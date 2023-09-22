Журналисты выяснили, сколько стоит арт-коллекция Абрамовича

Совместное расследование журналистов ZDF, Der Spiegel, The Guardian, "Важные истории" и других СМИ выявило, что коллекция Абрамовича ценнее, чем предполагалось ранее, а также то, каким образом олигарх обходит санкции.

Как пишет издание "Важные истории" , "изучая утечку файлов кипрского бизнес-регистратора MeritServus", журналисты "обнаружили там опись коллекции и структуру владения ею". Картины Моне и Дега, Пикассо и Магритта, Кунса и Фрейда, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард долларов, находятся в собственности Романа Абрамовича и его компаний. Журналисты, участвовавшие в расследовании, предполагают, что кипрские компании, предоставляющие различные финансовые услуги, помогли Абрамовичу защитить коллекцию от санкций. Сам миллиардер пока не ответил ни на один вопрос журналистов.

В августе 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины опубликовало список произведений искусства, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями. В нем значились и четыре картины из частной коллекции миллиардера Романа Абрамовича. Начиная с конца 2000-х годов, олигарх приобрел через сеть офшорных компаний более 300 ценнейших экспонатов. "Покупка произведений искусства облегчает сокрытие незаконно полученного богатства", - заявил аналитик нацагентства Павел Кулик в интервью западным СМИ.

После вторжения России в Украину Абрамович попал в санкционный список Великобритании, стран Евросоюза, Швейцарии, Канады, Новой Зеландии и Украины из-за его тесных связей с российским президентом Путиным. Однако сложная система подставных лиц и компаний затрудняет отслеживание активов миллиардера.

Роль бывшей жены Абрамовича

Произведения искусства, которые миллиардер приобретал с конца 2000-х годов, сделали его одним из самых влиятельных коллекционеров в мире. По данным журналистов-расследователей, его третья жена - Дарья Жукова - активно принимала участие в процессе приобретения артефактов. Пара рассталась в 2016 году, но их связывают двое общих детей и дорогостоящая коллекция произведений искусства.

Как сообщают СМИ, участвовавшие в расследовании, в начале 2021 года Дарья Жукова стала вместе со своим бывшим мужем Абрамовичем вторым равноправным бенефициаром кипрской трастовой компании Ermis Trust Settlement. Компания Ermis владеет и фирмой Seline Invest, которой в свою очередь принадлежат произведения искусства Абрамовича. По утверждению команды расследователей, в начале 2022 года Дарья Жукова получила "безотзывное право" на 51 процент распределений траста, у Абрамовича - только 49 процентов. Хитрость в том, что санкции обычно применяются в том случае, когда лицо, подвергшееся им, имеет в активе более 50 процентов участия. Таким образом, бывшая жена Абрамовича сыграла одну из ключевых ролей в обходе санкций, констатируют журналисты.

Сама Дарья Жукова не подвергается санкциям. Она сообщила журналистам ZDF и ее медиа-партнерам через лондонскую юридическую фирму, что никогда не предпринимала никаких шагов для обхода санкций, это относится и к произведениям искусства. По словам Жуковой, она не является их владельцем, а исполняет роль бенефициара.

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