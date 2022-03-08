 В России запретили обменивать рубли на валюту | Новости из Германии о России | DW | 09.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России запретили обменивать рубли на валюту

ЦБ России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты, запретив ее покупку гражданами. Получить на руки иностранную валюту смогут лишь владельцы валютных счетов и то только в долларах и в ограниченном объеме.

Табло пункта обмена валюты в Петербурге, 1 марта 2022 г.

Табло пункта обмена валюты в Петербурге, 1 марта 2022 г.

Из-за ограничения поступления в страну долларов в связи с западными санкциями Банк России запретил гражданам покупку наличной валюты. Сообщение о введении нового порядка валютных операций сроком до 9 сентября обнародовано в ночь на среду, 9 марта. Обменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Кроме того, граждане могут снять деньги в иностранной валюте только с открытых ранее (до 9 марта) валютных счетов и вкладов, и лишь в объеме до 10 тысяч долларов. При этом независимо от того, в какой валюте был открыт счет, банки будут выдавать наличные только в долларах. Средства свыше суммы в 10 тысяч долларах можно будет получить лишь в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

ЦБ рекомендует пользоваться картой "Мир"

В случае потребности в наличной валюте при выезде за рубеж ЦБ советует расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в валюте страны поездки. На настоящий момент карта "Мир" принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.

В начале марта в рамках очередного санкционного пакета из-за вторжения российских войск в Украину Евросоюз запретил экспорт в Россию банкнот евро и отключил семь российских банков от сервиса обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Из-за того, что американские платежные системы Visa и Mastercard заблокировали ряд российских банков, их клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Смотрите также:

  • Краматорск, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Обстрелы и бомбежки украинских городов продолжаются. Страшные разрушения, жертвы среди мирного населения… Эта фотография сделана в Краматорске - 160-тысячном городе в Донецкой области.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Кася, врач живущая в Варшаве, организует эвакуацию пожилых людей в районе Тернополя.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Пожилая женщина из-под Тернополя покидает свой дом с помощью участников эвакуационной акции для людей, не способных сделать это самостоятельно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 08.03.2022

    Эвакуация жителей Ирпеня, 7 марта.

  • Львов, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Поезд с беженцами из Львова в сторону Польши.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 08.03.2022

    Путь или улица? "President ZELENSKY WAY" - около посольства Росссии в Вашингтоне.

  • Торонто

    Война в Украине - 08.03.2022

    Граффити c президентом РФ Владимиром Путиным в канадском городе Торонто. "Сделаем Россию снова великой!" - переделанный автором этой работы призыв "Make America Great Again" Дональда Трампа.

  • Сумы, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Подбитая российская военная техника около города Сумы на северо-востоке Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 08.03.2022

    "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" - плакат во Львове.

  • Харьков

    Война в Украине - 08.03.2022

    Колонна разрушенной военной техники вооруженных сил России под Харьковом, 7 марта.

  • Харьков, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинский военный осматривает российскую технику в лесу под Харьковом.

  • Любачув

    Война в Украине - 08.03.2022

    Женщины и дети покидают страну, мужчину остаются дома, чтобы защищать. Эта фотография сделана в польском городе Любачув.

  • Киев

    Война в Украине - 08.03.2022

    Участник сил территориальной обороны в Киеве готовится выйти на патрулирование города.

  • Будомеж

    Война в Украине - 08.03.2022

    Дети-беженцы из Украины в польском Будомеже.

  • Ватра-Дорней, 8 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Семьи украинских беженцев около костра в румынском городе Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Война в Украине - 08.03.2022

    В венгерском городе Захонь помещения местного музея передали под размещение беженцев и вывозят экспонаты.

  • Унтермайтинген

    Война в Украине - 08.03.2022

    В Германии беженцев, прибывающих в Берлин, начинают распределять по другим регионам страны. Здесь на снимке - пункт временного размещения в баварском Унтермайтингене.

  • Касима

    Война в Украине - 08.03.2022

    Акция солидарности в Японии. Украинские флаги на поле около города Касима.

  • Дрезден

    Война в Украине - 08.03.2022

    50-метровый пацифистский символ в цветах национального флага Украины на фасаде одного из отелей в восточногерманском городе Дрезден.

  • Пекин

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинские спортсменки и спортсмены продолжают успешно выступать на Паралимпийских играх в Пекине. На этой фотографии - медалистки Паралимпиады-2022 Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко (справа).

  • Стамбул, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Демонстрация в поддержку Украины в турецком городе Стамбул.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 44:05

Война в Украине: как остановить Путина?

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные эксперты называют "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022)  

Война в Украине: бои в разных частях страны, в России Путин вводит жесткие репрессии. DW Новости (04.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

BBC возобновляет вещание из России  

Uniper списывает "Северный поток - 2" и хочет продать в России "Юнипро"  

В Берлине не ожидают прекращения поставок российского газа  