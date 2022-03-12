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Роман Абрамович

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Роман Абрамович".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

В Португалии задержан раввин по делу о гражданстве Абрамовича

В Португалии задержан раввин по делу о гражданстве Абрамовича 12.03.2022

Лидер еврейской общины Даниэль Литвак задержан в португальском Порту по делу о предоставлении гражданства Роману Абрамовичу.

В Португалии начато еще одно расследование о гражданстве Абрамовича

В Португалии начато еще одно расследование о гражданстве Абрамовича 18.01.2022

Прокуратура Португалии не объяснила причин начала расследования из-за предоставления гражданства Роману Абрамовичу. Это уже вторая проверка по этому вопросу.
Евгений Кафельников: Я люблю свой народ, я люблю русских

Евгений Кафельников: "Я люблю свой народ, я люблю русских" 12.06.2019

Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем.
Sunday Times: Абрамович рассматривает возможность продажи Челси

Sunday Times: Абрамович рассматривает возможность продажи "Челси" 26.08.2018

По информации издания, российский миллиардер нанял инвестбанк для возможной продажи футбольного клуба. Источник в "Челси" опроверг планы по продаже.
Herrenkneсht поставит в Россию уникальную машину для строительства тоннелей

Herrenkneсht поставит в Россию уникальную машину для строительства тоннелей 27.03.2008

По заказу фирмы, принадлежащей Роману Абрамовичу, немецкая компания Herrenkneсht изготовит крупнейшую в мире машину для проходки тоннелей. Она будет использоваться в различных проектах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Лакшми Миттал бросил вызов Роману Абрамовичу

Лакшми Миттал бросил вызов Роману Абрамовичу 09.07.2006

Немецкая еженедельная пресса анализирует "бюрократический капитализм" в России и комментирует планы стального магната Лакшми Миттала разместить в Германии заказ на строительство супер-яхты.
Литовский предприниматель ищет тренера для шотландской команды

Литовский предприниматель ищет тренера для шотландской команды 30.10.2005

Несмотря на лидерство "Хартса" в первенстве Шотландии, его владелец Владимир Романов внезапно уволил главного тренера. В числе претендентов на свободную вакансию - бывшие тренер сборной Англии и наставник "Спартака".
Газпром становится суперведомством

"Газпром" становится суперведомством 29.09.2005

Судьба самого богатого в прошлом человека России послужила уроком Роману Абрамовичу. Путин, по мнению западных наблюдателей, может быть доволен "патриотизмом" олигарха.
Размышления Абрамовича на стадионе

Размышления Абрамовича на стадионе 19.06.2004

Швейцарский еженедельник "Вельтвохе" посвятил статью российскому олигарху Роману Абрамовичу.
Покупка Челси: британцы проверяют акционеров

Покупка "Челси": британцы проверяют акционеров 24.07.2003

Ведомство, занимающееся регулированием финансовых рынков Великобритании, началo расследование по делу о собственниках акций футбольного клуба "Челси" перед его приобретением российским миллиардером Романом Абрамовичем.
Из начальника Чукотки - в мэры Москвы?

Из "начальника Чукотки" - в мэры Москвы? 30.11.2002

Американский еженедельник "Тайм" знакомит своих читателей с одним из самых богатых россиян – Романом Абрамовичем.