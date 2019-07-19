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Visa

June 18, 2019 - Asuncion, Paraguay - Logo icon of Facebook is seen on a smartphone screen against Libra Association logo unfocused on background. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire |

Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook? 19.07.2019

Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.

ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

"Коммерсант" предостерегает от ухода из России международных платежных систем 12.07.2019

Принятый в первом чтении законопроект призван лишить иностранные платежные системы возможности отключать российские банки от проведения расчетов по картам.
Blockchain financial system : International database secure and transparent ; Base de donnees financiere securisee et transparente Reporters / EUREKA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DELEU

Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra 18.06.2019

На разработанной Facebook криптовалюте Libra не будут отражаться колебания курсов, а сама компания не получит доступа к финансовым данным пользователей, утверждают представители концерна.
Zwei Kreditkarten der Firmen Mastercard (l) und Visacard, fotografiert am Dienstag (21.06.2005) in Frankfurt am Main. Nach dem millionenfachen Diebstahl von Kreditkartendaten in den USA sind deutsche Kartenbesitzer bislang offenbar von kriminellen Attacken verschont geblieben. Dies teilte das Unternehmen Mastercard am Dienstag in Frankfurt mit. Auch dem Konkurrenten Visa ist kein Missbrauch bekannt. Foto: Boris Roessler dpa/lhe (zu dpa 0361 vom 21.06.2005) +++(c) dpa - Report+++ pixel

Центробанк РФ посоветовал банкам готовиться к отключению от платежных систем 07.12.2018

В российском Центробанке опасаются, что новые санкции США в отношении России могут затронуть крупные российские банки и привести к отключению от международных платежных систем.
2400686 03/21/2014 Rossiya Bank building in St Petersburg. Visa and Mastercard stopped making payment transactions for the clients of the Rossiya Bank that was subjected to sanctions by the American authorities. Igor Russak/RIA Novosti

Крым полностью перешел на платежную систему "Мир" 15.08.2018

В Крыму карты Visa и MasterСard, выпущенные Генбанком, больше не обслуживаются. Фининститут полностью перешел на полуострове на платежную систему "Мир".
Infotafel über Bezahlsysteme in einer russischen Bank. Autor: Evlalia Samedowa, DW, 8.08.2017

Платежные системы в России: какую выбрать? 09.08.2017

В РФ скоро появится новая платежная система - ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW.
Verschiedene Kreditkarten in Paris am 8.10.1998. Das US-Justizministerium hat die beiden größten Kreditkartenunternehmen - MasterCard und Visa - wegen angeblich wettbewerbsfeindlicher Absprachen verklagt. Die beiden Firmen wickeln 75 Prozent aller Kreditkartenzahlungen in den USA ab. Das Ministerium wirft den beiden Unternehmen hauptsächlich vor, daß sie von denselben Großbanken kontrolliert werden und dadurch praktisch kein Wettbewerb zwischen ihnen stattfindet. Außerdem hätten beide Unternehmen Vereinbarungen geschlossen, die den beteiligten Banken die Ausgabe anderer Kreditkarten - z.B. American Express und Discover - untersagt. pixel

"Мир" завоевал за год менее 1% рынка платежных систем в России 15.12.2016

15 декабря 2016 года исполняется ровно год с выпуска первой платежной карты "Мир". Каких результатов добилась национальная российская платежная система и для чего она нужна, выясняла DW.
FILE - A Demonstration on how the new Apple Pay works during Apple's launch event at the Flint Center for the Performing Arts in Cupertino, California, USA, 09 September 2014. EPA/MONICA DAVEY (Zu dpa Kann Apple die Smartphone-Geldbörse in den Alltag bringen?) +++(c) dpa - Bildfunk+++

К Apple Pay подключились еще 10 крупных банков России 01.11.2016

К платежному сервису Apple Pay подключились 10 крупных банков России, включая ВТБ 24, а также "Яндекс.Деньги". Пока Apple Pay работает исключительно с картами MasterCard.
Fussball International FIFA World Cup Coca-Cola Trophy Tour 21.9.2009 FIFA und Coca-Cola schicken den offiziellen FIFA WM-Pokal auf seine bislang groesste Reise rund um die Welt mit Halt in allen afrikanischen Laendern. FIFA Praesident Joseph S. Blatter (SUI) trinkt Coca Cola FOTO: Pressefoto ULMER

Ведущие спонсоры ФИФА требуют немедленной отставки Блаттера 03.10.2015

Coca-Cola, McDonald's и Visa считают, что пребывание Йозефа Блаттера на посту президента федерации вредит ее облику и репутации.
#34542268 - Cash withdrawal. Woman's hand inserting plastic card Visa © Aleksandar Todorovic

Visa отказалась от гарантий по операциям в России 28.09.2015

С 1 октября все операции Visa должны быть переключены на Национальную систему платежных карт. Участники рынка считают, что этот процесс завершится не ранее, чем через месяц.
ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

ЕК подозревает MasterCard в завышении комиссий по платежным картам 09.07.2015

Еврокомиссия считает, что концерн MasterCard искуственно завышает стоимость обработки трансграничных операций по картам на территории ЕС, говорится в официальном уведомлении.
05.06.2015*** The official match ball for the UEFA Champions League final, produced by German sportswear firm Adidas, is pictured in front of the Brandenburg gate in this picture illustration taken in Berlin,Germany, June 2, 2015. The Olympic stadium host Saturday's Champions League final between Barcelona and Juventus in Berlin. REUTERS/Fabrizio Bensch

Акционеры Adidas ставят под вопрос сотрудничество с ФИФА 07.06.2015

По мнению акционеров фирмы, Adidas не может требовать от своих сотрудников законопослушного поведения, продолжая при этом деловые контакты с ФИФА, где, судя по всему, имеет место коррупция.
epa04293012 German goalkeeper Manuel Neuer in action during the FIFA World Cup 2014 round of 16 match between Germany and Algeria at the Estadio Beira-Rio in Porto Alegre, Brazil, 30 June 2014. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EPA/ARMANDO BABANI EDITORIAL USE ONLY

Коррупционный скандал в ФИФА стал угрозой для спонсоров 29.05.2015

Все основные маркетинговые партнеры футбольной федерации, кроме "Газпрома", требуют скорейшего расследования, опасаясь репутационного ущерба. Для Nike ситуация особенно опасна.
27.05.2015+++ Members of the media walk in front of the headquarters of soccer's international governing body FIFA in Zurich, Switzerland, May 27, 2015. Six soccer officials were arrested in Zurich on Wednesday and detained pending extradition to the United States over suspected corruption at soccer's governing body FIFA, the Swiss Federal Office of Justice said in a statement. REUTERS/Ruben Sprich

ФИФА: некоммерческое объединение с Цюрихского озера 27.05.2015

ФИФА зачастую воспринимают как концерн с многомиллиардным оборотом, однако с точки зрения закона она - некоммерческое объединение. Такой статус оказался очень удобным для накопления финансов, не облагаемых налогами.
ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

В национальной платежной системе РФ произошел первый масштабный сбой 29.04.2015

Сбой в национальной платежной системе 29 апреля продолжался около пяти часов. В это время не осуществлялись никакие операции по картам Visa и MasterCard.
ILLUSTRATION - Ein Passwort wird am 25.08.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Laptop über die Tastatur eingegeben. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Zierke wird am 27.08.2014 in Berlin die neue Lagesituation bei der Computer- und Internetkriminalität in 2013/2014 erläutern. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Нидерланды выдали США российского хакера 13.02.2015

Владимира Дринкмана подозревают в крупнейшей краже данных у американских компаний. Он находился в голландской тюрьме с 2012 года.
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