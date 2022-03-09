 Экономист Мовчан: Инфляция в РФ в 2022 году может составить 20 процентов | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 12.03.2022

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Экономика

Экономист Мовчан: Инфляция в РФ в 2022 году может составить 20 процентов

Зависимость от китайского импорта, снижение добычи нефти и газа, огромная инфляция - цена, которую России придется заплатить за войну в Украине. Интервью DW с экономистом Андреем Мовчаном.

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После вторжения России в Украину западные компании начали массово уходить с российского рынка, а страны Запада обсуждают возможность отказа от поставок энергоносителей из РФ. DW поговорила с известным экономистом Андреем Мовчаном, который рассказал, что это означает для российской экономики и как ухудшение экономической ситуации в стране может ударить по россиянам.

Deutsche Welle: Западные компании массово приостанавливают бизнес или уходят из России. Есть ли риск китаизации российской экономики, то есть полной переориентации на Китай? И в чем здесь может быть опасность?

Андрей Мовчан: Это не риск, это некоторая данность на сегодняшний день. И это, очевидно, единственный вариант выхода для экономики, потому что импорт надо чем-то заменять. Россия критически зависит от западного импорта, и Китай - это единственный источник такой замены. Чем это грозит - понятно. Россия под руководством президента Путина 20 лет боролась за свою экономическую и политическую независимость - и вот в один момент политическая и экономическая независимость закончилась, потому что есть один партнер, от которого Россия теперь будет полностью зависеть, и нет никакой диверсификации, никакой альтернативы.

- Но Китай не сможет компенсировать поставки оборудования в сфере высоких технологий, например, для добычи нефти и газа. Как в таком случае быть российской промышленности?

Андрей Мовчан

Андрей Мовчан

- Российская промышленность тоже не сможет это компенсировать, потому что технологий нет и не будет. И если эти технологии будут жестко запрещены к поставке, то Китай нарушать эти жесткие запреты не будет. Для Китая Россия - это маленький бонус, а торговля с Америкой и Европой - это огромный и очень важный бизнес, потому что за счет внутреннего спроса Китай не может поднимать свою экономику. Поэтому, конечно, китайцы в самых острых углах будут соблюдать санкции, но везде, где будет серая зона, они, конечно, будут искать свою выгоду.

Однако можно прогнозировать, что в России год от года будет падать добыча. Когда Евросоюз говорит, что к 2030 году хочет полностью отказаться от российских нефти и газа, то говорят это европейцы потому, что понимают: к 2030 году получать будет нечего.

- В Германии и в других странах ЕС действительно сейчас активно обсуждают возможный отказ от поставок российских нефти и газа. Как сильно это ударит по российской экономике?

- Европа не готова сейчас отказываться от российского газа. Это будет постепенный процесс, и длиться он будет, возможно, дольше, чем процесс трансформации самой России. Европа хочет отказаться от российского газа полностью через 8 лет. Этот огромный срок. Что касается нефти, это может произойти быстрее. Это будет сильно зависеть от договоренностей с другими странами, от ситуации на рынке. Пока этот процесс не идет. И совокупных поступлений в бюджет от продажи нефти и газа даже с большим дисконтом России будет хватать на поддержание нормального платежного баланса. Здесь дефицита возникать не будет.

- Как ухудшение экономической ситуации в России сможет повлиять на политическую ситуацию в стране?

- Это очень сложно сказать. Мы знаем яркие примеры того, как резкое ухудшение экономики никак не меняло политическую ситуацию. Венесуэла, в частности, один из примеров. Иран, наверное, тоже очень хороший пример этого. Власть идеологических лидеров в Иране сегодня почти так же сильна, как это было 40 лет назад. И в этом смысле говорить определенно, что экономические трудности изменят режим, изменят поведение Путина и его окружения или поменяют саму власть, мы не можем.

Но, конечно, надо понимать, что подавляющее большинство людей в окружении Путина очень сильно затронуто тем, что сейчас происходит. Их благосостояние, их перспективы, их планы разрушены. Для них сейчас стоит выбор: либо строить все заново внутри страны на значительно меньшей базе и без перспектив будущего для своих детей, которое практически все они видели за рубежом, либо пытаться как-то изменить ситуацию. Как они смогут ее изменить, как смогут договорится и когда это произойдет, мы пока сказать не можем.

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- Российские власти пообещали огромные выплаты семьям погибших в войне с Украиной, а также малоимущим семьям с детьми. Насколько обременительными для российской экономики будут эти расходы?

- Выплаты в рублях в целом ничего не меняют в экономике, кроме создания инфляции. В зависимости от объемов эти выплаты тем или иным образом будут ускорять инфляцию. Я бы ожидал, что инфляция в этом году составит процентов 20, а может быть и больше. При этом российская экономика не будет успевать быстро перестраиваться.

Основная проблема будет состоять не в том, что, скажем, McDonald's уходит из России, и не в том, что технологии не поставляют, а в том, что рвутся все производственные цепочки, основанные на западном импорте. Огромное количество людей просто останется без работы, а предприятия перестанут производить. Это все нужно как-то перестраивать на другую продукцию. У этой продукции должен быть рынок сбыта. Это все дело не одного года. В процессе, скорее всего, инфляция будет очень высокой, и эти дополнительные выплаты и сегодняшняя дедолларизация - возврат к рублю - тоже будут очень сильно влиять на инфляцию, на появление дефицита. То есть мы, образно говоря, из 1997 года отправляемся назад в сторону 1991-го.

- Если говорить о дедолларизации, то российский Центробанк уже ввел ограничения на снятие наличной валюты с банковских вкладов. То есть сбережения людей фактически либо заблокировны, либо потеряны. Насколько это существенная проблема для населения?

- Cбережения в России были лишь у небольшого количества людей. Основная масса россиян вообще не имеет сбережений, и в этом смысле на них это никак не повлияет. Сбережения, составляющие более 10 тысяч долларов, были у очень немногих. Поэтому в масштабе экономики это не сильно влияет. Но есть факт обесценивания рубля, который уже потерял в цене на рынке почти в два раза с довоенных времен, и эффективный курс, конечно, будет в два раза меньше.

Это влияет, потому что основа потребления любого российского человека - импорт прямо или косвенно. И этот импорт в два раза подорожал. Если поднять зарплаты в два раза, то цены поднимутся - причем больше, чем в два раза, потому что это инфляционная спираль. И в этом смысле я бы оценил суммарные потери покупательной способности россиян процентов в 25-30, а может быть и больше. Но, конечно, эта цифра очень приблизительная. Надо смотреть, что будет дальше.

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    Автор: Николай Пермяков


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