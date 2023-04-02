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Российский миллиардер Роман Абрамович
Российский миллиардер Роман АбрамовичФото: Paul Gilham/Getty Images
ПолитикаРоссия

Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина

Даниил Сотников
1 ч. назад

Миллиардер подтвердил, что участвовал в покупке квартиры, но заявил, что делал это по просьбе не Путина, а еврейской общины.

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В 2005 году российский миллиардер Роман Абрамович купил для бывшей учительницы президента России Владимира Путина квартиру в центре Тель-Авива, говорится в совместном расследовании газеты The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном в воскресенье, 2 апреля.

Мина Юдицкая-Берлинер была классной руководительницей и учительницей немецкого языка Путина в 281-й школе Ленинграда. В 2005 году президент встретился с ней в Израиле, куда она эмигрировала в 1973 году.

По ее собственным словам, после этой встречи к ней пришел мужчина, который сообщил, что Путин хочет купить для нее квартиру. Спустя несколько месяцев сделка была заключена. Кто именно выступал от лица президента, Юдицкая не рассказывала.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича

Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. Это следует из финансовых документов другой кипрской компании, которая вела дела с Абрамовичем и записи которой были переданы расследователям.

В день, когда Юдицкая приобрела квартиру, ей перевели 245 тысяч долларов со счета связанной с Абрамовичем компании. Имя миллиардера не фигурирует ни в одном из документов, но, как пишет WP, из обнародованных во время судебного процесса 2008 года документов следует, что Абрамович - фактический владелец N.P. Gemini Holdings Ltd.

Представитель Абрамовича подтвердил участие в покупке квартиры

Представитель Абрамовича подтвердил, что миллиардер участвовал в покупке квартиры, но, по его словам, делал это не по требованию Путина, а "по просьбе еврейской общины". Подарок был организован президентом Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой, заявил представитель Абрамовича.

Борода подтвердил эти слова, сказав, что лично обсуждал с Юдицкой покупку квартиры, а затем федерация обратилась к своим ключевым донорам для финансирования покупки. Борода не ответил, почему деньги поступали непосредственно с офшорного счета Абрамовича, а не от федерации, или почему Юдицкая никогда не упоминала эту организацию, подчеркивает WP. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопросы о роли Путина в сделке.

"Информация о покупке квартиры, по-видимому, опровергает утверждения, которые Абрамович и его представители неоднократно делали в течение последних двух десятилетий, отрицая какие-либо финансовые связи между Абрамовичем и Путиным", - подчеркивает WP.

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