В Женеве дипломаты десятков стран вышли из зала во время речи Лаврова

В знак протеста против развязанной Россией войны в Украине представители десятков стран во вторник, 1 марта, покинули зал заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает агентство dpa. "Совет по правам человека не должен использоваться в качестве платформы для дезинформации, - заявила постоянный представитель Германии при ООН Катарина Сташ (Katharina Stasch), которая приняла участие в заранее согласованной акции. - Гротескные утверждения министра иностранных дел Лаврова должны быть выставлены в истинном свете: это циничное искажение фактов".

Совет ООН по правам человека начал очередную весеннюю сессию в понедельник, 28 февраля. Лавров, который подключился к заседанию по видеосвязи, зачитал длинное заявление, в котором он оправдывал нападение на Украину, обвиняя украинскую сторону в нарушениях прав человека. Изначально он планировал присутствовать на встрече лично, но поездка была отменена после закрытия воздушного пространства стран Европы для российских самолетов.

В своей речи Лавров обвинил Украину в том, что на протяжении многих лет русскоязычное меньшинство в стране "подвергается террору". Их права человека нарушаются во многих отношениях, заявил он, добавив, что Запад не только на это смотрел, но и поддерживал это. В этой связи он несколько раз упомянул США, Канаду и Европейский Союз. Глава российского МИД отметил, что западные страны одержимы санкциями, которые он назвал незаконными. Штрафные меры, по его мнению, направлены на обычных людей.

Смотрите также:

Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

Акции солидарности с Украиной Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

Акции солидарности с Украиной Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

Акции солидарности с Украиной Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

Акции солидарности с Украиной "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

Акции солидарности с Украиной Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

Акции солидарности с Украиной Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

Акции солидарности с Украиной Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

Акции солидарности с Украиной Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия. Автор: Николай Пермяков

