения. Нет, это была подготовка к полномасштабному вторжению в Украину. Путин начал с Приднестровья, потом отобрал Крым, а теперь хочет отнять у украинцев их родину. Это вопиющая несправедливость. И правильно канцлер Германии сказал: это не война россиян, это война Путина". - Подчеркивает Ирина Ибрагимова и добавляет: "Я отношу себя к современным людям - несмотря на свой почтенный возраст, пользуюсь интернетом и черпаю информацию из разных источников".

А еще Ирина рассказывает, что у нее есть кот, который очень любит смотреть по телевизору передачи о животных, он прямо-таки замирает перед экраном, когда видит проплывающих рыб или кадры с другими животными. "Но тут он увидел колонну танков, которые с ревом двигались по украинской земле. Он резко подпрыгнул и стал лапой ударять по экрану. Жаль, что я не успела заснять это на свой смартфон. Я только прижала его к груди и заплакала. А сама подумала, что если даже мой котик борется с российскими оккупантами, то украинцы победят эту войну, у них другого выхода просто нет", - с оптимизмом в голосе говорит 77-летняя Ирина Ибрагимова, которая родилась в год победы советского народа над фашисткой Германией. Она очень надеется, что миру все же удастся остановить войну Путина.

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