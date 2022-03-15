Трюфели, премиум-авто и энергетика: что в 4-м пакете санкций ЕС против России

Евросоюз ввел уже четвертый пакет санкций за войну России против Украины. Его утвердили утром во вторник, 15 марта. А в Официальном журнале ЕС решения об ограничениях были опубликованы вечером в тот же день, после чего они вступили в силу.

Если в предыдущих санкциях Евросоюза за войну России против Украины было много финансовых ограничений, то четвертый пакет санкций сосредоточился прежде всего на торговле.

Запрет на поставки в Россию предметов роскоши из ЕС

Из Евросоюза теперь запрещено экспортировать или поставлять в Россию ряд предметов роскоши. Речь идет о 22 категориях товаров. В целом это ограничение распространяется только на товары, цена которых превышает 300 евро за одну единицу. В частности, это икра, трюфели, вина и другой алкоголь; сигары, парфюмы и декоративная косметика; кожаные изделия, включая сумки, одежду и обувь; ковры, драгоценные камни и украшения из золота и серебра; посуда и хрусталь; часы.

ЕС запретил экспортировать в Россию транспортные средства дороже 50 тысяч евро

Для некоторых категорий предусмотрено и более высокий ценовой порог. Для электроприборов личного пользования, например холодильников, принтеров, смартфонов, - это 750 евро. Для аудио- и видеоаппаратуры граница составляет 1000 евро, а для музыкальных инструментов - 1500 евро. Транспортные средства нельзя будет поставлять в Россию, если они стоят больше 50 000 евро. Это не только автомобили, а также, например, яхты, катера, самолеты. А вот для мотоциклов, как и для лыжных подъемников порог установили на уровне 5000 евро.

В прошлом году импорт этих европейских товаров в РФ составил 3,5 млрд евро. Но речь идет обо всех продуктах из 22 категорий, вне зависимости от их цены.

Санкции предусматривают и некоторые исключения, а именно для автомобилей скорой помощи, а также для товаров, необходимых для работы иностранных дипломатических миссий в России.

Подобные запреты на экспорт предметов роскоши из ЕС действуют в отношении Северной Кореи и Сирии.

Запрет на импорт из России продуктов из стали

В Евросоюз нельзя будет импортировать из РФ ряд товаров из стали. Запрещено также перевозить их транзитом по территории ЕС. Среди них, например, горяче- и холоднокатаный прокат, арматура, железнодорожные рельсы, трубы. Уже подписанные контракты по этим товарам можно будет выполнять до 17 июня. Это время дали европейским компаниям, чтобы те могли переориентироваться на других поставщиков.

Череповецкий металлургический комбинат

В прошлом году Евросоюз импортировал из России этих товаров на 3,3 млрд евро. Теперь он распределит эту квоту между другими поставщиками - в соответствии с их долей в импорте в ЕС. На европейский рынок шла почти четверть экспорта всей российской стали.

Евросоюз тормозит развитие российской энергетики

В Россию нельзя будет поставлять товары и технологии для энергетического сектора. Запрещено предоставлять и услуги в этой сфере. Также нельзя вкладывать новые инвестиции в энергетические компании в России и создавать с ними общие предприятия.

Ограничения также распространяются на разведку, добычу и переработку природного газа, нефти и твердого ископаемого топлива, например угля. Эти меры должны затормозить развитие энергетического сектора России. Исключение при этом сделали для "мирного атома". Причина в том, что ряд стран ЕС пользуются услугами "Росатома" для своих атомных электростанций, построенных в советские времена.

В ЕС запретили все трансакции с госкомпаниями из РФ

Четвертый пакет санкций запретил любые трансакции с российскими государственными компаниями. До этого их нельзя было только рефинансировать. Речь идет обо всех предприятиях, в которых РФ, ее правительство или центробанк владеют или контролируют более 50% акций. Уже действующие сделки можно будет выполнять до 15 мая.

Поскольку Евросоюз до сих пор зависит от энергоносителей из РФ, то в решении о санкциях отдельно подчеркнули, что ни одно из ограничений не касается поставок в ЕС газа, нефти и угля. В частности, в Россию можно экспортировать товары и технологии, необходимые для доставки энергоносителей в Евросоюз. Точно так же, например, "Газпрому" можно будет и далее платить за голубое топливо.

Рейтинговые агентства не смогут предоставлять услуги в России

С 15 апреля рейтинговым агентствам запретят предоставлять услуги, связанные с кредитными рейтингами, любым компаниям и лицам в РФ. На практике это заморозит российские кредитные рейтинги на "мусорном" уровне и будет препятствовать инвестициям как в Россию, так и из нее.

Поскольку три крупнейших агентства - S&P, Moody's і Fitch - зарегистрированы в США, то Брюссель ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы и тот присоединился к этим санкциям.

Абрамович попал под санкции Евросоюза

Из-за войны России против Украины Евросоюз внес в санкционный список еще 15 физических и 9 юридических лиц. В список попали, в частности, олигарх Роман Абрамович, крупные акционеры "Альфа-Групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, собственник финансовой группы "Нафта Москва" Сулейман Керимов, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Среди попавших в санкционный список компаний значатся "Рособоронэкспорт", а также производители различного вида вооружений: "НПО Высокоточные комплексы" (ракеты, в частности "Искандер-М"), "Вертолеты России" (ударные вертолеты Ка-52), "Уралвагонзавод" (танки Т-72Б3) и "Объединенная авиастроительная корпорация" (самолеты). Все эти вооружения российские войска применяют в войне против Украины, подчеркнули в Совете ЕС.

Этим людям и компаниям заморозили активы в Евросоюзе. А физическим лицам также запрещено въезжать на территорию ЕС.

Смотрите также:

Война в Украине - 15.03.2022 Пожилая женщина - жительница одного из подвергшихся обстрелу многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве, 15 марта. Также в этой хронике - фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 миллиона детей; акция в прямом эфире Первого канала; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.

Война в Украине - 15.03.2022 Спасатели тушат пожар в жилом районе Киева, 15 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Квартира в доме, попавшем под обстрел в Киеве накануне, 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Тела погибших жителей Киева, 14 марта. По данным ООН на начало этой недели, за время боевых действий на территории Украины погибло как минимум 630 мирных жителей, 1125 человек ранено. При этом власти осажденного Мариуполя сообщают уже о 2187 погибших жителях только в этом городе.

Война в Украине - 15.03.2022 Мэр Киева Виталий Кличко на месте спасательных работ, 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Утро после обстрела в Киеве, 15 марта. Вечером этого дня, во вторник, в городе вступает в силу 35-часовой комендантский час - до 17 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Столица Украины готова к обороне. Один из блокпостов, 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Российские войска также продолжают обстреливать и бомбить другие украинские города. Эта фотография сделана в Харькове 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Разрушенный жилой дом в центре Харькова, 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Горящие дома в Мариуполе, 14 марта. Фотография распространена отдельным отрядом "Азов" Национальной гвардии Украины.

Война в Украине - 15.03.2022 Фотография из Донецка, над которым, как утверждает российская сторона, 14 марта была сбита украинская ракета "Точка У". По данным администрации города, в результате падения обломков здесь погибли 20 человек.

Война в Украине - 15.03.2022 На пустой площади. Выстроившиеся в символ "V" музыканты российского военного оркестра во Владивостоке, 15 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Акция протеста редактора Марины Овсянниковой во время эфира новостной программы российского Первого канала 14 марта вызвала активную реакцию в соцсетях - от поддержки до утверждений, что акция не могла состояться в прямом эфире…

Война в Украине - 15.03.2022 Одна из фотографий военной техники РФ в Украине, распространяемых государственным агентством ТАСС. Около города Попасная в Луганской области, 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 "Русский танк. Конотопские ведьмы в действии". Плакат в городе Лубны Полтавской области Украины.

Война в Украине - 15.03.2022 Украинский военный патруль во Львове, 14 марта.

Война в Украине - 15.03.2022 Швейная мастерская во Львове перешла на изготовление украинских флагов и сумок для оказания первой помощи.

Война в Украине - 15.03.2022 КПП Медыка на границе с Польшей. С начала войны из Украины уехали уже более трех миллионов беженцев. Об этом 15 марта сообщила Международная организация по миграции (МОМ) - подразделение ООН.

Война в Украине - 15.03.2022 Еще один снимок из польского села Медыка. По данным ООН, почти половина украинских беженцев - дети.

Война в Украине - 15.03.2022 Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны, - говорится в заявлении МОМ. Этот снимок - из столицы Бельгии Брюсселя.

Война в Украине - 15.03.2022 Автобус на украино-румынской границе. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - заявил представитель Международной организации по миграции Пол Диллон.

Война в Украине - 15.03.2022 Берлинская неделя моды, 15 марта. На подиуме - коллекция немецкого модельера Ани Гокель. Платье в цветах украинского флага демонстрирует украинская танцовщица Наталия Овчарова, вынужденная покинуть страну из-за войны. Автор: Николай Пермяков

