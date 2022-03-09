 В Турции пройдет встреча глав МИД России и Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 09.03.2022

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Украина

В Турции пройдет встреча глав МИД России и Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 10 марта .

Министры иностранных дел России, Турции и Украины Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба

Министры иностранных дел России, Турции и Украины Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба

На 15-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий четверга, 10 марта (время московское).

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США не разрабатывают биологическое оружие на украинской территории, заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения РФ о наличии в Украине совместных с США биолабораторий. Минобороны России заявило ранее, что на территории Украины действовали 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций. Доказательств этому предъявлено не было.

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Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в результате вражеского бомбового удара в городе пострадала котельная, разрушен жилой дом, выбиты окна в 2 больницах Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

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Встреча министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пройдет в четверг в Анталье на "полях" Анатолийского дипломатического форума. Накануне встречи Кулеба сообщил, что не возлагает на предстоящие переговоры завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны и ее народа.

Хроника событий 9 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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