  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Журналисты выяснили, сколько стоит арт-коллекция Абрамовича

Виктор Вайц
22 сентября 2023 г.

Совместное расследование журналистов ZDF, Der Spiegel, The Guardian, "Важные истории" и других СМИ выявило, что коллекция Абрамовича ценнее, чем предполагалось ранее, а также то, каким образом олигарх обходит санкции.

https://p.dw.com/p/4Wgg7
Роман Абрамович
Фото: Clive Mason/Getty Images

Как пишет издание "Важные истории", "изучая утечку файлов кипрского бизнес-регистратора MeritServus", журналисты "обнаружили там опись коллекции и структуру владения ею". Картины Моне и Дега, Пикассо и Магритта, Кунса и Фрейда, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард долларов, находятся в собственности Романа Абрамовича и его компаний. Журналисты, участвовавшие в расследовании, предполагают, что кипрские компании, предоставляющие различные финансовые услуги, помогли Абрамовичу защитить коллекцию от санкций. Сам миллиардер пока не ответил ни на один вопрос журналистов.

В августе 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины опубликовало список произведений искусства, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями. В нем значились и четыре картины из частной коллекции миллиардера Романа Абрамовича. Начиная с конца 2000-х годов, олигарх приобрел через сеть офшорных компаний более 300 ценнейших экспонатов. "Покупка произведений искусства облегчает сокрытие незаконно полученного богатства", - заявил аналитик нацагентства Павел Кулик в интервью западным СМИ.

После вторжения России в Украину Абрамович попал в санкционный список Великобритании, стран Евросоюза, Швейцарии, Канады, Новой Зеландии и Украины из-за его тесных связей с российским президентом Путиным. Однако сложная система подставных лиц и компаний затрудняет отслеживание активов миллиардера.

Роль бывшей жены Абрамовича

Произведения искусства, которые миллиардер приобретал с конца 2000-х годов, сделали его одним из самых влиятельных коллекционеров в мире. По данным журналистов-расследователей, его третья жена - Дарья Жукова - активно принимала участие в процессе приобретения артефактов. Пара рассталась в 2016 году, но их связывают двое общих детей и дорогостоящая коллекция произведений искусства.

Как сообщают СМИ, участвовавшие в расследовании, в начале 2021 года Дарья Жукова стала вместе со своим бывшим мужем Абрамовичем вторым равноправным бенефициаром кипрской трастовой компании Ermis Trust Settlement. Компания Ermis владеет и фирмой Seline Invest, которой в свою очередь принадлежат произведения искусства Абрамовича. По утверждению команды расследователей, в начале 2022 года Дарья Жукова получила "безотзывное право" на 51 процент распределений траста, у Абрамовича - только 49 процентов. Хитрость в том, что санкции обычно применяются в том случае, когда лицо, подвергшееся им, имеет в активе более 50 процентов участия. Таким образом, бывшая жена Абрамовича сыграла одну из ключевых ролей в обходе санкций, констатируют журналисты.

Сама Дарья Жукова не подвергается санкциям. Она сообщила журналистам ZDF и ее медиа-партнерам через лондонскую юридическую фирму, что никогда не предпринимала никаких шагов для обхода санкций, это относится и к произведениям искусства. По словам Жуковой, она не является их владельцем, а исполняет роль бенефициара.

Смотрите также:

Эксперт про иск Абрамовича к ЕС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Альберто Джакометти. "Шагающий человек I"

Самые дорогие произведения искусства

Самые дорогие произведения искусства

В наше время коллекционирование произведений искусства – не роскошь, а надежное вложение капиталов. DW представляет самые дорогие картины и скульптуры в мире.
Искусство10 января 2014 г.9 фото
Российский миллиардер Роман Абрамович

Абрамович купил в Тель-Авиве квартиру для бывшей учительницы Путина

Абрамович купил в Тель-Авиве квартиру для бывшей учительницы Путина

Миллиардер подтвердил, что участвовал в покупке квартиры, но заявил, что делал это по просьбе не Путина, а еврейской общины.
Политика2 апреля 2023 г.
Российский миллиардер Роман Абрамович

Абрамович мог вывести из-под санкций миллиарды долларов

Абрамович мог вывести из-под санкций миллиарды долларов

Семь детей Абрамовича стали бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов незадолго до начала войны в Украине, пишет The Guardian.
Конфликты6 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе
Трансляция

"Губернатор" Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу ЧФ

Конфликты22 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протест польских фермеров против импорта украинского зерна

Почему ссорятся Украина и Польша и как им помириться

Почему ссорятся Украина и Польша и как им помириться

Конфликты21 сентября 2023 г.
Сара Эштон-Сирилло

Сара Эштон-Сирилло: "Слова хейтеров из России бессмысленны"

Сара Эштон-Сирилло: "Слова хейтеров из России бессмысленны"

Конфликты21 сентября 2023 г.
Описание карикатуры: на развилке двух дорог стоит мужчина с флагом Германии и смотрит на указатель, все стрелки которого указывают вправо. На них написано "направо", "популизм", "экстремизм".

Правый популизм в Германии, или Немец на распутье

Правый популизм в Германии, или Немец на распутье

Политика21 сентября 2023 г.
"Портрет мадам Солер" Пикассо в Пинакотеке современности в Мюнхене

Украденное нацистами: Германия медлит с возвращением

Украденное нацистами: Германия медлит с возвращением

Культура21 сентября 2023 г.
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей до 25 сентября 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в список Всемирного наследия было включено порядка 40 новых объектов

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты

Культура22 сентября 2023 г.21 фото
Туристы в португальской столице Лиссабоне

В Европе бум туризма, причем без россиян и пока без китайцев

В Европе бум туризма, причем без россиян и пока без китайцев

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
На главную страницу