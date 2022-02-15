Комментарий: Германии надо обсуждать вопрос об оружии для Украины

Это одно из самых больших противоречий германской внешней политики, сохраняющееся уже много лет: Германия входит в число крупнейших экспортеров оружия в мире, занимая сейчас четвертое место после США, России и Франции. В прошлом году ФРГ продала его за рубеж почти на 9 миллиардов евро, в первую очередь Южной Корее, Алжиру и Египету.
В то же время немецкое правительство - как прежнее, так и нынешнее - придерживается правила не поставлять вооружения в конфликтные регионы. Позиция Берлина не изменилась и сейчас, когда все более обостряется кризис у украинских границ, в ходе которого бряцание оружием со стороны России приняло угрожающие масштабы, и США утверждают, что российское вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни.
Однако канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) делают ставку исключительно на дипломатию. И после нескольких недель странной нерешительности они организовали настоящий переговорный процесс, пиком которого на данный момент стал визит Шольца в Киев и Москву на нынешней неделе.
Германия проявляет сдержанность во взрывоопасных ситуациях
Существует достаточно аргументов в поддержку позиции Германии принципиально на поставлять оружие в кризисные регионы. Особенно в регион, который в прошлом веке пострадал от ужасной германской оккупации. Опасность разжигания конфликтов за счет все большего количества оружия очевидна. И также правильно, что пока стороны конфликта разговаривают друг с другом, они не стреляют друг в друга.
Йенс Турау
Однако проблема состоит в том, что в ФРГ, прежде всего в правящих партиях, нет серьезной дискуссии о том, когда эта точка зрения перестает быть оправданной. Это связано с тем, что в сознании немцев в послевоенной Германии прочно укрепилось представление, что страна должна проявлять сдержанность во взрывоопасных ситуациях.
До сих пор большинство населения ФРГ, согласно соцопросам, выступает против любых международных миссий бундесвера - от Афганистана до Мали. Политические партии уже давно сделали из этого свои выводы. Берлин активно торгует со всем миром, в том числе и вооружением. Но в случае конфликтов сохраняет свою почти пацифистскую позицию, хотя исключения из этого были и имеются в настоящее время.
Взгляды, сформировавшиеся десятилетия назад
В социал-демократической партии (СДПГ) такие взгляды сформировались еще в начале политики разрядки при Вилли Брандте. У "зеленых" они уходят корнями в движение за мир 70-80-х годов прошлого века. При этом в обеих партиях уже давно звучат голоса, подчеркивающие, что такой подход невозможно применять всегда и везде. На последнем съезде "зеленых" было внесено предложение оказать Украине более весомую военную поддержку, однако его не поддержало большинство делегатов.
А нынешний вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе предвыборной кампании прошлым летом столкнулся с резкой критикой со стороны однопартийцев, когда он, посетив линию разграничения в Донбассе, призвал предоставить Украине оборонительное оружие.
После этого дискуссия не была продолжена, она сошла на нет, как почти всегда в Германии в таких случаях. Одним из редких исключений стало участие бундесвера в миротворческой миссии в Косово. Это решение, поддержанное "зеленым" главой МИД Йошкой Фишером (Joschka Fischer), чуть не привело тогда к расколу в партии.
По каждому конфликту принимать отдельное решение
Сейчас нужны откровенные дебаты о роли Германии, в том числе и военной, во все больше изменяющейся геополитической обстановке в мире. Уже давно известно, что США разворачиваются в сторону тихоокеанского региона и настаивают на том, чтобы Европа самостоятельно разрешала конфликты у себя дома. Эта тенденция не изменится, хотя нынешний президент США Джо Байден уделяет Европе больше внимания, чем его предшественник Дональд Трамп. Но в средне- или долгосрочной перспективе Германия не может рассчитывать на то, что "грязную работу" за нее будут делать США, может, еще британцы и французы.
Это не призыв начать неограниченный экспорт оружия и перевооружение без оглядки на немецкую историю. Хотя нынешняя позиция правительства ФРГ очевидна и убедительна, в случае с Украиной было и имеется до сих пор достаточно аргументов для противоположного подхода. На днях Киев обратился с просьбой к Берлину предоставить большое число противотанковых ракет.
Призыв звучит так: давайте будем честными и будем принимать решение по каждому конфликту отдельно - всегда с учетом принципиальной немецкой сдержанности. Кроме того, Германия должна в целом сократить экспорт вооружений. В этом вопросе сдержанность оправдана - особенно в том, что касается государств, в которых попираются права человека.
Автор: Йенс Турау, обозреватель DW
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Автор: Роман Гончаренко