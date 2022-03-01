 Mastercard и Visa заблокировали несколько российских банков | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2022

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Россия

Mastercard и Visa заблокировали несколько российских банков

Клиенты подпавших по санкции российских банков не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей. В то же время в России эти карты будут по-прежнему работать.

Платежные карты Visa и Mastercard

Американские платежные системы Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков из-за санкций, введенных после российского вторжения в Украину, сообщили представители компаний во вторник, 1 марта. Какие именно финансовые учреждения подпали под штрафные ограничения, не уточняется. Ранее санкции затронули ВТБ, БМ-Банк, "Саровбизнесбанк", банк "Открытие", "Совкомбанк", "Новикомбанк", РГС Банк.

Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Сервисы Google Pay и Apple Pay также будут недоступны. В то же время в России расплачиваться картами будет можно, поскольку внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.

В сообщении, обнародованной на сайте Visa, говорится, что компания принимает срочные меры, чтобы обеспечить соблюдение уже введенных санкций против России, и готова соблюдать дополнительные ограничения, которые могут быть введены. И Visa, и Mastercard также сообщили, что отправят по два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине по каналам ЮНИСЕФ и Красного Креста.

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    Автор: Николай Пермяков


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