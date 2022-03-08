В России запретили обменивать рубли на валюту

Из-за ограничения поступления в страну долларов в связи с западными санкциями Банк России запретил гражданам покупку наличной валюты. Сообщение о введении нового порядка валютных операций сроком до 9 сентября обнародовано в ночь на среду, 9 марта. Обменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Кроме того, граждане могут снять деньги в иностранной валюте только с открытых ранее (до 9 марта) валютных счетов и вкладов, и лишь в объеме до 10 тысяч долларов. При этом независимо от того, в какой валюте был открыт счет, банки будут выдавать наличные только в долларах. Средства свыше суммы в 10 тысяч долларах можно будет получить лишь в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

ЦБ рекомендует пользоваться картой "Мир"

В случае потребности в наличной валюте при выезде за рубеж ЦБ советует расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в валюте страны поездки. На настоящий момент карта "Мир" принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.

В начале марта в рамках очередного санкционного пакета из-за вторжения российских войск в Украину Евросоюз запретил экспорт в Россию банкнот евро и отключил семь российских банков от сервиса обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Из-за того, что американские платежные системы Visa и Mastercard заблокировали ряд российских банков, их клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

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