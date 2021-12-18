Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Российский олигарх и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщила португальская газета Público, в тот же день данную информацию РБК и российскому Forbes подтвердили представители миллиардера.

Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

По сведениям португальского издания, португальское гражданство Роману Абрамовичу предоставили как потомку проживавших на Пиренейском полуострове сефардских евреев. Процесс натурализации продолжался с октября 2020 по апрель 2021 года, указывается далее. Тем самым Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии, пишет далее Público.

"Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство) получить португальское гражданство", - заявил РБК представитель управляющей активами миллиардера компании Millhouse. В свою очередь представитель олигарха сообщил Forbes, что олигарх много лет изучал историю своей семьи и обнаружил среди прочего, что ее часть приехала из Португалии.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14,5 миллиарда долларов.

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