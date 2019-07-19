Акционеры Adidas ставят под вопрос сотрудничество с ФИФА

По мнению акционеров фирмы, Adidas не может требовать от своих сотрудников законопослушного поведения, продолжая при этом деловые контакты с ФИФА, где, судя по всему, имеет место коррупция.