Институт DIW предрекает рецессию в ФРГ из-за войны в Украине

Немецкий институт экономических исследований (DIW) ожидает, что война в Украине приведет к падению в Германии экономических показателей и ускорению роста цен. "Теперь немецкая экономика снова скатится в рецессию", - высказал свою оценку глава DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в четверг, 10 марта.

По его словам, в первом и втором кварталах текущего года ВВП Германии, вероятно, сократится, как это было и в последнем квартале 2021 года, а инфляция по итогам года превысит пять процентов. В случае же эскалации войны и наложения на Россию все новых санкций, рост цен, по мнению Фрацшера, может даже приблизиться к десяти процентам. Президент DIW прогнозирует усиление инфляции в ближайшие недели и месяцы.

При этом речь идет не только о ценах на энергоносители, но и о цепочках поставок сырья, такого как редкоземельные металлы и продукты питания, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы и удобрений. "Мы должны быть готовы к тому, что цены на продукты питания могут снова значительно вырасти", - говорит экономист, опасаясь того, что эта ситуация может оказаться "для потребителей в ближайшие месяцы очень, очень тяжелой".

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