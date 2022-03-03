Алексашенко: За преступления властей всегда платит население

Российское военное вторжение в Украину стало причиной целого ряда экономических санкций, введенных за последнюю неделю странами Запада против РФ. Оценить влияние этих санкций DW попросила российского экономиста, бывшего зампреда Центробанка России Сергея Алексашенко.

DW: Как вы оцениваете все те санкции, которые сейчас вводятся Западом против России?

Сергей Алексашенко: Эти санкции гораздо сильнее чем те, которые были введены в 2014 году. Они еще не работают на максимальную силу, еще далеки от тех санкций, которые были введены против Ирана в свое время. Санкции будут очень сильно бить по российской экономике, и этот эффект будет наступать не сразу, а постепенно. Санкции будут так работать, что давление будет возрастать с каждым днем. То есть это будет не единомоментно: вот вчера санкций не было, и мы жили хорошо, а сегодня санкции наступили, и мы живем плохо. Новости о том, что что-то меняется, что-то происходит, будут приходить каждый день. То, что мы видим сегодня - это падение курса рубля. Но я бы сказал, что это еще цветочки, ягодки будут впереди.

- Как относиться к тому факту, что новые санкции бьют также и по рядовому российскому жителю, в том числе и по тем, кто выступает против войны? Все эти люди оказываются тоже под санкциями экономическими…

- Послушайте, российские снаряды бьют по мирным украинским городам, и от них гибнут мирные украинские люди, которые, вообще говоря, ни в чем не виноваты и которые ничего плохого россиянам не сделали. Значит, тех россиян, кто не согласен с войной, мало, значит, они недостаточно сильно выражают свой протест.

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Я считаю, что одна из целей западных санкций, их месседж… Или вы живете по нашим правилам, не нападаете на соседей, не плюете в туалетах, не писаете в лифтах - и тогда вы можете пользоваться западной финансовой системой, можете учить своих детей в западных университетах, можете покупать недвижимость, можете покупать импортные товары и летать на импортных самолетах - или вы делаете, что хотите, не обращаете ни на кого внимания, но тогда, извините, мы вам ограничиваем доступ к тому, что у нас имеется, к тому что мы производим. Соответственно, Россия, россияне должны для себя принять решение, по каким правилам они будут жить.

Сказать, что Запад собирается уничтожить Россию - это неправда. Никто не собирается воевать с Россией, потому что все понимают крайне тяжелые последствия этого сценария. Но сказать, что Запад готов терпеть выходки России, тоже неправда. За все надо платить, и за ошибки и преступления властей всегда платит население - независимо от того, поддерживали вы их или нет.

- В среду пришла новость о том, что больше нельзя поставлять банкноты евро в Россию. Что это значит для экономики и для обычного обывателя?

- Для обычного обывателя это означает, что если у вас есть вклад в каком-то банке, номинированный в евро, то вы не сможете получить из банка эти банкноты. Банк вам может предложить их поменять на рубли или на доллары, но евро вы получить не сможете. Не могу сказать, что это какая-то такая катастрофическая санкция, что она сильно разрушает российскую экономику. Но она бьет по обеспеченному классу, по тем, кто привык ездить в Европу на шопинг.

- Может ли Россия экономически заменить сотрудничество со странами Запада сближением с Китаем? Насколько это реалистично и сколько нужно времени на это?

- Это невозможно, ни за какое время, ни за какие деньги и ни при каких обстоятельствах.

Давайте я вам приведу два примера. Европейский Союз ввел санкции на поставку России самолетов, запчастей к самолетам, двигателей и запчастей к двигателям, на проведение технического обслуживания, на страхование полетов, на предоставление лизинговых услуг. Это означает, что в течение 28 дней все самолеты должны встать в депо, потому что раз в 4 недели у них должно проходить обновление программного обеспечения. Если оно не проходит, то страховые компании отзывают страховку, а лизинговые компании отзывают самолеты. Вот скажите, пожалуйста, может ли Китай поставить России парк самолетов, которые будут летать? Ответ - нет, потому что у Китая таких самолетов нет. Китай сам летает на боингах и эйрбасах.

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Мировые лидеры контейнерных перевозок, которые возят контейнеры по всему миру и делают процентов 60 мировых перевозок, сказали, что мы не будем возить контейнеры в Россию и из России. Это означает, что поток импортных грузов, который идет в Россию, который уходит из России, останавливается. Скажите, пожалуйста, Китай может это чем-то заменить? Не может.

Если у вас дети учатся в европейском университете и у вас есть счет в Сбербанке, а корреспондентские счета Сбербанка заблокированы - то вы не можете ребенку отправить деньги на жизнь и обучение. Скажите, чем вам может помочь Китай? Не говоря уже о том, что, вообще говоря, Китай не горит желанием помогать России. Китаю исторически, в долгой перспективе выгодна слабая Россия, потому что с ней будет проще договариваться о поставках сырья. Больше Китаю от России ничего не надо.

Поэтому Китай Запад заменить не может. Китай может поставлять много оборудования среднего уровня, но Китай никогда не был технологическим лидером, который поставляет сложнейшее оборудование, которое Россия всегда закупает в Европе или в Америке.

- Что в итоге ждет российскую экономику? Это, скажем, начало 90-х годов или это вообще в принципе что-то новое, какое-то новое измерение, которое не с чем даже сравнить?

- Я затрудняюсь сейчас найти сравнение. Наверное, мы находимся в фазе такого…. нельзя сказать "свободного падения", но мы попали в ледяной желоб, как на бобслейной трассе, и катимся по нему вниз. Мы не знаем с вами, сколько этот желоб продолжается, какая у него протяженность, сколько еще будет поворотов и что там в конце. Поэтому предсказать я не могу. Я понимаю, что это будет другая жизнь, и она будет тяжелая. Жить будет гораздо тяжелее и хуже.

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