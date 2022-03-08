Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим в британском парламенте

Члены нижней палаты парламента Великобритании бурными овациями стоя встретили видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечают британские СМИ, его выступление во вторник, 8 марта, стало первым в истории выступлением лидера иностранного государства в Палате общин.

В своей речи Зеленский сравнил борьбу Украины против российской армии с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны. Он напомнил парламентариям слова знаменитой речи Уинстона Черчилля, пообещавшего сражаться "на пляжах, в полях, на улицах и на холмах", перефразировав ее: "Мы будем биться в лесах, на полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах... И я хочу от себя добавить: мы будем биться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра! И мы не сдадимся!"

Украинский президент поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за поддержку, но призвал ужесточить санкции против Москвы, признать Россию террористическим государством и "найти способ сделать украинское небо безопасным". Он обратил внимание британских парламентариев на то, что за 13 дней российского вторжения были убиты 50 детей: "50 великомучеников. Это ужасно! Это пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, но они их забрали. Просто забрали".

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