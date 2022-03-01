ЕС отключил семь российских банков от SWIFT: как это работает

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Евросоюз отключил семь российских банков от сервисов обмена финансовыми сообщениями, в частности от SWIFT. Что такое SWIFT, как работает отключение от него и почему не отключили всю Россию.
Из-за войны РФ против Украины Евросоюз отключает ряд российских банков от систем обмена финансовой информацией, в частности от SWIFT. Это решение Совета ЕС опубликовали в среду, 2 марта, в Официальном журнале ЕС, после чего оно сразу же вступило в силу. DW объясняет, как эти санкции будут работать.
Под санкции попали семь банков: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ ("Внешэкономбанк"). Ограничения касаются также российских юрлиц, на более чем 50% принадлежащие этим банкам.
Само отключение произойдет не сразу, а через 10 дней, 12 марта. Чиновник Еврокомиссии пояснил корреспонденту DW, что этот период необходим европейским банкам, чтобы завершить текущие трансакции. Иначе их придется компенсировать по гарантии рисков экспорта.
SWIFT (аббревиатура названия Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) часто называют платежной системой. Но это неправильное обозначение. SWIFT не совершает никаких платежей. Он является сервисом обмена сообщениями о финансовых операциях. С помощью него банки, включая центробанки, инвестиционные учреждения и компании обмениваются защищенными сообщениями о платежах, торгах или же ценных бумагах. Этот сервис действует с 1977 года, им пользуются более 11 000 финансовых учреждений во всем мире.
Можно ли совершать платежи без использования SWIFT? Да, это возможно. И существуют альтернативные сервисы. Один из них - это китайская CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Второй - российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако они могут лишь частично заменить SWIFT. Первая из них используется прежде всего для расчетов между российскими и китайскими банками и компаниями, а вторая используется преимущественно для внутрироссийских трансакций. Но, по данным Еврокомиссии, SWIFT доминирует даже для платежей внутри России, покрывая 70% из них. А во всем мире SWIFT обслуживает более половины всех трансграничных платежей.
Другой вариант замены - непосредственный обмен сообщениями с помощью электронной почты или факса. Для некоторых платежей этот способ может применяться, но по сравнению со SWIFT он намного более медленный и затратный, менее защищенный и имеет более высокий риск ошибок из-за человеческого фактора. Без SWIFT особенно тяжело совершать многочисленные платежи либо же трансакции, проходящие через несколько банков.
Почему в ЕС выбрали именно эти семь банков для введения санкций? Источник DW в Еврокомиссии отмечает, что они прямым или опосредованным образом связаны с финансированием военной машины России и ее вторжением в Украину.
Среди банков, отключаемых от SWIFT, есть второй номер на банковском рынке РФ - ВТБ. Но в списке нет крупнейшего кредитного учреждения страны - "Сбербанка". Также санкции не ввели против "Газпромбанка". Почему для них сделали исключение? Причина в том, что именно через "Сбербанк" и "Газпромбанк" проходят основные расчеты с Россией за газ и нефть. С прошлого года цены на них и без того очень высокие. А введенные Евросоюзом санкции из-за войны РФ против Украины также сильно ударят по его экономике. Поэтому правительства стран объединения не хотят еще ухудшать ситуацию с ценами на энергоносители для жителей ЕС.
Можно ли было отключить "Сбербанк" и "Газпромбанк" от SWIFT, сделав исключение для расчетов за нефть и газ? Нет, отключить только отдельные виды платежей невозможно технически. Отключить возможно только конкретных пользователей целиком. Тогда их коды блокируются, после чего с ними невозможен обмен никакими сообщениями.
В Еврокомиссии подчеркивают, что цель санкций - ослабить возможность российского государства вести войну против Украины, а не навредить экономике РФ.
Следует отметить, что регламент, принятый Советом ЕС, не упоминает непосредственно SWIFT. Он запрещает предоставлять семи банкам "специализированные услуги обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными". Поскольку SWIFT является самым распространенным таким сервисом, то речь идет в первую очередь о нем, но ограничения касаются всех таких сервисов, зарегистрированных в ЕС.
Про отключение банков от этих сервисов договорились не только все страны Евросоюза, но также и Большой семерки (G7). Поскольку юридически SWIFT является обществом, зарегистрированным по бельгийскому законодательству, то для отключения от него конкретных российских банков нужно было решение Евросоюза. Его приняли в виде регламента, имеющего прямое действие на территории всех стран объединения, включая Бельгию.
Вместе с отключением от SWIFT, Евросоюз ввел и другие санкции. Во-первых, в Россию запретили поставлять, продавать или передавать банкноты европейской валюты. Это сделали, чтобы закрыть российским банкам возможность обходить финансовые санкции ЕС путем ввоза в Россию наличных евро. Этот запрет не касается денег для личного пользования, с которыми физические лица из ЕС будут въезжать в РФ. Исключение сделано и для налички, нужной для работы дипломатов, консульских служб или международных организаций в России.
Во-вторых, запрещено инвестировать, участвовать либо способствовать будущим проектам, к финансированию которых причастен Российский фонд прямых инвестиций. Это суверенный инвестфонд РФ, вкладывающий деньги в высокие технологии и перспективные секторы экономики.
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