Гражданство Абрамовича: что отвечают в Португалии на критику Навального

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Российский миллиардер Роман Абрамович уже девять месяцев является гражданином Португалии, получив паспорт как потомок сефардских евреев. Местные СМИ не уверены, что натурализация была законной.
Португальская газета Público 18 декабря 2021 года сообщила, что российский олигарх Роман Абрамович, владелец лондонского футбольного клуба "Челси", получил португальское гражданство, став самым богатым гражданином страны на Пиренейском полуострове. В министерстве юстиции Португалии подтвердили, что 13 апреля 2021 года было принято "положительное решение" по процедуре натурализации Абрамовича, начавшейся 16 октября 2020 года.
На новость об еще одном гражданстве (по ряду данных, в 2018 году Абрамович получил израильский паспорт) российского миллиардера, который, как говорят, имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, отреагировал находящийся в колонии главный критик Кремля Алексей Навальный. "Путин и Абрамович воруют из бюджета и вкладывают деньги на Западе. Запад пугает себя нападением Путина на Украину, но дает гражданство его доверенному олигарху", - написал оппозиционный политик в своем Twitter.
Навальный назвал происходящее "идеальным круговоротом лицемерия и коррупции", намекнув, что португальские чиновники за свое решение получили "чемоданы, набитые деньгами". Никаких доказательств этих обвинений он, правда, не привел, но португальские СМИ задались вопросом: действительно ли все было в порядке с натурализацией Абрамовича.
Разумеется, да, уверен министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва. Он заявил, что Абрамович выполнил все условия получения гражданства. Глава внешнеполитического ведомства решительно отверг критику со стороны Навального как оскорбительную и не имевшую под собой никаких оснований. Натурализация российского олигарха, указал глава МИД, была проведена в соответствии с принятым в Португалии в 2015 году "Законом о возвращении".
Синагога Бет Элиаху в Бельмонте
С его помощью португальское правительство хотело исправить историческую ошибку. В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через 4 года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тысяч евреев перешли в католичество, а от 40 тысяч до 100 тысяч были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.
На сегодняшний день, по оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек, а около 54 тысяч еще ждут решения властей. В свою очередь, представитель компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, пояснил агентству РБК, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехали в Россию из Португалии.
Тем не менее "Закон о возвращении" вызывает критику в Португалии. В мае 2020 года члены Социалистической партии представили проект поправок к нему, согласно которым начиная с 2022 года право на получение гражданства будут иметь только лица, прожившие в Португалии не менее двух лет. Эксперты, привлеченные Социалистической партией, посчитали, что в течение 100 лет число возвращающихся евреев может вырасти с нескольких тысяч до 250 тысяч человек, что несет в себе демографическую угрозу идентичности Португалии, население которой чуть превышает 10 млн человек.
После обвинений в антисемитизме партия отозвала проект поправок, и правила получения гражданства остались весьма либеральными. Закон по-прежнему не требует от заявителя владения португальским языком, а также необходимости проживания в стране до подачи заявления на натурализацию. Главным считается подтверждение сефардского происхождения, которое предоставляют уполномоченные на это правительством еврейские общины Лиссабона или Порту. Как отмечают СМИ, эта процедура не соответствует принципам прозрачности, характерным для светского конституционного государства.
Занимающаяся в том числе и вопросами натурализации в Португалии по "Закону о возвращении" израильская адвокатская контора Коэн, Декер, Пекс & Брош так описывает три основных требования для подтверждения происхождение претендента. Во-первых, его фамилия включена в список фамилий сефардских евреев. Во-вторых, существуют доказательства того, что по крайней мере один из предков претендента был испанским евреем - имел испанское имя, говорил на ладино (язык евреев Пиренейского полуострова. - Ред.), принадлежал к сефардской общине, был похоронен на испанском кладбище.
Наконец, достаточно подтверждения от раввина сефардской общины, что предки претендента были испанского происхождения. Отдельно отмечается, что "многие раввины готовы выдать необходимое подтверждение" бывшим советским евреям на основании первого и второго пункта, "даже если они не знают самого претендента".
Португальская газета Público выяснила, что запись в Википедии о сефардском происхождении Абрамовича появилась недавно и была добавлена членом еврейской общины Порту. Кроме того, недавно открытый музей Холокоста этой общины был профинансирован Абрамовичем. Директор музея, в свою очередь, является членом комиссии, которая занимается проверкой сефардского происхождением заявителей.
В письменном заявлении, поступившем в DW, община Порту называет статью в Público антисемитской агитацией. Об этом свидетельствует тот факт, отмечается в заявлении, что она была опубликована в шаббат (в иудаизме седьмой день недели, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы. - Ред.), что лишило общину возможности немедленно отреагировать. Разумеется, никаких взяток не было, подчеркнуто в заявлении. Абрамович заплатил лишь 250 евро в качестве сбора за обработку документов. Кроме того, он является великим благотворителем, которого незаслуженно демонизируют, указали в общине Порту.
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