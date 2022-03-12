Роман Абрамович

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По заказу фирмы, принадлежащей Роману Абрамовичу, немецкая компания Herrenkneсht изготовит крупнейшую в мире машину для проходки тоннелей. Она будет использоваться в различных проектах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.