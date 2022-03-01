 В Женеве дипломаты десятков стран вышли из зала во время речи Лаврова | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2022

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Мир

В Женеве дипломаты десятков стран вышли из зала во время речи Лаврова

Выступая по видеосвязи на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, глава МИД России обосновал нападение на Украину нарушениями прав человека с украинской стороны.

Дипломаты выходят из зала заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве во время видеовыступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, 1 марта 2022 года

В знак протеста против развязанной Россией войны в Украине представители десятков стран во вторник, 1 марта, покинули зал заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает агентство dpa. "Совет по правам человека не должен использоваться в качестве платформы для дезинформации, - заявила постоянный представитель Германии при ООН Катарина Сташ (Katharina Stasch), которая приняла участие в заранее согласованной акции. - Гротескные утверждения министра иностранных дел Лаврова должны быть выставлены в истинном свете: это циничное искажение фактов".

Совет ООН по правам человека начал очередную весеннюю сессию в понедельник, 28 февраля. Лавров, который подключился к заседанию по видеосвязи, зачитал длинное заявление, в котором он оправдывал нападение на Украину, обвиняя украинскую сторону в нарушениях прав человека. Изначально он планировал присутствовать на встрече лично, но поездка была отменена после закрытия воздушного пространства стран Европы для российских самолетов.

В своей речи Лавров обвинил Украину в том, что на протяжении многих лет русскоязычное меньшинство в стране "подвергается террору". Их права человека нарушаются во многих отношениях, заявил он, добавив, что Запад не только на это смотрел, но и поддерживал это. В этой связи он несколько раз упомянул США, Канаду и Европейский Союз. Глава российского МИД отметил, что западные страны одержимы санкциями, которые он назвал незаконными. Штрафные меры, по его мнению, направлены на обычных людей.

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    Автор: Николай Пермяков


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