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Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.
Принятый в первом чтении законопроект призван лишить иностранные платежные системы возможности отключать российские банки от проведения расчетов по картам.
На разработанной Facebook криптовалюте Libra не будут отражаться колебания курсов, а сама компания не получит доступа к финансовым данным пользователей, утверждают представители концерна.
В российском Центробанке опасаются, что новые санкции США в отношении России могут затронуть крупные российские банки и привести к отключению от международных платежных систем.
В Крыму карты Visa и MasterСard, выпущенные Генбанком, больше не обслуживаются. Фининститут полностью перешел на полуострове на платежную систему "Мир".
В РФ скоро появится новая платежная система - ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW.
15 декабря 2016 года исполняется ровно год с выпуска первой платежной карты "Мир". Каких результатов добилась национальная российская платежная система и для чего она нужна, выясняла DW.
К платежному сервису Apple Pay подключились 10 крупных банков России, включая ВТБ 24, а также "Яндекс.Деньги". Пока Apple Pay работает исключительно с картами MasterCard.
Coca-Cola, McDonald's и Visa считают, что пребывание Йозефа Блаттера на посту президента федерации вредит ее облику и репутации.
С 1 октября все операции Visa должны быть переключены на Национальную систему платежных карт. Участники рынка считают, что этот процесс завершится не ранее, чем через месяц.
Еврокомиссия считает, что концерн MasterCard искуственно завышает стоимость обработки трансграничных операций по картам на территории ЕС, говорится в официальном уведомлении.
По мнению акционеров фирмы, Adidas не может требовать от своих сотрудников законопослушного поведения, продолжая при этом деловые контакты с ФИФА, где, судя по всему, имеет место коррупция.
Все основные маркетинговые партнеры футбольной федерации, кроме "Газпрома", требуют скорейшего расследования, опасаясь репутационного ущерба. Для Nike ситуация особенно опасна.
ФИФА зачастую воспринимают как концерн с многомиллиардным оборотом, однако с точки зрения закона она - некоммерческое объединение. Такой статус оказался очень удобным для накопления финансов, не облагаемых налогами.
Сбой в национальной платежной системе 29 апреля продолжался около пяти часов. В это время не осуществлялись никакие операции по картам Visa и MasterCard.
Владимира Дринкмана подозревают в крупнейшей краже данных у американских компаний. Он находился в голландской тюрьме с 2012 года.
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