 Евросоюз запретил рейтинговым агентствам оценивать российские компании | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2022

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Европа

Евросоюз запретил рейтинговым агентствам оценивать российские компании

Еврокомиссия надеется, что запрет позволит усилить экономическое давление на Кремль. Данная мера затруднит финансирование российской войны в Украине, уверен регулятор.

Головной офис агентства Fitch в Нью-Йорке

Головной офис агентства Fitch в Нью-Йорке

Евросоюз запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать российские облигации и компании. "Эти санкции позволят еще больше усилить экономическое давление на Кремль. Кроме того, российскому правительству будет сложнее финансировать вторжение в Украину", - заявила Еврокомиссия (ЕК) во вторник, 15 марта, отметив, что введенная Брюсселем мера была скоординирована с международными партнерами, включая США.

Многие инвесторы при принятии решений о вкладах ориентируются на оценки крупных рейтинговых агентств, чтобы лучше спрогнозировать возможные потери. Многие институционные инвесторы, такие как страховые компании или пенсионные фонды, даже обязаны учитывать данные о кредитоспособности, чтобы надежнее защищать деньги своих клиентов. Если новых рейтингов по России больше составляться не будет, то приток капитала в эту страну, по всей видимости, сильно сократится, отмечает агентство Reuters.

Подрыв основ кредитования России

Целый ряд рейтинговых агентств уже понизил кредитоспособность России до "мусорного" уровня, указав не весьма высокую угрозу дефолта. "Западные санкции стали большим шоком для основ кредитования России и могут подорвать ее готовность к обслуживанию государственной задолженности", - обосновало свою оценку рейтинговое агентство Fitch.

Новый санкционный пакет Евросоюза также включает в себя запрет на импорт российских изделий из стали. По оценкам, это лишит Россию доходов на сумму в 3,3 млрд евро. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая элитные модели автомобилей и драгоценности. В штрафной список включены еще целый ряд состоятельных россиян из окружения президента РФ Владимира Путина.

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    Автор: Николай Пермяков


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