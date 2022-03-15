Трюфели, премиум-авто и энергетика: что в 4-м пакете санкций ЕС против России

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций за войну России против Украины. DW рассказывает, какие продукты роскоши теперь запрещено поставлять в РФ и как ЕС будет тормозить развитие российской энергетики.
Евросоюз ввел уже четвертый пакет санкций за войну России против Украины. Его утвердили утром во вторник, 15 марта. А в Официальном журнале ЕС решения об ограничениях были опубликованы вечером в тот же день, после чего они вступили в силу.
Если в предыдущих санкциях Евросоюза за войну России против Украины было много финансовых ограничений, то четвертый пакет санкций сосредоточился прежде всего на торговле.
Из Евросоюза теперь запрещено экспортировать или поставлять в Россию ряд предметов роскоши. Речь идет о 22 категориях товаров. В целом это ограничение распространяется только на товары, цена которых превышает 300 евро за одну единицу. В частности, это икра, трюфели, вина и другой алкоголь; сигары, парфюмы и декоративная косметика; кожаные изделия, включая сумки, одежду и обувь; ковры, драгоценные камни и украшения из золота и серебра; посуда и хрусталь; часы.
Для некоторых категорий предусмотрено и более высокий ценовой порог. Для электроприборов личного пользования, например холодильников, принтеров, смартфонов, - это 750 евро. Для аудио- и видеоаппаратуры граница составляет 1000 евро, а для музыкальных инструментов - 1500 евро. Транспортные средства нельзя будет поставлять в Россию, если они стоят больше 50 000 евро. Это не только автомобили, а также, например, яхты, катера, самолеты. А вот для мотоциклов, как и для лыжных подъемников порог установили на уровне 5000 евро.
В прошлом году импорт этих европейских товаров в РФ составил 3,5 млрд евро. Но речь идет обо всех продуктах из 22 категорий, вне зависимости от их цены.
Санкции предусматривают и некоторые исключения, а именно для автомобилей скорой помощи, а также для товаров, необходимых для работы иностранных дипломатических миссий в России.
Подобные запреты на экспорт предметов роскоши из ЕС действуют в отношении Северной Кореи и Сирии.
В Евросоюз нельзя будет импортировать из РФ ряд товаров из стали. Запрещено также перевозить их транзитом по территории ЕС. Среди них, например, горяче- и холоднокатаный прокат, арматура, железнодорожные рельсы, трубы. Уже подписанные контракты по этим товарам можно будет выполнять до 17 июня. Это время дали европейским компаниям, чтобы те могли переориентироваться на других поставщиков.
В прошлом году Евросоюз импортировал из России этих товаров на 3,3 млрд евро. Теперь он распределит эту квоту между другими поставщиками - в соответствии с их долей в импорте в ЕС. На европейский рынок шла почти четверть экспорта всей российской стали.
В Россию нельзя будет поставлять товары и технологии для энергетического сектора. Запрещено предоставлять и услуги в этой сфере. Также нельзя вкладывать новые инвестиции в энергетические компании в России и создавать с ними общие предприятия.
Ограничения также распространяются на разведку, добычу и переработку природного газа, нефти и твердого ископаемого топлива, например угля. Эти меры должны затормозить развитие энергетического сектора России. Исключение при этом сделали для "мирного атома". Причина в том, что ряд стран ЕС пользуются услугами "Росатома" для своих атомных электростанций, построенных в советские времена.
Четвертый пакет санкций запретил любые трансакции с российскими государственными компаниями. До этого их нельзя было только рефинансировать. Речь идет обо всех предприятиях, в которых РФ, ее правительство или центробанк владеют или контролируют более 50% акций. Уже действующие сделки можно будет выполнять до 15 мая.
Поскольку Евросоюз до сих пор зависит от энергоносителей из РФ, то в решении о санкциях отдельно подчеркнули, что ни одно из ограничений не касается поставок в ЕС газа, нефти и угля. В частности, в Россию можно экспортировать товары и технологии, необходимые для доставки энергоносителей в Евросоюз. Точно так же, например, "Газпрому" можно будет и далее платить за голубое топливо.
С 15 апреля рейтинговым агентствам запретят предоставлять услуги, связанные с кредитными рейтингами, любым компаниям и лицам в РФ. На практике это заморозит российские кредитные рейтинги на "мусорном" уровне и будет препятствовать инвестициям как в Россию, так и из нее.
Поскольку три крупнейших агентства - S&P, Moody's і Fitch - зарегистрированы в США, то Брюссель ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы и тот присоединился к этим санкциям.
Из-за войны России против Украины Евросоюз внес в санкционный список еще 15 физических и 9 юридических лиц. В список попали, в частности, олигарх Роман Абрамович, крупные акционеры "Альфа-Групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, собственник финансовой группы "Нафта Москва" Сулейман Керимов, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Среди попавших в санкционный список компаний значатся "Рособоронэкспорт", а также производители различного вида вооружений: "НПО Высокоточные комплексы" (ракеты, в частности "Искандер-М"), "Вертолеты России" (ударные вертолеты Ка-52), "Уралвагонзавод" (танки Т-72Б3) и "Объединенная авиастроительная корпорация" (самолеты). Все эти вооружения российские войска применяют в войне против Украины, подчеркнули в Совете ЕС.
Этим людям и компаниям заморозили активы в Евросоюзе. А физическим лицам также запрещено въезжать на территорию ЕС.
Смотрите также: