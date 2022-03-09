Четырнадцатый день войны в Украине: главные события

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В результате военных действий обесточена Чернобыльская АЭС. В Мариуполе в результате российской бомбардировки разрушены роддом и детская больница.
На 14-й день военного вторжения России в Украину, в среду, 9 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны продолжают оказывать упорное сопротивление наступающей российской армии.
Российские войска 9 марта продолжали ракетно-бомбовые удары по целому ряду городов Украины. При этом Великобритания заявила, что министерство обороны России подтвердило применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, которая уничтожает противника полем высокой температуры и избыточным давлением, создающимся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В результате продолжавшейся бомбардировки осажденного Мариуполя на Азовском море разрушены роддом и детская больница. По сообщению Украины, бомбардировка детской больницы произошла во время режима прекращения огня, согласованного для эвакуации из города гражданских лиц. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что ранены 17 человек, в том числе женщины с родовыми схватками. Украинские власти утверждают, что под развалинами больницы находятся дети. Эти данные не могут быть подтверждены независимыми источниками.
По данным Украины, в Мариуполе после вторжения российских войск погибли уже не менее 1170 гражданских лиц. 47 из них были 9 марта похоронены в братской могиле, сообщил заммэра Сергей Орлов. "У людей нет воды, отопления, электричества, газа. Жители растапливают снег, чтобы добыть питьевую воду", - сообщил он. Россия обвинила украинские власти в срыве эвакуации гражданского населения из осажденных городов. Киев обвиняет Россию в обстреле колонн с беженцами. По сообщению члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Ахрамия, 9 марта по всей Украине были эвакуировано 40 тысяч женщин и детей.
Министерство обороны России 9 марта сообщило, что с начала вторжения в Украину 24 февраля уничтожено уже 2814 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО. "974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, с 24 февраля в Украине уничтожено в воздухе и на земле 89 боевых самолетов и 57 вертолетов из 250, имеющихся у ВСУ. При этом Конашенков отметил, что "часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует". Формирования самопровозглашенной "Луганской народной республики" сообщили о взятии под контроль еще трех населенных пунктов - Затишное, Песчанка и Суровцевка.
Со своей стороны генштаб Украины сообщил, что 8-9 марта средства ПВО страны сбили 8 "вражеских воздушных целей" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) и Киевской области. "Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и "Бук-М1" уничтожили 4 штурмовика Су-25 и два вертолета российских оккупантов", - говорится в сообщении украинского генштаба. В сообщении отмечается, что есть подтверждение информации о 2 сбитых крылатых ракетах под Борисполем в Киевской области.
Украина сообщила об обесточивании Чернобыльской АЭС. Украинский энергетический концерн "Укрэнерго" сообщил на своей странице в Facebook, что электроснабжение АЭС и ее системы безопасности полностью нарушено в результате "военных действий российского агрессора", и восстановить его из-за непрекращающихся российских атак "нет никакой возможности".
Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что "резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектам в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации". В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не считает, что сбой электроснабжения на ЧАЭС представляет серьезной угрозы для безопасности.
Польша предложила передать свои истребители МиГ-29 на базу ВВС США "Рамштайн" в Германии с целью их последующей переправки Украине, но США тут же назвали этот план "негодным", призвав подумать о возможных геополитических последствиях, если боевые самолеты вылетят в украинское воздушное пространство, где идут боевые действия, с территории базы США или НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после переговоров в Берлине сообщили, что они выступают против отправки боевых самолетов в Украину, поскольку цель Запада - добиться прекращения войны в Украине, а не способствовать эскалации кризиса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 9 марта он провел новые переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших шагах по укреплению оборонного потенциала Украины.
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