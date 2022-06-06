Власти в США обвиняют Абрамовича в нарушении санкций против РФ

Власти в США обвиняют российского бизнесмена Романа Абрамовича в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии. Об этом в понедельник, 6 июня, передало агентство Reuters. По его данным, лицензия требовалась в связи с санкциями США, наложенными на Москву в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

В обвинительной записке Министерство торговли США уточнило, что Абрамович в феврале назвал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", владевших самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER, однако в действительности продолжил сам распоряжаться ими.

Федеральные прокуроры на Манхэттене теперь хотели бы конфисковать самолеты, следует из судебных документов. Судья Сара Кейв подписала ордер на арест Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650ER - согласно бумагам, опубликованным офисом прокурора Манхэттена Дамиана Уильямса.

Boeing с марта находится в Дубае, Gulfstream - в Москве, передало агентство Bloomberg со ссылкой на ФБР.

США не вводили персональных санкций против Абрамовича

Абрамович ранее лично не подвергался санкциям со стороны Соединенных Штатов. Он пока не прокомментировал сообщения в СМИ.

Вашингтон пытается оказать давление на бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину, чтобы убедить Кремль прекратить войну в Украине, напомнило Reuters.

Ранее, 3 июня, стало известно, что российский миллиардер в связи с санкциями Запада продает германскому бизнесмену Хакану Кочу (Hakan Koç) и его партнеру по бизнесу Пирросу Куссиосу британскую телекоммуникационную компанию Truphone по символической цене в один фунт стерлингов. До этого, 6 мая, российский бизнесмен подписал договор о продаже футбольного клуба "Челси" консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боули.

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