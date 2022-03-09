 Институт DIW предрекает рецессию в ФРГ из-за войны в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 10.03.2022

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Германия

Институт DIW предрекает рецессию в ФРГ из-за войны в Украине

В ближайшие недели и месяцы цены в Германии подскочат, прогнозирует глава Немецкого института экономических исследований. А экономика страны, очевидно, снова скатится в рецессию.

Экономисты ожидают, что из-за войны в Украины в Германии подскочат цены

Экономисты ожидают, что из-за войны в Украины в Германии подскочат цены

Немецкий институт экономических исследований (DIW) ожидает, что война в Украине приведет к падению в Германии экономических показателей и ускорению роста цен. "Теперь немецкая экономика снова скатится в рецессию", - высказал свою оценку глава DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в четверг, 10 марта.

По его словам, в первом и втором кварталах текущего года ВВП Германии, вероятно, сократится, как это было и в последнем квартале 2021 года, а инфляция по итогам года превысит пять процентов. В случае же эскалации войны и наложения на Россию все новых санкций, рост цен, по мнению Фрацшера, может даже приблизиться к десяти процентам. Президент DIW прогнозирует усиление инфляции в ближайшие недели и месяцы.

При этом речь идет не только о ценах на энергоносители, но и о цепочках поставок сырья, такого как редкоземельные металлы и продукты питания, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы и удобрений. "Мы должны быть готовы к тому, что цены на продукты питания могут снова значительно вырасти", - говорит экономист, опасаясь того, что эта ситуация может оказаться "для потребителей в ближайшие месяцы очень, очень тяжелой".

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    Автор: Максим Нелюбин


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